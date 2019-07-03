iQOO Neo и его функции

На задней панели устройства расположилась тройная камера, представленная 12-Мп основным и 8-Мп широкоугольным модулями, а также 2-Мп сенсором глубины для достижения эффекта боке на фото. Новинка доступна в четырёх вариантах памяти: 6/64, 6/128, 8/64 и 8/128 ГБ, а цветовая палитра ограничилась двумя расцветками: черный карбон (Carbon Black) и электро-оптический фиолетовый (Electro-optic violet).Vivo представила игровой смартфон iQOO Neo, особенностями которого стали большой аккумулятор на 4500 мАч, чипсет Qualcomm Snapdragon 845 с системными плюшками для производительности в играх (E-Sports Mode и 4D Game Shock 2.0), продвинутая система охлаждения с помощью медной трубки, обеспечивающая снижение нагрева даже при игре во время зарядки и собственный системный ассистент Jovi, запуск которого осуществляется при помощи специально отведенной кнопки на торце устройства. Ассистент оснащён алгоритмами AI и умеет предлагать действия согласно сценариям использования смартфона. Переднюю панель устройства занял большой 6,38" Super AMOLED-дисплей c разрешением Full HD+, каплевидным вырезом под 12-Мп фронтальную камеру и встроенным сканером отпечатков пальцев.Стоимость новинки составит 16500 тысяч рублей.