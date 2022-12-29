iQOO Neo7 Racing Edition оценен в $400

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo7 Racing Edition, которая основана на производительной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новинку также оснастили плоским 6,6-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E5 c разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 кд/кв.м, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4013 мм2, тройной тыльной камерой с главным 50-Мп датчиком, сверхширокоугольным и макро-модулем, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, стереодинамиками, двумя вибромоторами, модулем NFC и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3. Смартфон оценен в 400, 430, 475 и 515 долларов за версии с 8/256, 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

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