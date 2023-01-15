iQOO Z6 Vitality Edition появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона iQOO Z6 Vitality Edition, который оценен в 300 долларов. Новинка оснащается 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 12 с фирменной надстройкой OriginOS Ocean, 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.х, интерфейсом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников.

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