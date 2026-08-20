iQOO готовит к релизу компактный геймерский планшет

По данным инсайдера Digital Chat Station, инженерный образец компактного планшета iQOO тестируется с 2-нм процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Кроме того, устройство якобы оснащено крупным вентилятором, способным перегонять большой объём воздуха. Это указывает на серьёзный подход к охлаждению и поддержанию высокой производительности при продолжительных нагрузках. По словам инсайдера, новинка может стать одним из самых мощных компактных планшетов в своем классе. Эта информация соответствует более ранним сведениям о планшете iQOO с номером модели iPA2691. В прошлом месяце устройство получило сертификацию SRRC в Китае — тогда сообщалось, что оно получит компактный корпус, 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и будет поддерживать только Wi-Fi, без возможности подключения к мобильным сетям.

Планшет также якобы ориентирован на игры и получит OLED-дисплей, тонкие рамки и высокую частоту обновления. iQOO пока не подтвердила существование планшета и не раскрыла его характеристики. Тем не менее последние сведения указывают на то, что активная система охлаждения может стать одной из главных особенностей устройства. Особенно это актуально, если планшет действительно создаётся для продолжительных игровых сессий, во время которых требуется сохранять высокую производительность. При этом никакой информации о том, сколько будет стоить данный планшет, на текущий момент в интернете нет, но новинка явно не из самых доступных.