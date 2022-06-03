iQOO готовится представить смартфон iQOO U5e

iQOO U5e был замечен на веб-сайте китайского телекоммуникационного сайта под номером модели V2197A. На сайте были представлены основные характеристики и изображения iQOO U5e. На данный момент суббренд Vivo еще не подтвердил существование устройства.

Согласно веб-сайту, iQOO U5e будет иметь размеры 164 x 75,84 x 8,25 мм и весить около 193 граммов. Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ 1600 x 720 пикселей и каплевидным вырезом. Просочившиеся рендеры показывают, что iQOO U5e имеет прямоугольный модуль камеры на задней панели с логотипом 5G. Устройство оснащено основным датчиком на 13 МП в паре с дополнительным объективом на 2 МП. Ожидается, что на передней панели будет 8-мегапиксельная селфи-камера. В отчете показано, что iQOO U5e будет иметь 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью слота для карт памяти microSD. Маркировка 5G на модуле камеры также предполагает, что устройство будет работать на чипсете, совместимом с 5G. Сообщается, что смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Кроме того, судя по рендерам, iQOO U5e, скорее всего, будет поставляться с боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.