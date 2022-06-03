iQOO готовится представить смартфон iQOO U5e

iQOO U5e был замечен на веб-сайте китайского телекоммуникационного сайта под номером модели V2197A. На сайте были представлены основные характеристики и изображения iQOO U5e. На данный момент суббренд Vivo еще не подтвердил существование устройства.

Согласно веб-сайту, iQOO U5e будет иметь размеры 164 x 75,84 x 8,25 мм и весить около 193 граммов. Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ 1600 x 720 пикселей и каплевидным вырезом. Просочившиеся рендеры показывают, что iQOO U5e имеет прямоугольный модуль камеры на задней панели с логотипом 5G. Устройство оснащено основным датчиком на 13 МП в паре с дополнительным объективом на 2 МП. Ожидается, что на передней панели будет 8-мегапиксельная селфи-камера. В отчете показано, что iQOO U5e будет иметь 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью слота для карт памяти microSD. Маркировка 5G на модуле камеры также предполагает, что устройство будет работать на чипсете, совместимом с 5G. Сообщается, что смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Кроме того, судя по рендерам, iQOO U5e, скорее всего, будет поставляться с боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.
Infinix представил смартфон Note 12, Hot 12 и Smart 6 HD…
Сегодня было анонсировано три новых телефонов Infinix. Infinix Note 12 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-диспле…
Moto G30 получает обновление Android 12…
Сегодня Moto G30 начала получать обновление Android 12, развертывание началось в Бразилии, которая являет…
Samsung Galaxy A32 4G получает обновление One UI 4.1 на базе…
Компания Samsung выпустила новое обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для смартфона Galaxy A32 4G. …
DxOMark не впечатлила камера в OnePlus 10 Pro…
Лаборатория DxOMark завершила тестирование основной камеры флагмана OnePlus 10 Pro, и её результаты вряд …
Ключевые характеристики Vivo S15…
Vivo работает над серией смартфонов Vivo S15 для Китая. Отчеты показали, что линейка может включать как м…
Redmi Note 11T Pro+ показали на новых тизерах…
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры смартфона Redmi Note 11T Pro+, который будет представлен вместе…
Флагманский смартфон Vivo X Note оценен в $940…
Китайская Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Vivo X Note, которая появится в китай…
Объявлена стоимость смартфона Honor Play 30…
Компания Honor представила бюджетный смартфон Play 30, который своим блоком камер очень напоминает iPhone…
Обзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5GОбзор realme 8 5G 4/64GB. Доступный среднебюджетник с 5G
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor