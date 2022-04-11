iQOO представила внешний аккумулятор мощностью 44 Вт с быстрой зарядкой

Сегодня компания iQOO представила новый внешний аккумулятор iQOO 44W Flash Charge Power Bank мощностью 44 Вт. Аккумулятор также поддерживает быструю зарядку PD 45 Вт, быструю зарядку Fusion 40 Вт и другие функции, которые еще не раскрыты. Глядя на изображение, мы видим, что внешний аккумулятор выполнен в желтовато-оранжевой цветовой гамме, а его углы закруглены.

Изображение также намекает на то, что бренд явно делает акцент и на эстетике устройства. Он также имеет физическую кнопку сбоку, среди портов в блоке питания есть входной интерфейс 5V 3A USB Type C и выходной порт 5V 2A USB Type A. К сожалению, это вся информация, которой компания поделилась на данный момент.