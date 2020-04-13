iQOO скоро представит новый смартфон Neo 3 5G

Китайская компания iQOO готовится представить новый смартфон Neo 3 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Об этом сообщила сама компания опубликовал рекламный постер в сети.

Судя по рекламному постеру, новинку оснастят экраном с частотой обновления изображения 144 герц. За работу смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 128 ГБ энергонезависимой памяти UFS 3.1. Ещё новинке приписывают аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Смартфон должны представить 23 апреля в онлайн-презентации.