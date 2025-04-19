iQOO выпустит два новых планшета

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что бренд iQOO готовит к выпуску два новых планшета. Речь идет о первом полугодии этого года. Предполагается, что планшеты войдут в серию iQOO Pad3. Первая модель получит 13-дюймовый LCD-экран с разрешением 3,1K, 3-нанометровую однокристальную систему Mediatek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12, а также поддержку 66-Вт проводной быстрой зарядки. Вторая модель будет отличаться 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2,8K, 4-нанометровым процессором Dimensity 9300+ с максимальной частотой 3,25 ГГц и графикой Mali-G720 Immortalis MP12, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

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