Бизнес-смартфон Lenovo ThinkPhone показали на рендерах

Сетевые инсайдеры опубликовали изображения смартфона Lenovo ThinkPhone, который, как и ноутбуки из этой линейки, предназначен для «бизнес-сегмента». Устройству приписывают наличие производительного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, версий на 8/128 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, 6,6-дюймового POLED-экрана с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и подэкранным дактилоскопом, селфи-камеры на 32 Мп с автофокусом, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 2 Мп, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, защиты от пыли и воды (степень IP68), стереодинамиков, двух микрофонов и модуля NFC.

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