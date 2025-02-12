Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона

Боковые грани немного закруглены, при хвате руки не режет. Задняя стенка выполнена из стекла. Поверхность цепка, следами пальцев не загрязняется.
В левом верхнем углу блок с четырьмя элементами, три из которых камера и одна вспышка. При размещении на столе эта часть будет точкой опоры.
Поэтому удобнее эксплуатировать с чехлом. Он в комплекте есть и достаточно высокого качества.
На правом торце спаренный регулятор громкости и кнопка включения, с текстурными насечками, упрощающими слепое определение пальцами.
Лицевая сторона защищена стеклом, устойчивым к повреждениям и царапинам. Нанесены антибликовое и олеофобное покрытия. Дактилоскопический расположен под экраном
На нижнем торце выдвижной лоток под две nanoSIM, поддержки карт памяти нет. динамик и микрофон. Реализована поддержка eSIM. На верхней стереодинамик и ИК-порт с возможностью управления бытовой техникой.
Представлен смартфон в нескольких расцветках: титановый синий, титановый серый и титановый черный. Защита от пыли и влаги по классу IP68.
Xiaomi 14T Pro может похвастать поддержкой частоты обновления 144 Гц, Dolby Vision, HDR и HDR10+. Это Super AMOLED матрица с диагональю 6.67 дюймов с разрешением 2712х1220 пикселей. У экрана высокая пиковая яркость, дающая возможность без затруднений разобрать выводимое изображение при эксплуатации в солнечную погоду.
В настройках предлагается несколько цветовых профилей (стандартные, яркие, насыщенные и расширенные настройки), варианты в зависимости от частоты обновления. Насыщенные черный цвет, равномерность подсветки в белом поле. Экран этого смартфона отличает высокое качество.
Подтверждают это результаты в бенчмарках, а также доступные пресеты графики в PUBG и Genshin Impact. При продолжительной нагрузке крышка заметно не нагревалась.
Поддерживает частоты до 5G включительно. В городской черте выдавал высокие скорости работы и уверенный прием сигнала. Поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.
На борту три модуля: основной 50 Мп, F1.6, 23мм, OIS и PDAF, длиннофокусный 50 Мп, F2.0, 60мм и PDAF, широкоугольный 12 Мп, F2.2, 15мм. По умолчанию объединяются три соседних пикселя в один, при желании можно снимать без этого в полном разрешении. У снимков высокая детализация. В приложении предлагаются большое количество творческих и дополнительных режимов.
В ночном режиме сохраняется детализация и резкость. Система подавляет посторонние шумы, добавляя резкость. Не задирает экспозицию. Хорошо настроена цветопередача. Видео снимает в разрешении до 8К. Для 4К 60 кадров в секунду доступен режим с электронной стабилизацией.
Фронтальная камера 32 Мп с диафрагмой F2.0. Хорошо рисует картинку, есть приятное боке. Кожу лица сохраняет естественной.