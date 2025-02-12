Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона

Не так давно мы детально рассмотрели смартфон Xiaomi 14T, сегодня в центре внимания будет продвинутая версия Xiaomi 14T Pro. Построен на платформе MediaTek Dimensity 9300+, выводит изображение на OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, поддерживает зарядку мощностью 120 Вт, а также оснащен с камерой, созданной в сотрудничестве с Leica.

Комплектация

В комплекте с RU-версией смартфона в отличие от CN и Global идет зарядник устройство мощностью 120 Вт. Также в комплекте чехол, зарядный кабель и документация. Упаковано все в коробку из плотного картона белого цвета с минималистичным оформлением.

Внешний вид

В отличие от младшей версии у Xiaomi 14T Pro из алюминиевого сплава выполнен не только каркас, но и боковая рамках. Это повысит прочность. Поверхность у нее матовая, как и у спинки.

Боковые грани немного закруглены, при хвате руки не режет. Задняя стенка выполнена из стекла. Поверхность цепка, следами пальцев не загрязняется.

В левом верхнем углу блок с четырьмя элементами, три из которых камера и одна вспышка. При размещении на столе эта часть будет точкой опоры.

Поэтому удобнее эксплуатировать с чехлом. Он в комплекте есть и достаточно высокого качества.

На правом торце спаренный регулятор громкости и кнопка включения, с текстурными насечками, упрощающими слепое определение пальцами.

Лицевая сторона защищена стеклом, устойчивым к повреждениям и царапинам. Нанесены антибликовое и олеофобное покрытия. Дактилоскопический расположен под экраном

На нижнем торце выдвижной лоток под две nanoSIM, поддержки карт памяти нет. динамик и микрофон. Реализована поддержка eSIM. На верхней стереодинамик и ИК-порт с возможностью управления бытовой техникой.

Экран

Представлен смартфон в нескольких расцветках: титановый синий, титановый серый и титановый черный. Защита от пыли и влаги по классу IP68.

Xiaomi 14T Pro может похвастать поддержкой частоты обновления 144 Гц, Dolby Vision, HDR и HDR10+. Это Super AMOLED матрица с диагональю 6.67 дюймов с разрешением 2712х1220 пикселей. У экрана высокая пиковая яркость, дающая возможность без затруднений разобрать выводимое изображение при эксплуатации в солнечную погоду.

В настройках предлагается несколько цветовых профилей (стандартные, яркие, насыщенные и расширенные настройки), варианты в зависимости от частоты обновления. Насыщенные черный цвет, равномерность подсветки в белом поле. Экран этого смартфона отличает высокое качество.

Платформа

Процессор MediaTek Dimensity 9300+ с повышенными тактовыми частотами. Восемь ядер, выполнен по 4нм техпроцессу. Располагают 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и внутренним накопителем объемом 256 Гбайт или 1 Тбайт типа UFS 4.0. Быстро и актуально с запасом на длительную эксплуатацию, позволяя играть и работать. Производительность выше чем Qualcomm Snapdragon Gen3 и Samsung Exynos 2400.

Подтверждают это результаты в бенчмарках, а также доступные пресеты графики в PUBG и Genshin Impact. При продолжительной нагрузке крышка заметно не нагревалась.

Поддерживает частоты до 5G включительно. В городской черте выдавал высокие скорости работы и уверенный прием сигнала. Поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора у Xiaomi 14T Pro составляет 5000 мАч. Отличием от младшей версии стала увеличенная мощность поддерживаемой зарядки до 120 Вт. Помимо этого поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. В синтетическом тесте работал до 10 часов на среднем уровне яркости.

Камера

На борту три модуля: основной 50 Мп, F1.6, 23мм, OIS и PDAF, длиннофокусный 50 Мп, F2.0, 60мм и PDAF, широкоугольный 12 Мп, F2.2, 15мм. По умолчанию объединяются три соседних пикселя в один, при желании можно снимать без этого в полном разрешении. У снимков высокая детализация. В приложении предлагаются большое количество творческих и дополнительных режимов.

В ночном режиме сохраняется детализация и резкость. Система подавляет посторонние шумы, добавляя резкость. Не задирает экспозицию. Хорошо настроена цветопередача. Видео снимает в разрешении до 8К. Для 4К 60 кадров в секунду доступен режим с электронной стабилизацией.

Фронтальная камера 32 Мп с диафрагмой F2.0. Хорошо рисует картинку, есть приятное боке. Кожу лица сохраняет естественной.

Софт

Android 14 с оболочкой HyperOS. Интерфейс хорошо проработан и отлажен. В отличие от MIUI стало меньше излишеств и аляповатости, на место это пришла сдержанность и продуманность интерфейса. Нет рекламы и всплывающих окон. Обещана поддержка в течение 5 лет.

Итоги

Xiaomi 14T Pro – субфлагман с достойными характеристиками и выверенным исполнением. Яркий экран с высокой частотой обновления, камера с линзами, фильтрами и настройками Leica, оптическая стабилизация на основном модуле и электронная при съемке 4K 60FPS, высокая производительность без троттлинга, длительное время автономной работы с быстрой зарядкой 120 Вт и беспроводной 50 Вт, защита от воды.