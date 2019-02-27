Портативное аудио-устройство RokBlok для виниловых пластинок

Винил возвращается, и все больше поклонников музыки начинают слушать записи своих любимых исполнителей с помощью RokBlok.

RokBlok - это небольшой моторизованный блок, который вращает иглу вокруг вашей записи, позволяя легко слушать музыку с виниловых пластинок практически в любом месте. RokBlok имеет длину 5x10 см, поэтому его легко носить с собой, и он не займет много места, сколько традиционный проигрыватель. Чтобы использовать его, вам просто нужно найти плоскую поверхность, поставить блок на свою пластинку и поднять рычаг управления, чтобы он начал вращаться по своему выбору. Он воспроизводит музыку через собственный встроенный аналоговый динамик, а также может подключаться к вашим любимым аудио-устройствам через Bluetooth. RokBlok идеально подходит для тех, кто хочет насладиться высококачественным звучанием виниловых пластинок. Стоимость RokBlok составляет 99 долларов.