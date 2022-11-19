Технологичные идеи для подарков на новый год 2023

Все ближе новогодние праздники, а вместе с этим и возможность радовать близких и себя любимого приятными подарками. И несмотря на то, что, осталось еще полтора месяца, оптимально будет заранее подготовиться без последующей новогодней суеты. Мы же со своей стороны подготовили идеи таких подарков, подходящих для людей разного возраста.

Tecno Pova 4 Pro

Сейчас удачное время для того, чтобы сменить себе смартфон или подобрать его взрослому ребенку. Как пример, Tecno Pova 4 Pro с высокотехнологичным оснащением и разумным ценником в 20 тысяч рублей. Здесь 6.66 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, 50 Мп камера, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, 8 и 256 Гбайт памяти. Из особенностей также выделяются интегрированный в кнопку включения сканер отпечатка пальцев, а также модуль NFC с возможностью бесконтатных платежей на территории России.

Оклик 920G IRON EDGE

Традиционный набор периферии для ПК включает клавиатуру и мышку. И даже самую мощную игровую систему не получится использовать полноценно без клавиатуры. В качестве идеи для подарка можно рассмотреть Оклик 920G IRON EDGE с переключателями Outemu Blue. Это недорогая механическая клавиатура с набором из 104 клавиш. Она поддерживает определение неограниченного количества клавиш, обеспечивает ресурс в 10 миллионов кликов и может похвастать 6-ти цветной подсветкой.

Оклик GMNG HSS-300

Подставка для наушников Оклик GMNG HSS-300, станет выбором подарка для геймера, который уже обзавелся периферией. Она используется для аккуратной организации рабочего места, решая вопрос безопасного хранения наушников. С учетом же наличия тут двух USB, с ее помощью сокращается расстояние до USB-разъемов, к которым можно будет подключить флешку или адаптер беспроводной мышки.

Digma Smartline T7

Умные часы Digma Smartline T7 подойдут как детям, так и взрослым. Внешнее исполнение в стиле Apple Watch, совместимость с разными iOS и Android. Простая заметна ремешков, мониторинг сна, тонометр, будильник, мониторинг физической активности, вывод уведомлений со смартфона.

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