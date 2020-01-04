Минусы и недостатки XD DESIGN Bobby Urban. Проблемы рюкзака за 10000 рублей

Осенью 2018 года мы впервые познакомились детально с рюкзаком XD DESIGN Bobby Urban. Напомним, этот защищенный рюкзак ориентирован на любителей путешествий. Он заметно вместительнее, чем оригинальный XD DESIGN Bobby, также кардинально отличается по исполнению. Сегодня мы вновь вернемся к этому рюкзаку и поделимся опытом длительной эксплуатации, детальнее рассмотрев плюсы и минусы этого решения.
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Минусы XD DESIGN Bobby UrbanНачать предлагаем с минусов, выявленных в ходе активной его эксплуатации. Обнаружить эти особенности исполнения за время подготовки обычного обзора не представляется возможным.
РемниНесмотря на то, что производитель для этого рюкзака заявляет использование износоустойчивых материалов, они все же подвержены износу.
Наиболее заметно это коснулось ремней. По краям появились многочисленные зоны с потертостями и повреждениями.
Вопросы вызывает качество швов соединения ремней с основной частью. Отрыв краев на обоих ремнях.
Металлические нитиСуществует также версия этого рюкзака Bobby Urban Lite, отличающаяся отсутствием защиты от порезов. В старшей версии она достигается добавлением стальных нитей в ткань.
Эти нити в последующем подвержены извлечению из покрытия, цепляясь за одежду и руки. Отрезать аккуратно из-за особенностей материала проблематично.
РжавчинаВ конструкции XD DESIGN Bobby Urban есть несколько отверстий, защищенных металлическими кольцами. За прошедший год все они покрылись ржавчиной. Также заметно ухудшилось качество оплетки резинок съемной декоративной накладки.
КармашкиПорвались все кармашки под мелочевку, находящиеся в основной нише. Сетка не обладает достаточной прочностью.
Кодовый замокДля защиты содержимого в этом рюкзаке используется механический кодовый замок. За прошедшее время он вышел из строя.
Нарушилась целостность прилегания нижней технологической крышки. Из-за этого фиксирующая кнопка продавливается и не возвращается в исходное положение. Это создает часто проблемы с открытием замка.
Плюсы XD DESIGN Bobby UrbanНесмотря на все это у него есть и целый ряд плюсов, замеченных при активной носке и целой серии поездок по разным странам.
Внешний видРюкзак XD DESIGN Bobby Urban хорошо держит форму. Внешний вид основной ткани сохранил изначальную привлекательность. Она скрывает возможные загрязнения. Также, напомним, она влагонепроницаемая и устойчива к порезам.
ГабаритыФорма в виде мешка дает большой объем полезной площади. Плюс тут его можно регулировать с помощью валика. В собранном состоянии он помещается в калибратор всех лоукостеров, включая “Победу”. При этом внутри хватает места для фотокамеры, одежды и ноутбука диагональю 14 дюймов. В развернутом состоянии получаем дополнительный объем под хранение вещей.