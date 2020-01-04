Минусы и недостатки XD DESIGN Bobby Urban. Проблемы рюкзака за 10000 рублей

2020-01-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - XD DESIGN Bobby Urban; [297]
Осенью 2018 года мы впервые познакомились детально с рюкзаком XD DESIGN Bobby Urban. Напомним, этот защищенный рюкзак ориентирован на любителей путешествий. Он заметно вместительнее, чем оригинальный XD DESIGN Bobby, также кардинально отличается по исполнению. Сегодня мы вновь вернемся к этому рюкзаку и поделимся опытом длительной эксплуатации, детальнее рассмотрев плюсы и минусы этого решения.

Этот рюкзак можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Минусы XD DESIGN Bobby Urban

Начать предлагаем с минусов, выявленных в ходе активной его эксплуатации. Обнаружить эти особенности исполнения за время подготовки обычного обзора не представляется возможным.

Ремни

Несмотря на то, что производитель для этого рюкзака заявляет использование износоустойчивых материалов, они все же подвержены износу.

Наиболее заметно это коснулось ремней. По краям появились многочисленные зоны с потертостями и повреждениями.

Вопросы вызывает качество швов соединения ремней с основной частью. Отрыв краев на обоих ремнях.

Металлические нити

Существует также версия этого рюкзака Bobby Urban Lite, отличающаяся отсутствием защиты от порезов. В старшей версии она достигается добавлением стальных нитей в ткань.

Эти нити в последующем подвержены извлечению из покрытия, цепляясь за одежду и руки. Отрезать аккуратно из-за особенностей материала проблематично.

Ржавчина

В конструкции XD DESIGN Bobby Urban есть несколько отверстий, защищенных металлическими кольцами. За прошедший год все они покрылись ржавчиной. Также заметно ухудшилось качество оплетки резинок съемной декоративной накладки.

Кармашки

Порвались все кармашки под мелочевку, находящиеся в основной нише. Сетка не обладает достаточной прочностью.

Кодовый замок

Для защиты содержимого в этом рюкзаке используется механический кодовый замок. За прошедшее время он вышел из строя.

Нарушилась целостность прилегания нижней технологической крышки. Из-за этого фиксирующая кнопка продавливается и не возвращается в исходное положение. Это создает часто проблемы с открытием замка.

Плюсы XD DESIGN Bobby Urban

Несмотря на все это у него есть и целый ряд плюсов, замеченных при активной носке и целой серии поездок по разным странам.

Внешний вид

Рюкзак XD DESIGN Bobby Urban хорошо держит форму. Внешний вид основной ткани сохранил изначальную привлекательность. Она скрывает возможные загрязнения. Также, напомним, она влагонепроницаемая и устойчива к порезам.

Габариты

Форма в виде мешка дает большой объем полезной площади. Плюс тут его можно регулировать с помощью валика. В собранном состоянии он помещается в калибратор всех лоукостеров, включая “Победу”. При этом внутри хватает места для фотокамеры, одежды и ноутбука диагональю 14 дюймов. В развернутом состоянии получаем дополнительный объем под хранение вещей.

Карман под карточки

Рюкзак получил удобный карман в ремешке под пластиковые карточки или транспортную карту. Она находится в пределах быстрого доступа. Здесь же есть защита от NFC-считывателей.

Скрытый карман для документов

Заграничный паспорт, наличность можно всегда спрятать во внутреннем кармане, расположенном со стороны прилегания к спине. Несанкционированный доступ к этому карману затруднителен.

Фиксатор

Тот самый проблемный кодовый замок можно использовать в открытых кафе и зонах ожидания аэропорта для фиксации рюкзака в ножке стула или кресла, исключив возможность кражи рюкзака прохожими.

XD DESIGN Bobby Urban обзор

Итоги по XD DESIGN Bobby Urban

Как показала практика длительной носки XD DESIGN Bobby Urban, даже несмотря на стоимость в 10 000 рублей, что выше среднего чека для рюкзаков под путешествия, здесь можно будет столкнуться с проблемами в качестве исполнения.

Комментарии и отзывы XD DESIGN Bobby Urban
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Минусы и недостатки XD DESIGN Bobby Urban. Проблемы рюкзака за 10000 рублейМинусы и недостатки XD DESIGN Bobby Urban. Проблемы рюкзака за 10000 рублей
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