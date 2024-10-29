realme 13+ 5G и 13 5G официально представлены в России

realme официально представил новую номерную серию — realme 13. Модели realme 13+ 5G и 13 5G получили высокопроизводительные и энергоэффективные процессоры MediaTek Dimensity 7300 Energy и MediaTek Dimensity 6300 соответственно, а также быструю зарядку и долговечные аккумуляторы емкостью 5 000 мАч, благодаря которым заряда устройств хватает на 7 часов беспрерывной игры. Старшая модель realme 13+ 5G получила высокопроизводительный и энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сравнению с предыдущим процессором D7200 его производительность выросла на 20%. MediaTek Dimensity 7300 также превосходит прошлые модели по таким ключевым параметрам, как производительность в одно- и многоядерных задачах, энергоэффективность и графические возможности. В тесте производительности AnTuTu смартфон набирает более 750 000 баллов.

Младшая модель realme 13 5G в свою очередь оснащена процессором MediaTek D6300 на основе передового 6 нм техпроцесса, который также обеспечивает высокую эффективность и низкое энергопотребление — качества, которые редко можно встретить в этом сегменте. В тесте производительности AnTuTu смартфон достигает результата в 460 000 баллов. Исключительная производительность чипсета Dimensity 6300 обеспечивается мощными ядрами A76 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, что на 10% выше, чем у конкурирующих устройств. В смартфонах серии realme 13 используется передовая система охлаждения c испарительной камерой из нержавеющей стали, способная снизить температуру процессора на 19 градусов. Оба устройства имеют самую большую площадь охлаждения в своем сегменте: 2249 мм² в realme 13 5G и 6050 мм2 в realme 13+ 5G. Это позволяет более эффективно отводить тепло от процессора даже во время активного игрового процесса, сохраняя стабильный FPS и высокую производительность. Смартфоны 13 серии оснащены надежными и долговечными аккумуляторами емкостью 5 000 мАч, которых хватит на 7 часов непрерывной игры или целый день умеренного использования.

realme 13+ 5G в конфигурации 12+256 ГБ доступен по цене от 32 999 руб.

realme 13+ 5G в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 29 999 руб.

realme 13 5G в конфигурации 12+256 ГБ доступен по цене от 24 999 руб.

realme 13+ 5G оснащен 6,74 дюймовым OLED E-sport дисплеем с частотой обновления 120 Гц, который обеспечивает плавность и яркое изображение. Дисплей Pro-XDR в сочетании с двумя стереодинамиками обеспечивают полное погружение в просматриваемый контент. Благодаря высокой частоте дискретизации касания в 1200 Гц даже самые незначительные жесты легко улавливаются устройством, выводя игровой опыт на новый уровень.realme 13 5G, в свою очередь, оснащен 6,72 дюймовым IPS дисплеем Eye Comfort с частотой обновления 120 Гц и яркостью 580/690 (типовая/повышенная) нит. Этого хватает для комфортного игрового процесса и потребления контента в любых условиях. С высокой частотой обновления и высоким разрешением FHD+ картинка всегда будет сохранять правильные цвета и оставаться четкой.realme 13+ 5G может похвастаться камерой Sony LYT-600 50 Мп с сенсором размером 1/1,95", OIS и поддержкой видео 4K. Сенсор поддерживает 2Х внутрисенсорный зум с популярным портретным эквивалентным фокусным расстоянием 52 мм, который позволяет получать кадры без потери качества. Модуль гарантирует высокое качество снимков даже в ночное время суток. Кроме того, камера использует алгоритм Light Fusion Engine, который обрабатывает данные изображения в формате RAW, улучшая качество изображения.realme 13 5G получил 50 Мп камеру с OIS и 2Х внутрисенсорным зумом. Смартфон впервые в сегменте поддерживает запись видео в 2K, обеспечивая высокую детализацию и четкость. Оптическая стабилизация обеспечивает плавные, качественные кадры даже в сложных условиях, что делает realme 13 5G идеальным выбором для тех, кто стремится к кинематографическим кадрам, независимо от снимаемого контента.Цена и доступность в России