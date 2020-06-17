realme 6 продают с приличной скидкой

Достаточно часто пользователи задаются вопросом о покупке качественного и при этом недорогого смартфона. Однако получается это далеко не у всех и не всегда, так как нужно понимать, что большинство флагманов стоят действительно дорого и не каждый сможет себе такую радость позволить. С другой стороны, нужно отметить, что на рынке все же есть доступные гаджеты, которые при этом обладают достаточно высокой мощностью за разумные деньги. Например, стоит отдать предпочтение модели realme 6, которая при 8 гигабайтах оперативной памяти может похвастаться весьма низкой ценой. Кроме того, у гаджета 128 гигабайт встроенной памяти, на которой можно спокойно хранить весь необходимый контент. Сейчас этот смартфон отдают еще и со скидкой.