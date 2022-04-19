realme GT Neo3 дебютирует во всем мире 29 апреля

realme официально объявила, что глобальный запуск realme GT Neo3 запланирован на 29 апреля. В Китае realme GT Neo3 предлагается по цене 2 011 юаней (315 долларов) в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Это единственный смартфон Dimensity 8100 на рынке по такой низкой цене. realme GT Neo3 будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1. Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом realme. Телефон получит поддержку 150-ваттной зарядки.

Основная камера представлена тройным сенсором с разрешением 50, 8 и 2 Мп. На лицевой стороне устройства будет 16 Мп камера для съемки селфи и видеозвонков. Клавиши регулировки громкости расположены на левой стороне смартфона, а порт USB-C и решетка динамика — на нижней.