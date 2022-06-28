realme Narzo 30 Pro 5G получает открытое бета-обновление Realme UI 3.0 на базе Android 12

Бренд realme запустил открытую бета-тестирования Android 12 для realme Narzo 30 Pro 5G.

В отличие от закрытой бета-версии, в программе открытого бета-тестирования нет ограничений на участие, а это означает, что каждый владелец realme Narzo 30 Pro может опробовать обновление Realme UI 3.0 до официального релиза. Для этого необходимо убедиться, что на устройстве должен быть установлен пользовательский интерфейс Realme с номером сборки RMX2117_11.C.12 или RMX2117_11.C.13. Подать заявку на участие в открытом бета-тестировании можно через настройки приложения для обновления программного обеспечения. realme также предупреждает, что обновление может привести к потере данных на смартфоне, поэтому рекомендуется сделать резервную копию личных данных. Пользователям Narzo 30 Pro 5G, которые уже зарегистрированы в программе раннего доступа Realme UI 3.0, не нужно подавать заявку на участие в бета-программе, поскольку они получат бета-версию напрямую позже.