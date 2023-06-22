realme С55 станет доступен в России в новом Зеленом цвете

Самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире - realme, анонсировал старт продаж в России модели realme C55 в новом зеленом цвете. Покупатели смогут оценить уникальный дизайн задней панели, вдохновленный тропическим лесом. Также доступен новый вариант конфигурации с 6/128 Гб памяти, помимо уже существующих моделей в Черном и Перламутровом цветах. realme C55 получил первую в сегменте 64 Мп AI-камеру, быструю зарядку SUPERVOOC 33 Вт, процессор MediaTek Helio G88 и вырез над экраном в стиле мини-капсулы. Конфигурация 6/128 Гб уже доступна по цене 15 999 рублей. realme C55 в Зеленом цвете будет доступен у всех онлайн- и офлайн-партнеров realme в России с 1 июля.