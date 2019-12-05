realme X2 Pro 12/256GB – флагман за разумные деньги

2019-12-05, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - realme X2 Pro; [277]
Бренд Realme успел зарекомендовать себя в России как производитель недорогих смартфонов с отличными характеристиками. Сегодня же нам показали, каким должен быть флагман: в Realme X2 Pro реализованы все актуальные, на сегодняшний день технологии и тренды, а также установлено самое передовое «железо». Самое приятное, оставаясь верным своим принципам, смартфон не требует от пользователей «продавать почку», предложив адекватную цену.

Дизайн

Корпус смартфона изготовлен из алюминия и покрыт с двух сторон 3D-стеклом Corning Gorilla Glass 5. Цвет «Морской синий» порадует пользователей красивыми переливами на задней части устройства. Производителю удалось добиться минимальных рамок, самая толстая из них (нижняя) составляет всего 3,65 мм. Это, а также каплевидный вырез под фронтальную камеру позволило экрану занять 91,7% фронтальной поверхности.

Экран

Смартфон может похвастаться большим 6,5-дюймовый SuperAMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает максимально плавное изображение в играх. Разрешение составляет FullHD+. Использование нового люминесцентного материала, позволило добиться высочайшей яркости в 1000 нит. Также в дисплей встроен более эффективный фильтр синего света.

Стоит отметить, что смартфон поддерживает стандарт HDR10+, который позволяет отображать контент с расширенным цветовым диапазоном. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев Goodix 3.0 справляется с разблокировкой за 0,23 секунды.

«Железо»

«Сердцем» смартфона является флагманский 8-ядерным процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus (7 нм), которому помогают графический процессор Adreno 640 и чип обработки ИИ. В Realme X2 Pro используется 8 ГБ или 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти типа UFS 3.0.

Оставили и любимый всеми слот под карту памяти. Технология HyperBoost 2.0 может еще больше повысить производительность в популярных играх (хотя, куда уж больше). Для отвода тепла используется система жидкостного охлаждения Vapor Cooling.

Двойные динамики обеспечивают объемный стереозвук Dolby Atmos с сертификацией Hi-Res, при этом, производитель не стал убирать и разъем mini jack. Многие жалуются на плохие вибромоторы в китайских смартфонах, так вот, здесь установлена усовершенствованная технология виброотклика Tactile Engine, которая не только позволит услышать смартфон при включенном беззвучном режиме, но и обеспечит более полное погружение в играх.

С помощью NFC-модуль можно оплачивать покупки на кассах и пополнять транспортные карты. Поддерживается технология 4х4 MIMO, увеличивающая пропускную способность канала для передачи данных, а также работа одновременно с двумя Wi-Fi-сетями для более стабильной работы. К сожалению, смартфон не будет поддерживать сети 5G.

Камеры

Производитель делает ставку на свою квадрокамеру, которая включает основной модуль Samsung GW1 с разрешением 64 Мп и светосилой f/1.8, телеобъектив на 13 Мп, f/2.5 и 2-кратным оптическим (20-кратным гибридным) зумом, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 115 градусов, матрицей на 8 Мп и f/2.2, который также позволяет делать макрофотографии (фокусное расстояние 2,5 мм) и датчик глубины на 2 Мп, позволяющий создавать эффект боке. Основной модуль имеет технологию Quad Bayer, объединяющую четыре смежных пикселя в один субпиксель размером 1,6 мкм, что позволяет получать больше света, делая изображения более качественным. Кроме этого, режим ночной съёмки Nightscape 2.0 сочетает ИИ, многокадровый синтез, стабилизацию, уменьшение бликов и повышение динамического диапазона. Все это позволяет получить великолепные снимки в ночное время суток. Камера поддерживает съемку видео с разрешением 4K, а алгоритм UIS Super Anti-Shake стабилизируют тряску при съемке. Поддерживается замедленная съемка с частотой 960 кадров в секунду.

Фронтальный модуль на 16 Мп от Sony с диафрагмой f/2.0 имеет в своем составе 5 линз и также поддерживает технологию Quad Bayer 4-в-1, синтезируя пиксели размером 2,0 мкм. И фронтальная, и дополнительные модули основной камеры поддерживают стабилизацию видео EIS.

Автономность

Еще одна «фишка» смартфона – мгновенная зарядка: батарея на 4000 мАч поддерживает технологию SuperVOOC на 50 Вт, которая позволяет полностью зарядить смартфон всего за 35 минут! Причем есть также поддержка стандартов PD и QC. Интеллектуальное энергосбережение останавливает работу неактивных приложений и оптимизирует кэширование данных, позволяя смартфону работать до двух суток без подзарядки.

ОС и доступность

Устройство работает на собственной оболочке ColorOS 6.1 на основе Android 9 Pie. Версия 8/128 ГБ поступит в продажу 9 декабря по цене всего 32 990 рублей (34 990 – с 25 декабря), а топовая конфигурация 12/256 ГБ будет доступна с 17 декабря за 39 990 рублей.

Автор: Артем Костенко

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