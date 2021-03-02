realme X9 Pro запускается с MediaTek Dimensity 1200

realme X9 Pro может быть оснащён тройной камерой с 108 МП датчиком. 6,4-дюймовый экран с разрешением FHD + и частотой 90 Гц. По некоторым данным, устройство предлагает до 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ (256 ГБ) встроенной памяти. Работать устройство будет с коробки на операционной системе Android 11 с Realme UI 2.0. Более точная информация о серии realme X9 появиться ближе к релизу.
realme планирует выпустить смартфоны серии X9, а именно X9 и X9 Pro во втором квартале этого года. Новая информация о характеристиках смартфона говорит нам, что realme X9 Pro будет оснащен новейшим чипсетом Dimensity 1200 от MediaTek. Устройство получит аккумулятор емкостью 4500 мАч быстрой зарядкой 65 Вт.