realme X9 Pro запускается с MediaTek Dimensity 1200

realme планирует выпустить смартфоны серии X9, а именно X9 и X9 Pro во втором квартале этого года. Новая информация о характеристиках смартфона говорит нам, что realme X9 Pro будет оснащен новейшим чипсетом Dimensity 1200 от MediaTek. Устройство получит аккумулятор емкостью 4500 мАч быстрой зарядкой 65 Вт.

realme X9 Pro может быть оснащён тройной камерой с 108 МП датчиком. 6,4-дюймовый экран с разрешением FHD + и частотой 90 Гц. По некоторым данным, устройство предлагает до 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ (256 ГБ) встроенной памяти. Работать устройство будет с коробки на операционной системе Android 11 с Realme UI 2.0. Более точная информация о серии realme X9 появиться ближе к релизу.