realme narzo 30 4G получил сертификат перед релизом

В конце февраля китайский производитель мобильных телефонов Realme выпустил Realme Narzo 30 Pro 5G и Realme Narzo 30A. Прошло более двух месяцев, но компания еще не выпустила глобальную версию данного смартфона, которая, как было подтверждено, поступит в вариантах 4G и 5G. К счастью, в преддверии официального анонса 4G-версия этого смартфона была сертифицирована еще одним агентством. Согласно отчёту бенчмарка Geekbench, это устройство будет оснащено производительным процессором MediaTek Helio G95 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 11. Однако могут быть и другие варианты памяти, которые просто пока что не тестировались. Информации о стоимости гаджета пока что нет, но это дело времени.