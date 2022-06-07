realme официально представила смартфон GT Neo 3T

Состоялся официальный дебют смартфона realme GT Neo 3T. Новинка дебютировала в Индонезии.

Смартфон оснащен мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 870 и получил систему охлаждения с испарительной камерой. Дисплей смартфона предлагает AMOLED-экран Samsung E4 с диагональю 6,62 дюйма с частотой кадров 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/м2. Сканер отпечатков встроен в экран. Что касается камеры, realme GT Neo 3T имеет фронтальную камеру на 16 МП и заднюю камеру с разрешением 64 МП. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0.

В конфигурацию устройства также входят два слота для SIM-карт, 5G-модем, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, NFC, стереодинамики, но отсутствует стандартный разъем для наушников 3,5 мм. Также реализована технология Dolby Atmos. realme GT Neo 3T поставляется в одной конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти по цене 380 долларов.