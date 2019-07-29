realme расширяет каналы продаж

Компания realme объявила о том, что теперь их смартфоны можно приобрести в магазинах сети цифровой и бытовой техники DNS. В честь этого события, при покупке смартфона realme 3 до 12 августа вы получите 8% кэшбека действующий со следующей покупки. Также, если купить модель С2, то в подарок можно получить проводную стереогарнитуру Panasonic RP-TCM115GCK. Такжe при покупке смартфонов realme 3 и realme 3 Pro в сети Onlinetrad можно получить в подарок наушники JBL Tune 500«Забота о пользователях – один из важнейших приоритетов realme. Мы учитываем особенности рынка и потребности российских пользователей, для которых оффлайн-каналы продаж продолжают играть важную роль. Именно поэтому мы будем развивать это направление, предоставляя нашим клиентам возможность выбрать наиболее удобный способ покупки» – отмечает маркетинг-директор компании realme Чиенжан Уонг.