Платиновый блок питания ATX 3 и PCIe 5. Обзор 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Тестируемый сегодня блок питания 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH относится к премиальному сегменту и он ориентирован на обеспечение стабильного питания на видеокарты AMD и NVIDIA топового уровня, а также позволяющий проводить эксперименты с разгоном процессоров Core i9 и Ryzen 9. Мощность этого блока питания составляет 1000 Вт, его энергоэффективность с сертификацией 80 PLUS PLATINUM и он сопровождается 10-летней гарантией производителя.

Комплектация

У коробки стильная форма со сложной геометрией, напоминающей раскрытый куб с энергетической сердцевиной. Комплект включает сетевой кабель, стартер для запуска блока питания без подключения к материнской плате, пластиковые стяжки, нейлоновые стяжки, набор кабелей, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH обзор

Внешний вид

Данная серия представлена в двух вариантах цветового исполнения, помимо белого, есть в черном, позволяя вариант под цвет корпуса в котором будет собираться система.

Качество покраски высокое. Габариты традиционные для источников питания с вентилятором типоразмера 120 мм.

Верхняя грань со штампованной вентиляционной решеткой с сеткой в виде треугольников. В этом модели не предусмотрен быстрый доступ к удалению пыли с вентилятора.

В оформлении корпуса используется тоже сочетание с геометрическим рисунком и вставкой из металла со шлифованным покрытием в цвет платины.

На задней панели вентиляционная решетка, гнездо и тумблер питания. Есть кнопка для управления режимом SMART FAN в котором идет полная остановка активного охлаждения при отсутствии нагрузки, его можно включать и отключать.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH полностью модульный блок питания, соответствующий стандарту питания ATX 3. Панель для удобства подключения группирована. Верхний ряд занимают гнезда для кабелей дополнительного питания процессора и видеокарты.

Здесь шесть CPU и GPU (PCIe) и отдельный с новым типом коннектора 12VHPWR. Не стали упрощать комбинируя новый PCIe с ранее вышедшим. Нижний ряд включает четыре для периферии (SATA + MOLEX), а также гнезда для подключения кабеля питания материнской платы.

Все комплектные кабели с дополнительной и раздельной нейлоновой оплеткой белого цвета. Кабель с новым PCIe 5.0 идет под мощность 600 Вт. Сечение кабелей широкое, сам коннектор садиться в гнездо видеокарты плотно, при нагрузке не нагревался.

Платформа

В комплект выходит четыре кабеля с одним PCIe 6+2 на каждом, как итог это упростит аккуратный монтаж в системе. Есть два CPU 4+4, кабель с тремя MOLEX, три кабеля с четырьмя SATA.Для активного охлаждения 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH используется 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения. Закрепленная пластиковая пластина направляет воздушный поток и предотвращает попадание винтов внутрь.

На входе в схемотехнике используется группа конденсаторов c EMI-фильтром, отвечающая за защиту от короткого замыкания, высокого и пониженного напряжения, фильтрацию. Полный список защит включает UVP,OVP,OPP, SCP,Lightning Protection,OTP.

Топология с LLC-преобразователем, синхронным выпрямителем и DC-DC на вторичной цепи, а также цифровым управлением.

Тесты

Уровень шума

Основные конденсаторы японские NIPPON 400В 680 мКф. Качество пайки отличное, дорожки усилены.

Данные 150W 29 450W 32 1000W 40

КПД

Данные 150W 92 350W 93 450W 94 500W 95 750W 94 850W 94/td> 1000W 90

Уровень напряжения на линиях

600W 450W 1000W 12 12,09 12,05 12,02 5 5.08 5.06 5.04 3,3 3.36 3.34 3.34

Итоги

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH – блок питания ATX 3.0 и PCIe 5.0 для игровых сборок и рабочих станций топового уровня. С учетом 10-летней гарантии, мощности и набора разъемов он прослужит долгое время и позволит в дальнейшем проводить апгрейд компонентов в собранной системе. Высокая стабильность напряжений по линиям и эффективность, низкий уровень шума, отдельный кабель с двухсторонним 12VHPWR 600 Ватт, внешнее исполнение, отдельная нейлоновая оплетка на всех кабеляхполучает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".