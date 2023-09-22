Платиновый блок питания ATX 3 и PCIe 5. Обзор 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Тестируемый сегодня блок питания 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH относится к премиальному сегменту и он ориентирован на обеспечение стабильного питания на видеокарты AMD и NVIDIA топового уровня, а также позволяющий проводить эксперименты с разгоном процессоров Core i9 и Ryzen 9. Мощность этого блока питания составляет 1000 Вт, его энергоэффективность с сертификацией 80 PLUS PLATINUM и он сопровождается 10-летней гарантией производителя.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Комплектация

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

У коробки стильная форма со сложной геометрией, напоминающей раскрытый куб с энергетической сердцевиной. Комплект включает сетевой кабель, стартер для запуска блока питания без подключения к материнской плате, пластиковые стяжки, нейлоновые стяжки, набор кабелей, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH обзор

Внешний вид

Данная серия представлена в двух вариантах цветового исполнения, помимо белого, есть в черном, позволяя вариант под цвет корпуса в котором будет собираться система.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Качество покраски высокое. Габариты традиционные для источников питания с вентилятором типоразмера 120 мм.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Верхняя грань со штампованной вентиляционной решеткой с сеткой в виде треугольников. В этом модели не предусмотрен быстрый доступ к удалению пыли с вентилятора.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

В оформлении корпуса используется тоже сочетание с геометрическим рисунком и вставкой из металла со шлифованным покрытием в цвет платины.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

На задней панели вентиляционная решетка, гнездо и тумблер питания. Есть кнопка для управления режимом SMART FAN в котором идет полная остановка активного охлаждения при отсутствии нагрузки, его можно включать и отключать.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH полностью модульный блок питания, соответствующий стандарту питания ATX 3. Панель для удобства подключения группирована. Верхний ряд занимают гнезда для кабелей дополнительного питания процессора и видеокарты.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Здесь шесть CPU и GPU (PCIe) и отдельный с новым типом коннектора 12VHPWR. Не стали упрощать комбинируя новый PCIe с ранее вышедшим. Нижний ряд включает четыре для периферии (SATA + MOLEX), а также гнезда для подключения кабеля питания материнской платы.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Все комплектные кабели с дополнительной и раздельной нейлоновой оплеткой белого цвета. Кабель с новым PCIe 5.0 идет под мощность 600 Вт. Сечение кабелей широкое, сам коннектор садиться в гнездо видеокарты плотно, при нагрузке не нагревался.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

В комплект выходит четыре кабеля с одним PCIe 6+2 на каждом, как итог это упростит аккуратный монтаж в системе. Есть два CPU 4+4, кабель с тремя MOLEX, три кабеля с четырьмя SATA.

Платформа

Для активного охлаждения 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH используется 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения. Закрепленная пластиковая пластина направляет воздушный поток и предотвращает попадание винтов внутрь.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

На входе в схемотехнике используется группа конденсаторов c EMI-фильтром, отвечающая за защиту от короткого замыкания, высокого и пониженного напряжения, фильтрацию. Полный список защит включает UVP,OVP,OPP, SCP,Lightning Protection,OTP.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Топология с LLC-преобразователем, синхронным выпрямителем и DC-DC на вторичной цепи, а также цифровым управлением.

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Основные конденсаторы японские NIPPON 400В 680 мКф. Качество пайки отличное, дорожки усилены.

Тесты

Уровень шума

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Данные
150W29
450W32
1000W40

КПД

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

Данные
150W92
350W93
450W94
500W95
750W94
850W94/td>
1000W90

Уровень напряжения на линиях

1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

600W450W1000W
1212,0912,0512,02
55.085.065.04
3,33.363.343.34

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH – блок питания ATX 3.0 и PCIe 5.0 для игровых сборок и рабочих станций топового уровня. С учетом 10-летней гарантии, мощности и набора разъемов он прослужит долгое время и позволит в дальнейшем проводить апгрейд компонентов в собранной системе. Высокая стабильность напряжений по линиям и эффективность, низкий уровень шума, отдельный кабель с двухсторонним 12VHPWR 600 Ватт, внешнее исполнение, отдельная нейлоновая оплетка на всех кабелях
1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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