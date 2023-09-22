Платиновый блок питания ATX 3 и PCIe 5. Обзор 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH

У коробки стильная форма со сложной геометрией, напоминающей раскрытый куб с энергетической сердцевиной. Комплект включает сетевой кабель, стартер для запуска блока питания без подключения к материнской плате, пластиковые стяжки, нейлоновые стяжки, набор кабелей, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.
Качество покраски высокое. Габариты традиционные для источников питания с вентилятором типоразмера 120 мм.
Верхняя грань со штампованной вентиляционной решеткой с сеткой в виде треугольников. В этом модели не предусмотрен быстрый доступ к удалению пыли с вентилятора.
В оформлении корпуса используется тоже сочетание с геометрическим рисунком и вставкой из металла со шлифованным покрытием в цвет платины.
На задней панели вентиляционная решетка, гнездо и тумблер питания. Есть кнопка для управления режимом SMART FAN в котором идет полная остановка активного охлаждения при отсутствии нагрузки, его можно включать и отключать.
1STPLAYER NGDP HA-1000BA3-WH полностью модульный блок питания, соответствующий стандарту питания ATX 3. Панель для удобства подключения группирована. Верхний ряд занимают гнезда для кабелей дополнительного питания процессора и видеокарты.
Здесь шесть CPU и GPU (PCIe) и отдельный с новым типом коннектора 12VHPWR. Не стали упрощать комбинируя новый PCIe с ранее вышедшим. Нижний ряд включает четыре для периферии (SATA + MOLEX), а также гнезда для подключения кабеля питания материнской платы.
Все комплектные кабели с дополнительной и раздельной нейлоновой оплеткой белого цвета. Кабель с новым PCIe 5.0 идет под мощность 600 Вт. Сечение кабелей широкое, сам коннектор садиться в гнездо видеокарты плотно, при нагрузке не нагревался.
В комплект выходит четыре кабеля с одним PCIe 6+2 на каждом, как итог это упростит аккуратный монтаж в системе. Есть два CPU 4+4, кабель с тремя MOLEX, три кабеля с четырьмя SATA.
На входе в схемотехнике используется группа конденсаторов c EMI-фильтром, отвечающая за защиту от короткого замыкания, высокого и пониженного напряжения, фильтрацию. Полный список защит включает UVP,OVP,OPP, SCP,Lightning Protection,OTP.
Топология с LLC-преобразователем, синхронным выпрямителем и DC-DC на вторичной цепи, а также цифровым управлением.
Основные конденсаторы японские NIPPON 400В 680 мКф. Качество пайки отличное, дорожки усилены.
|Данные
|150W
|29
|450W
|32
|1000W
|40
|Данные
|150W
|92
|350W
|93
|450W
|94
|500W
|95
|750W
|94
|850W
|94/td>
|1000W
|90
|600W
|450W
|1000W
|12
|12,09
|12,05
|12,02
|5
|5.08
|5.06
|5.04
|3,3
|3.36
|3.34
|3.34