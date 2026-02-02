Обзор игры I Hate This Place. Изометрическая хоррор-игра с выживанием и крафтом

В центре внимания изометрическая хоррор-игра I Hate This Place с выживанием, крафтом, исследованиями. События игры разворачиваются на проклятой земле с ужасающими существами и кошмарами, искажающими реальностями. Нужно выживать, искать ресурсы, сражаться, скрываться, строить, все для того чтобы остаться в живых. Смена дня и ночи со сменой окружения, разный уровень опасности и свои преимущества в каждом временном отрезке.

Обзор игры I Hate This Place

Игра не разменивается на этап с обучением, игрок сразу попадает в мир, который требует изучения и необходимости выживания. Визуально опирается на стилистику комиксов и бульварных хорроров. Стоит понимать, что это не высокобюджетный проект, но при этом за счет визуального ряда с яркими цветами и подчеркнутыми контурами скрывает это и делает проект визуально насыщеннее. Хотя некоторое время потребовалось на привыкание к особенностям поведения ракурса камеры, усложняющего ориентацию на локации с поиском направления для дальнейшего продвижения.

Обзор игры I Hate This Place

Открытых локаций здесь немного, большая часть путешествий будет проходит в подземельях. И как полагается, помещения и проходы будут открываться постепенно, механизмы, скрытые стены и проходы. Неудачное решение или смерть от врагов откинет на последнюю точку сохранения потеряв ресурсы.

Обзор игры I Hate This Place

Главная героине – Елена, крепко сложенная и с хорошим чувством юмора. В ее диалогах много сарказма, шуток. Диалоги также подаются в стиле пузырей из комикса, с одной стороны это разбавляет игровой процесс, но с другой мешает погружению. Это же касается анимации со скованными и мультяшными движениями. И все на это фоне драматичности и напряженности происходящего.

Обзор игры I Hate This Place

Монстры в I Hate This Place чутко реагируют на шум, требуя в условиях ограниченности ресурсов продумывать направления перемещений, делать движения осторожнее. Бег привлекает внимание врагов и как следствие к расходу ценных патронов, расходников. Набор их варьируется от кошмарных существ до мелких и липких, прорисованы они хорошо у каждого свои особенности.

Обзор игры I Hate This Place

С ними можно вступать в прямые сражения или использовать скрытность для того чтобы избежать сражения. Для прямых конфликтов в арсенале есть огнестрельное оружие, бейсбольные биты, а также предметы создаваемые игроком – гранаты, взрывные ловушки. По опыту, скрытность и заранее продуманные шаги дадут больше преимущества, чем лобовая атака и грубость.

Обзор игры I Hate This Place

I Hate This Place представляет собой качественный Survival Horror с хорошо проработанной механикой, впечатляющим дизайном монстров и завораживающим звуковым сопровождением. Хотя некоторые минусы, такие как неровный темп, неудобное управление и иногда искусственные диалоги, не позволяют игре стать выдающимся шедевром, они не оказывают критического влияния на общее впечатление. Для любителей жанра Survival Horror, ценящих напряжение, скрытность и насыщенную атмосферу, эта игра определенно заслуживает внимания.
