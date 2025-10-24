Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition. Теперь весь набор со старта и кооператив

Вселенная Lego помимо наборов включает много сопутствующих товаров включает много сопутствующего, включая целую серию игр. По этому же пути пошли взяв за основу фигурки Funko, они конечно известны меньше, но выходили по многим вселенным и это может дать задел для создания приключенческой игры предложив сразу несколько тематических зон, а также возможно подстегнуть интерес к самим к фигуркам. Выход Funko Fusion год назад я пропустил и проект ко мне попал уже в версии Funko Fusion Deluxe Edition. В нем больше персонажей, включающий более 60 известных героев фильмов, мультфильмов, комиксов и телешоу, уникальное оружие и уникальные кроссоверные сюрпризы, а так это просто дополнительный повод напомнить о проекте.

Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition

Игроку предлагается под управление группа персонажей в виде фигурок Funko Pop, и как в играх Lego, часть персонажей и умений будет открываться по мере прохождения и поиска секретов. Открытый мир с переходом между вселенными и свободный выбор персонажей. Но тут есть общая сюжетная линия, которая проходит через все доступные вселенные, выполняя задания и сражаясь с боссами. Каждый из миров основан на определенном фильме или вселенной и босс также будет из нее, от него необходимо будет получить золотую корону.

Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition

Помимо этого собираются дополнительные предметы, которые можно тратить в фабрике Funko на доступ к новым персонажем, оружию и оформлению. Как в играх Lego после выполнения основной части контента игры во все миры можно и нужно вернуться для поиска секретов и доступа к зонам, которые ранее были недоступны.

Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition

Funko Fusion черпает вдохновение из другой лицензионной франшизы коллекционных игрушек, и, честно говоря, это все, что я хотел от этой игры. Кооперативная игра для всех возрастов, где я могу избивать злодеев и собирать предметы, была именно той атмосферой, еще и с кооперативом. В одной из вступительных кат-сцен два персонажа графически преобразованы в скелетов. Вы видите, как плоть плавится от костей. Кроме того, если вы случайно загоритесь на уровне, лицо и волосы вашего персонажа сгорят, так что вы будете бегать с черепом вместо головы, пока не вылечитесь, даже если ваше здоровье не очень низкое.

Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition

Справедливости ради, ваше здоровье будет падать много-много раз за время игры. Враги обладают практически безошибочной точностью своих дальних атак, и очень раздражает, когда несколько врагов уничтожают вашу шкалу здоровья за считанные секунды. Вы можете носить с собой предметы для восстановления здоровья, но время, необходимое для их использования, означает, что вам придётся находиться в укрытии, поскольку вы практически не двигаетесь, пока пьёте. Кроме того, когда ваше здоровье истощается, вам нужно найти коробку Funko и выкупить себя, но сделать это можно только пять раз за уровень, после чего придётся начинать с самого начала. А кат-сцены нельзя пропустить, даже если вы уже видели их несколько раз.

Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition

К слову о битвах с главными противниками: они излишне затянуты и проходят в непозволительно медленном темпе. Сначала требуется активировать специальное устройство, затем атаковать босса в строго определенные точки, чтобы рассеять темную энергию. После этого необходимо собрать эту энергию (она автоматически притягивается к игроку) и доставить обратно в коллектор. Процесс зацикливается, поскольку персонаж не способен переносить полный запас энергии за один раз, что вынуждает совершать несколько ходок. Ситуация усугубляется тем, что босс часто находится в непосредственной близости от коллектора, или же на игрока обрушивается бесконечный поток врагов. Лишь после заполнения коллектора появляется мощный союзник, позволяющий наносить урон боссу с использованием оружия дальнего боя.

Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition

Нельзя умолчать и о проблемах, связанных со звуком. Например, в одной из заставочных сцен полностью отсутствовало звуковое сопровождение. На другом уровне, в магазине, воспроизводилась лицензированная музыка, что потребовало регулировки громкости внутриигровой музыки для взаимодействия с этим районом.

Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition

Есть вопросы к реализации доступа к загадкам и оборудованию, как в Lego нужны разные герои и их нужно переключать, но смена проходит не через меню, нужно бежать к автомату. Одна загадка может требовать нескольких персонажей при ее решении, в итоге мы бегаем от загадки к автомату меняя героев. Почему бы не сделать это проще?

Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition

Funko Fusion подаёт большие надежды, но полноценно конкурировать ей сложно с такими гигантами как Lego. При этом есть как плюсы, так и минусы. Понравилось множество пасхалок и отсылок, знакомые кадры из популярных фильмов и герои из франшиз, само исследование актуально и сделано визуально хорошо. Не понравились повторяемость загадок на разных уровнях, спорная реализация сложности игры на грани «духоты», система смены персонажей.
