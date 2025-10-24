Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition. Теперь весь набор со старта и кооператив

Игроку предлагается под управление группа персонажей в виде фигурок Funko Pop, и как в играх Lego, часть персонажей и умений будет открываться по мере прохождения и поиска секретов. Открытый мир с переходом между вселенными и свободный выбор персонажей. Но тут есть общая сюжетная линия, которая проходит через все доступные вселенные, выполняя задания и сражаясь с боссами. Каждый из миров основан на определенном фильме или вселенной и босс также будет из нее, от него необходимо будет получить золотую корону.
Помимо этого собираются дополнительные предметы, которые можно тратить в фабрике Funko на доступ к новым персонажем, оружию и оформлению. Как в играх Lego после выполнения основной части контента игры во все миры можно и нужно вернуться для поиска секретов и доступа к зонам, которые ранее были недоступны.
Funko Fusion черпает вдохновение из другой лицензионной франшизы коллекционных игрушек, и, честно говоря, это все, что я хотел от этой игры. Кооперативная игра для всех возрастов, где я могу избивать злодеев и собирать предметы, была именно той атмосферой, еще и с кооперативом. В одной из вступительных кат-сцен два персонажа графически преобразованы в скелетов. Вы видите, как плоть плавится от костей. Кроме того, если вы случайно загоритесь на уровне, лицо и волосы вашего персонажа сгорят, так что вы будете бегать с черепом вместо головы, пока не вылечитесь, даже если ваше здоровье не очень низкое.
Справедливости ради, ваше здоровье будет падать много-много раз за время игры. Враги обладают практически безошибочной точностью своих дальних атак, и очень раздражает, когда несколько врагов уничтожают вашу шкалу здоровья за считанные секунды. Вы можете носить с собой предметы для восстановления здоровья, но время, необходимое для их использования, означает, что вам придётся находиться в укрытии, поскольку вы практически не двигаетесь, пока пьёте. Кроме того, когда ваше здоровье истощается, вам нужно найти коробку Funko и выкупить себя, но сделать это можно только пять раз за уровень, после чего придётся начинать с самого начала. А кат-сцены нельзя пропустить, даже если вы уже видели их несколько раз.
К слову о битвах с главными противниками: они излишне затянуты и проходят в непозволительно медленном темпе. Сначала требуется активировать специальное устройство, затем атаковать босса в строго определенные точки, чтобы рассеять темную энергию. После этого необходимо собрать эту энергию (она автоматически притягивается к игроку) и доставить обратно в коллектор. Процесс зацикливается, поскольку персонаж не способен переносить полный запас энергии за один раз, что вынуждает совершать несколько ходок. Ситуация усугубляется тем, что босс часто находится в непосредственной близости от коллектора, или же на игрока обрушивается бесконечный поток врагов. Лишь после заполнения коллектора появляется мощный союзник, позволяющий наносить урон боссу с использованием оружия дальнего боя.
Нельзя умолчать и о проблемах, связанных со звуком. Например, в одной из заставочных сцен полностью отсутствовало звуковое сопровождение. На другом уровне, в магазине, воспроизводилась лицензированная музыка, что потребовало регулировки громкости внутриигровой музыки для взаимодействия с этим районом.
Есть вопросы к реализации доступа к загадкам и оборудованию, как в Lego нужны разные герои и их нужно переключать, но смена проходит не через меню, нужно бежать к автомату. Одна загадка может требовать нескольких персонажей при ее решении, в итоге мы бегаем от загадки к автомату меняя героев. Почему бы не сделать это проще?
Funko Fusion подаёт большие надежды, но полноценно конкурировать ей сложно с такими гигантами как Lego. При этом есть как плюсы, так и минусы. Понравилось множество пасхалок и отсылок, знакомые кадры из популярных фильмов и герои из франшиз, само исследование актуально и сделано визуально хорошо. Не понравились повторяемость загадок на разных уровнях, спорная реализация сложности игры на грани «духоты», система смены персонажей.