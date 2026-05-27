Обзор игры Warhammer 40000: Mechanicus II. Достойное продолжение для шикарной тактической стратегии

Пошаговая стратегия Warhammer 40000: Mechanicus в свое время мне понравилась как геймплеем, так и насыщенной атмосферой, могу смело назвать ее одной из лучшей в этой вселенной. Полноценное продолжение вышедшее на днях ждал с большим нетерпением, в центре сюжета здесь также Адаптус Механикус, те же пошаговые сражения, но и сразу много нововведений, включая вторую полноценную кампанию за Некронов.

Для понимания происходящего играть в первую часть не обязательно, да и разбираться в особенностях этой вселенной тоже. Проект вполне может стать первой отправной точкой для знакомства с ней. В ходе пролога нас знакомят с группой магов и рассказывают про базовые принципы сражений. Далее мы можем выбрать одно из двух направлений для развития кампании, в дальнейшем можно будет вернуться и с отправной точки поиграть за другую фракцию.

Уровень сложности вариативный, есть несколько предустановленных профилей от сложного до сюжетного, а также возможность выставить параметры вручную. По опыту, на средней и высокой сложности играется довольно сложно и потребует серьезного вникания, а также удачи.

Визуально и по исполнению сражений это классическая игра в этом жанре. У нас есть один или два лидера, а также набор юнитов, которых можно предварительно расположить на карте. Основную скрипку задает лидер, предлагая общие умения для группы, пассивные бонусы, а также сильные атаки. Смерть лидера всегда приводит к поражению. Вторая составляющая армии – различные типы юнитов. У них могут быть свои особенности, касающиеся эффективной дальности атак, дополнительных умений. По мере прохождения они улучшаются. На задание выдается определенное их количество, которое потребуется распределять на несколько сражений в рамках выполнения одного задания.

По завершению задания получаем несколько вариантов очков, они используются для открытия умений лидеров фракции Адептус Механикус, открытия улучшений для юнитов, а также покупки усилений. Лидер, выполнивший задание, отправляется на восстановление, требуя от игрока для заданий выбирать разных. Также перед нами теперь карта планеты, которая добавляет в игру масштабности происходящее и дополнительный уровень планирования.

Помимо активных заданий на ней есть набор пассивных с открытием очков развития, защиты храмов. Это же касается дополнительных активных заданий, вы можете идти напролом выбирая только основные задачи по сюжету или уделить внимание второстепенным усилив свои возможности.

Появление кампании за Некронов переворачивает шахматную доску и меняет тактику, особенности развития и распределение очков, а также дает возможность взглянуть на историю с другой стороны показав, что здесь нет явных злодеев и героев, за каждым своя правда. Сами юниты и лидеры Некронов агрессивнее, они на острие атаки и всегда рискуют, у них также есть особенность с возможностью воскрешения. Разный опыт расширяет Warhammer 40000: Mechanicus II и дает заметное отличие от первой части.

При этом не могу сказать, что сами сражения в рамках каждой фракции достаточно насыщены и разнообразны. После открытия юнитов набираются определенные любимчики, которые берутся в сражения преимущественно. И уже с конца первого акта вырабатывается за каждую фракцию своя личная мета-сборка, которую берешь в каждое сражение. И дальнейшая игра, если не обращать внимание на диалоги и сюжет, превращается в методичную зачистку локации с одним и тем же подходом. Также вопрос есть к промежуточному перемещению между сражениями, игрок не влияет на движение по катакомбам или локациям, а только наблюдает за движением фигуры лидера.

Отсутствует наказание за неудачу, глобально это не приводит к поражению. Неудачное завершение задачи перезапускается для следующей попытки выполнения. Возможно другой подход бы усложнил игру и сделал бы недостижимым финал, но лучше бы раскрыл противостояние Некронов и Адептус Механикус. Хотя в конце есть эпилог, в котором игрок сможет выбрать между двумя путями к разным финалам.

Сама же атмосфера в игре передана на отлично. Звуковая атмосфера, отрисовка локаций с мелкими деталями. Общий набор юнитов, озвучка лидеров. Все на высоком уровне, здесь без нареканий. Отмечу также нововведение с использованием окружения, которое можно использовать для укрытия или нанесения урона противникам. Будут и 2D и 3D сцены между некоторыми сюжетными сражениями, улучшая атмосферу и погружение. Расширен и внешний вид локаций для сражений, это не только технологичные лабиринты, но и открытые локации с растениями или даже снегом.

Итоги по Warhammer 40000: Mechanicus II

Warhammer 40000: Mechanicus II – превосходная тактическая стратегия, ориентированная на широкую аудиторию, которая будет интересна как поклонникам вселенной, так и тем кто будет знакомиться с ней впервые. Две полноценные кампании за разные фракции, которые здесь разделены не только для галочки, но и предлагающие разный подход к тактике сражений. Высокое качество озвучки, фоновой музыки и детальности локаций. Да тут есть некоторые упрощения, но и играем мы не для превозмогания, а для получения удовольствие.