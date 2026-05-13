Обзор игры Call of the Elder Gods. Интересное продолжение истории и головоломки

Прошло почти шесть лет с момента выхода квеста Call of the Sea от студии Out of the Blue Games и на днях они выпустили продолжение - Call of the Elder Gods, являющейся классическим Лавкрафтом. В этот раз нас ждет кругосветное приключение в Новой Англии, Австралии, арктических льдах и древних руинах. События являются прямым продолжением первой части и сейчас на кону семейные тайны, данные по секретной цивилизации.

Вдохновением для истории стало произведение «Тень вне времени», вышедшее в 1936 году и являющейся смесью жанра ужасов и научной фантастики. В нем профессор переживает обмен телами с инопланетной формой жизни из Великой Расы, в ней раскрывается концепция Древних и неопознанного космического кошмара. Костяк игры на той же истории, расширяя историю профессора Эверхарта и вторым героем стала Эванджелин Дрейтон. Ей снится сон, который напоминает Алису в стране чудес, оказывается в причудливом мире с необычными животными и растениями, а на фоне звучит загадочный голос "Кан... Век-Тур... Яг-На...Йит. Док-Тур...Оост....

В нем мы доходим до артефакта и она просыпается, оказываясь на приеме у психотерапевта. Она объясняет ему что такой сон повторяется уже в течение нескольких месяцев. Ей нужна помощь для того чтобы разобраться в их причине, а также узнать природу древнего мира Великих Богов.

В целом же как и ранее, основа геймплея это изучение доступных подсказок, записок и изучение предметов для решения головоломок. Разделен сюжет на пролог и шесть эпизодов. Все они проходят в разных географических зонах, добавляя разнообразие и придавая проекту масштабность кругосветного путешествия. При этом постоянно в ходе прохождения будут отсылки на первую часть игры и несмотря на то, что сама история может проходиться в отрыве от нее, но рекомендую предварительно ознакомиться все же с ней, так картина будет цельной. Тем более проект действительно заслуживает внимание и не затянут по времени.

Загадки в Call of the Elder Gods разнообразны и потребуют внимание для их решения. В каких-то из них необходимо восстановить питание, учитывая уровень напряжение, в каких-то для открытия нужно ознакомиться с набором записей для составления кодой фразы и установки в нужном положении, в каких-то дополнительно проявить дедукцию. Они не душные, гармонично вписаны в повествование и расширяют повествование.

Хотя отмечу среди них есть и сложные. Из таких отмечу подбор четырех позиций под статуями древних богов, которые потребуют изучить характер и особенности нескольких людей, а также открытие в нужной последовательности дверей для того чтобы девушка прошла комнаты. В особо сложных ситуациях можно воспользоваться встроенной системой подсказок, она не накладывает штраф и позволит в моменты отчаяния получить небольшую помощь для того чтобы продвинуться дальше.

Все свои наблюдения главная героиня вносит в дневник. Для того чтобы разгадывать оптимально будет собрать всю доступную информацию, после этого изучив записи можно понять что требуется для решения задачи. В самой же игре предусмотрен сложный режим с отключением журнала наблюдений. Вернуться в обычное прохождение можно будет всегда. Из интересного отмечу систему переключения в некоторых эпизодах между двумя героями. Так находясь в разных частях локации они будут решать общую задачу, взаимодействие усложняет решение и добавляет новый опыт в сравнение с первой частью.

Построен проект на движке Unreal Engine 5. Визуал в нем напоминает ручную рисовку и здесь избегают излишнего реализма. Конечно это сокращает расходы на разработку проекта, но визуально для такого жанра проблем не доставляет и дает возможность лучше раскрыть атмосферу. Проработано освещение, оно мягкое, есть открытые зоны, необычная геометрия некоторых участков при переходе в подсознание, есть и зловещая атмосфера. Между участками будет рисованное повествование с развитием истории. Озвучка сделана хорошо, явных огрехов замечено не было.

Итоги по Call of the Elder Gods

Call of the Elder Gods сочетает себе интересную историю, разнообразные головоломки и все это в незатянутом хронометраже. Приятная рисовка, профессиональная озвучка и цельная история, ставшая достойным продолжением Call of the Sea.

платина Call of the Elder Gods

