Обзор игры Sudden Strike 5. Тактическая стратегия с вниманием к деталям

С момента выхода Sudden Strike 4 прошло уже почти 10 лет, солидного проекта в жанре тактических симуляторов. Она задала высокий уровень качества и внимания к деталям, в 2026 году издатель Kalipso Media и студия KITE Games выпускают пятую часть, которая как обещают, заинтересует и любителей серии, а также будет интересна тем кто знакомится с серией и жанром впервые. События также затрагивают время Второй мировой войны и со старта получаем 25 миссий на больших и разнообразных картах, 300 вариантов юнитов, и техники, стратегическую свободу в вопросе решения поставленных задач, настраиваемых командиров под организацию своего стиля игры.

В сравнение с прошлой частью порог вхождения стал ниже, хоть и игра не прощает грубое использование техники и солдат, но достичь победы можно будет и не имея большого опыта за спиной. Автоматические контрольные точки, ручное сохранение во время выполнения задачи с возможностью вернуться для изменения решений, отсутствие прямых штрафов при потере юнитов, а также возможность запросить подкрепление оплатив тактическими баллами. Такое решение, как показала практика прохождения, оправдано и позволяет получать удовольствие от происходящего на экране. За счет этого вместо переживания за каждую единицу или объем ресурса игроки получат свободу тактики и возможность экспериментов.

Задачи разбросаны по зонам, в некоторых можно будет отыграть за две стороны конфликта посмотрев на него с разных сторон. Три фракции: Советский союз, Европейские союзники, а также Германия. Суммарно получаем 25 миссий в основной кампании и уже забегая вперед объявлен план по выпуску сюжетных дополнений. Конечно, тут не ставили задачу максимальной историчности, хотя общие события взяты из хронологии. От себя отмечу хорошую реализацию набора миссий за Советский союз без «клюквы».

В каждой фракции доступно по три генерала, каждый из которых привязан к определенной тактике: атака, оборона и тактика. Уникальная особенность у каждого из них, а также система карточек. Карточки также нескольких видов и по 3 на выбор. В каждой карточке три пассивных или активных улучшения. Карточки получаем за счет звезд, получаемых при закрытии миссий. Подобрать можно будет под свой стиль или с учетом особенность выбранного задания.

Общая структура построения задач в миссиях включает элементы обороны заданных точек, атаки и освобождения. Будут и задачи которые ограничены по времени на выполнение. За освобождение точек можем получать очки престижа, доступ к авиации, дополнительным ресурсам. Часть из них обязательны для выполнения, а другие рассматриваются как второстепенные и являются дополнительным преимуществом при продуманном подходе. Хотя и дополнительную нагрузку ослабив армию тоже внести могут.

В Sudden Strike 5 нет экономической составляющей, строить заводы и добывать ресурсы не нужно, вместо этого основа – тактическое управление ограниченным количеством юнитов. При этом за успешные захваты или выполнение дополнительных задач, получаем тактические баллы и уже их можно тратить в заданных зонах, таких как порт, железнодорожная станция или дорога, на покупку подкреплений. Есть еще и активные умения, например можно купить бомбардировку зоны или разведку.

Типы юнитов традиционные для такого типа игр. Включают солдат разного типа, танки, артиллерию, противотанковые, ПВО, поддержку. Все модели исторические, 190 единиц техники и 110 пехотных подразделений. Часть миссий затрагивают разные года ВОВ и будет разница в мощности техники. При этом реализован сразу ряд моментов, которые вносят в процесс дополнительный интерес и микроменеджмент. Так у техники есть несколько расходников, потребуется учитывать объем топлива, количество снарядов. Чтобы техника не остановилась в поле или не осталась без снарядов во время ожесточенного сражения нужно будет продумывать своевременный подвоз. Без логистики здесь армия будет терять свою эффективность, а с учетом что количество юнитов ограничено нужно это придает дополнительную сложность и интерес.

Многое из этого нужно будет понять только при прямом выполнении миссий и на своих ошибках. Здесь нет продвинутой системы обучения, ограничивая только небольшими подсказками. Были некоторые шероховатости в вычленении нужного типа юнита из общей группы, при игре на консоли, особенно если речь идет о солдатах и требуется только медик или снайпер. Поэтому во время активных сражениях приходится использовать сразу нескольких юнитов. Хотя отмечу и положительную сторону, взаимодействие с геймпада реализовано хорошо.

Онлайн сражения я не опробовал, они требуют друзей на той же платформе. Вернусь к этому позже. Три PVP-карт, в них набор активных точек для захвата и удержания.

Итоги по Sudden Strike 5

Sudden Strike 5 сохраняет глубину и вариативность тактики в сеттинге Второй мировой войны, но при этом она стала дружелюбнее в сравнение с предыдущими частями. Внимание к деталям и уважение к историчности событий, отличный визуал и звуковое сопровождение, разнообразие моделей и типов техники, хороший набор миссий в стартовом наборе и планы на дальнейшее расширение. Из проблем сталкивался с периодическими вылетами игры и неудобствами при работе с группой солдат в то время когда требуется только определенный класс.