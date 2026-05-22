Обзор игры Luna Abyss. Шутер от первого лица с интересным визуалом

В промо роликах игры Luna Abyss делались громкие заявление о вдохновении такими проектами как Doom, Returnal/Saros, да и сделаны были на уровне. Высокая динамика, локации на загадочных планетах, разные типы противников и яркие сражения. На выходе получился иммерсивный экшен-шутер с коридорными сражениями. У меня была возможность заранее пройти, изучить особенности и поделиться личными впечатлениями. Проходил на PlayStation 5.

В этом проекте не стали удерживать себя в рамках простого шутера от первого лица, начав с абстрактного мира с готической и индустриальной архитектурой, многочисленными лабиринтами с агрессивной подсветкой. Отказались и от классических пуль, выбрав инопланетные бластеры с цветастыми выстрелами в виде сфер. Игра буквально изобилует красками во время сражений и на самом деле это спорное решение, оно явно на любителя.

При этом в игре предлагается большой разбег в вариативности сложности, от серьезного испытания с сильным уроном от противников, до возможности заблокировать урон полностью и избежать элементов паркура. В зависимости от выбранного будет меняться и опыт от игры, постоянное маневрирование от заливаемых на локации выстрелов со стороны врагов, до последовательного устранения противников расслабившись в кресле.

На выбор, по мере прохождения, будет предлагаться четыре варианта вооружения: автомат-бластер, энергетический дробовик, снайперская винтовка и гранатомет. Помимо основного нанесения урона, часть оружия используется для снятия разного вида барьеров. Поэтому в бою приходится переключаться между ними. Все это дополняется ближними атаками и добивания. В Luna Abyss добавили механик «на все деньги». Ко второй половине игры их становится очень много, включая и возможности заселения в большого робота, движению по рельсам и прыжкам через шары.

Визуально игра действительно выглядит лучше, чем ожидаешь от проекта небольшой студии. Художники постарались выжать максимум при ограниченных ресурсах. Космические пейзажи, индустриальные зоны, разрушенные объекты. Наша героиня будет преодолевать различные локации в рамках нескольких глав с возможностью в дальнейшем вернуться через выбор для сбора пропущенных коллекционных предметов. вклад в это вносит туман, игра с освещением, когда часть объектов будет скрыта изначально от взора.

Набор врагов тоже разнообразен, в основном они все летают. Это тела и механизмы, захваченные злым сознанием. Будут и сражения с боссами, которые разделяются на несколько фаз. В зависимости от выбранной сложности может стать серьезным испытанием или просто увеличенным по таймингу сражениями. Часть сражений предполагает закрытие выхода и уничтожение волн с необходимостью выживания.

Помимо сражений в игре будет много элементов паркура с прыжками по платформам, захватом объектов для полета, движению по рельсам с препятствиями и другим. Тут так же как и со сражениями можно проходить самостоятельно, жертвую здоровьем при не удачных прыжках, или включив встроенный помощник с которым достаточно подойти к точке выполнения и нажатием кнопки посмотреть, как ИИ переносит героя по всем платформам.

Итоги Luna Abyss

Luna Abyss получилась самодостаточным шутером с интересным визуалом и вариативной сложностью. Замысловатая история с развитием, набор вооружения с необходимостью комбинирования во время схваток, разнообразие в исполнении локаций, сложная геометрия уровней, сражения с боссами. На любителя будет визуальное отображение выстрелов и невыразительный саунд.