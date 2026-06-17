Обзор игры Gothica 1 Remake. Культовое РПГ, которое не боится быть неудобным и сложным

С момента выхода оригинальной Gothica 1 прошло более 25 лет, настоящая и культовая RPG-игра c открытым миром вокруг которой сформировалась своя группа поклонников. За ее полноценный ремейк взялись издатель THQ Nordic и студия Alkimia Interactive. Подошли к проекту со всей серьезностью, внимательно изучив особенности, сюжет и общую атмосферу. Использовали обратную связь с поклонниками, несколько раз переносили и в итоге релиз состоялся.

Современные RPG стали приторными, игрока ведут за ручку, отмечают точки интереса на карте, подсвечивают интерактивные предметы, при малейших задержках в решении загадок предлагают помощь. Все чтобы снизить раздражение со стороны игрока и не испугать трудностями. Оригинальная Gothica 1 изначально не была такой, главный героя не очередно избранный, простой уголовник, такой же как все вокруг. Здесь полностью сохранили этот дух, не заигрывая упрощениями и не следуя современным трендам, но давайте все по порядку.

Начинаем как безымянный осужденный, которого выбрасывают для отбывания срока под купол. Лишены любых навыков, слабы и сам мир не понятен, все вокруг представляют угрозу и могут убить или ограбить. Нет привычной карты, нет маркеров после первого диалога. Понимание куда идти нет. Простые котокрысы и младшие падальщики, встречаемые по пути, убивают с двух ударов. Первый ржавый меч, размеренные замахи и болезненные укусы противников. Все это не предвещает ничего хорошего.

И вот первый лагерь, кажущийся островок безопасности в этом мире, но не тут-то было. Охранники вымогают руду (местную валюту), НПС, которые ради руды готовы избить и ограбить игрока. Мир жил, живет и будет жить без нас. Нужно заявить о себе для того чтобы занять свое место под солнцем. Такой начальный период, а здесь он достаточно затяжной, дает возможность ощутить прогрессию и поднять ощущение ценности наград в дальнейшем.

Придумываем как решить первые просьбы (квесты), получаем первые средства, оружие. Первые очки умений, которые можно затрачивать на обучение навыков. Забегая вперед, на все и сразу не хватит. Общая прогрессия, особенно на начальном этапе, идет медленно. Выполнение мелких поручений и со временем нас направят в два соседних лагерях, всего их тут три – Старый лагерь, Новый лагерь, Болотный лагерь. Каждый со своим духом и философией, каждый дает определенное влияние на прогрессию и возможности главного героя. При этом решения, принимаемыми игроком, напрямую влияют на отношения и общую прогрессию. У всего будут свои последствия, угодить всем и сразу не получится. Игра побуждает изучать информацию, вникать в происходящее, мысленно сопоставлять полученные факты. Каждое успешно принятое решение ощущается как маленькая, но победа, а риск может быть награжден.

В дальнейшем мы получим карту, но и на ней не будет никаких заранее сделанных маркеров и отметок по квестам. Мир нужно изучать самостоятельно, а он опасен. Случайно свернули с дороги, попали в засаду или нашли пещеру с сундуками или полезным содержимым. Встретятся и целые подземелья с ответвленными туннелями, путешествие по которым сопровождается атмосферным звуковым оформлением. При чем я изначально себе поставил задачу пройти с режимом невозвратной смерти и без использования механики сна. Это дополнительно усложнило прохождение, с учетом того что у НПС есть свой график и на своей основной точке постоянно они не находятся. А смерть, может полностью перечеркнуть весь уже пройденный прогресс.

Кстати, говоря о том что Gothica 1 Remake не боится быть сложной и неудобной, показательно отношение современных игроков к реализации мини игры с открыванием замков. Здесь процесс открытия завязан на логическое решение загадки и сколько же воя на болотах это подняло. Не мало сдалось и начали ставили моды и призывали на помощь нейросети. Да в какой-то мере они сложны на старте, но они вполне проходимы.

Несмотря на то что есть общая сюжетная линия с финалом. К решению квестов можно и нужно подходить творчески. Например, в одном из заданий нужно убить Королеву пауков в шахте, я туда пришел явно слабым. Поговорив с несколькими НПС для того чтобы объединиться в общую команду, спустились к точке входа. Собрал на себя сразу несколько пауков в коридоре шахты, подставил под сражение с союзниками. Завязалось сражение, часть союзников нокаутировано, а тут еще задели местных рудокопов. Началась общая большая драка, все против всех, и вот он шанс забрать снаряжение с контуженных. И вот уже в «дамках», в кармане сразу несколько мечей, расходники, появилась свободная руда. Или в другом участке с сильными орками, бегая и собирая «паровозик» приводить к стражникам, собирая с убитых трофеи.

По сравнению с оригиналом, проделана большая работа. Это не просто новые декорации, мир хоть и ограничен куполом но стал насыщеннее и интереснее. Он ощущается целостным. История сохранена, но сами диалоги были расширены и дополнены, пробелы, которые были в оригинале, заполнили новыми квестами. Хватало интересных дополнительных квестов, которые расширяли общую историю.

Но заметно интереснее и сложнее стали две последние главы. Так в своем первом прохождении, в пятой главе я попал в зону из которой нельзя уйти используя руну телепорта. Попал в нее без подготовки снаряжения, с малым количеством зелий, а как оказалось кривая сложности в этой зоне заметно скакнула. Противники убивают с одного-двух ударов, мечом наносится небольшой урон, а нужно сразиться сразу с заметным числом мини боссов. В итоге превозмогая и запоминая паттерны атак, радуясь даже одной найденной баночке зелий и выпив последнюю банку воды спустя часов 5 пройти получилось. Какое же удовольствие от победы было на выходе с итоговым прохождением игры на невозвратной смерти. Вот такое ощущение прогрессии своего персонажа определенно подкупает и затягивает.

А чего стоит полноценная многоголосая русская озвучка. Серьезный каст актеров озвучки с вниманием к тому что было. Расширенный оркестровый саундтрек. Настоящая услада для ушей. С погружением в происходящее проблем не будет. Все в порядке и с графикой, много мелких деталей, наполнение мира, мимика героев.

И подводя итоги, Gothica 1 Remake достигла своей цели, сохранив шарм оригинала подняла проект на качественно новый уровень с большим количеством деталей, эффектами, диалогами, связями между персонажами, наполнением мира и его продуманностью, звуковым и визуальным исполнением. Разработчики не побоялись и перевернули привычный для современных игроков темп повествования и не стали упрощать его в угоду казуалов. Игра не боится быть неудобной, непонятной и сложно, что сейчас очень большая редкость. Есть ли проблемы? Да конечно, куда без них, присутствовали софтлоки в некоторых квестах, периодические вылеты. Это должны подправить патчи.