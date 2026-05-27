Обзор игры Scarlet Wolf. Визуальная новелла с очень быстрой платиной

Приготовьтесь к захватывающей схватке, к игре на выживание, где ставки — ваша жизнь. Добро пожаловать в мир, где за каждым поворотом таятся ужас и отчаяние. Бесконечные, давящие коридоры, испачканные стены, смертельные ловушки и голодный хищник, жаждущий вашей крови, — вот что ждет вас по ту сторону порога. Некоторые двери должны быть на замке. Некоторые места — табу. Тьма хранит тайны, которые не терпят света. Но если вы всё же оказались в таком месте, помните: ваш противник силён и беспощаден. Он играет с вашими страхами и слабостями, как марионеткой. Бегите, не оглядываясь. Ибо нет врага более страшного и коварного, чем собственное прошлое.

В Scarlet Wolf уже несколько месяцев Алекса преследует один и тот же кошмар. Самостоятельные попытки избавиться от него не увенчались успехом, и он обращается за помощью к профессионалу. Но доктор психологии Аманда Силк — не единственный человек, готовый помочь Алексу в битве с собственным разумом.

Его ждёт встреча со старым другом. Вместе они должны преодолеть множество испытаний и схватиться с монстрами, чтобы раскрыть мрачные тайны прошлого.

Атмосфера полного погружения в мир страха и мучений.

Непредсказуемый геймплей, держащий в напряжении до финальных титров.

Уникальный дизайн персонажей и существ.

Оригинальная музыка и звуковое сопровождение, создающие эффект полного присутствия и позволяющие пережить все эмоции главного героя.

История не продолжительна, но в ней доступно несколько развилок. При этом перед выбором вариантов ответа можно сделать сохранение для возможности вернуться и посмотреть альтернативное развитие сюжета. Функции автопрокрутки и ускорения текста доступны, но это ограничит получение достижений в игре. Хотя и без этого с чтением текста путь до платины в Scarlet Wolf не займет много времени.