Обзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MP

2018-01-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - A4TECH X-7120; [175]
К сожалению реальность такова, что многие просто не могут себе позволить дорогую периферию или просто не видят смысл в таких серьезных тратах. И в этом есть и доля практического смысла, недорогая периферия выполняет точно такие же функции, но с меньшим пафосом. Тот дополнительный функционал, которым могут похвастаться дорогие модели, зачастую просто нужен далеко не всем. Если вы находитесь в поисках недорогой периферии, как для игр, так и под повседневную работу, рекомендуем обратить внимание на тестируемый сегодня набор A4TECH X-7120.

A4TECH X-7120

В крупных российских магазинах приобрести этот набор можно всего за 850 рублей. Насколько он хорошо в реально эксплуатации и какие «подводные камни» ждут покупателей, предлагаем разобраться совместно в ходе тестирования.

A4TECH X-7120 обзор

Комплектация

Данный набор собран из уже доступных ранее: коврика A4Tech X7-200MP и модификации мышки A4Tech X-710BK. Можно приобрести отдельно, но так выйдет дороже.

A4TECH X-7120

Поставляется в коробке с большим прозрачным окошком, позволяющем рассмотреть внешний вид периферии до распаковки. Комплект помимо технической документации включает набор сменных ножек для мышки.

A4TECH X-7120

Внешний вид

В составе набора A4TECH X-7120, идет уже зарекомендовавшая себя мышка, которая судя по отзывам в сервисе Яндекс.Маркет, в своем ценовом сегменте является лучшим решением среди доступных моделей.

A4TECH X-7120

Поверхность корпуса с матовым рисунком. Цепкая и не подвержена загрязнению следами пальцев. На спинку нанесен логотип серии.

A4TECH X-7120

Сохранили дополнительную кнопку на левом переключателе, окрашенную в красный цвет. Эта кнопка по умолчанию дает серию из трех выстрелов в шутерах с минимальным интервалом или тройной клик в приложениях.

A4TECH X-7120

Между основными кнопками зафиксировано колесико с резиновым протектором. Колесико шумное.

A4TECH X-7120

Позади него кнопка переключения чувствительности. Доступно четыре уровня: 400, 800, 1200 и 2000DPI. Кнопка подсвечивается.

A4TECH X-7120

Слева в зоне под большой палец с мелкоячеистым рисунком. Справа его нет, как и двух кнопок (ВПЕРЕД и НАЗАД).

A4TECH X-7120

Тем не менее, корпус у мышки A4TECH X-7120 симметричен, пользоваться могут как левши, так и правши.

A4TECH X-7120

Снизу четыре компактные пластиковые ножки. Напомним, что в комплекте есть сменные. По центру оптический сенсор.

A4TECH X-7120

Подключается мышка при помощи кабеля с тканевой оплеткой. Место выхода кабеля усиленно.

A4TECH X-7120

В комплекте идет компактный коврик. Габариты его составляют 25 на 20 см.

A4TECH X-7120

Состоит из двух слоев: резиновая основа и ткань. Посторонние запахи отсутствуют. Края аккуратно обработаны.

A4TECH X-7120

На поверхность коврика нанесен логотип производителя и серии.

Софт

Мышка поддерживает управление при помощи утилиты X7 OSCAR. С помощью программы можно задать действия для кнопок. Пользователю предлагается задать действия семи кнопок. Интерфейс простой и понятный. Также можно задать режим работы по двумя осям и скорость сенсора.

A4TECH X-7120

Тесты

Набор A4TECH X-7120 произвел приятное впечатление. Хорошая эргономика у мышки, удобно лежит в руке. Основные кнопки доступны, нажимаются с небольшим шумом. Мышка подходит для игр, для рабочих приложений и просто для взаимодействия с интерфейсом операционной системы. Возможно может не хватить максимального уровня чувствительности для мониторов с высоким разрешением. Сам сенсор работает стабильно, без срывов курсора.

A4TECH X-7120

Комплектный коврик по габаритам вполне позволяет работать, площади достаточно. Станет хорошим вариантом при ограниченной площади для размещения периферии.

A4TECH X-7120

Итоги по A4TECH X-7120

A4TECH X-7120 станет отличным вариантом при ограниченном бюджете на покупку игровой периферии. Тот самый случай, когда отрабатывается каждый вложенный рубль и предлагается даже больше, чем ожидается. Набор можно рекомендовать для игр, в офис в пару к рабочему ПК или к ноутбуку.

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Обзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MPОбзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MP
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