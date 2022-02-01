Обзор A4Tech Bloody A70. Игровая мышка с читами в шутерах и других играх

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации недорогой игровой мышки A4Tech Bloody A70. Из ее особенностей отмечаются сразу 8 кнопок с возможностью программирования, чувствительный сенсор с регулируемой частотой опроса, эргономичная форма и яркая подсветка.

Комплектация

В ключевых российских магазинах она доступна за 1999 рублей.

Упакована в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Форма корпуса у мышки симметрична. Но это не касается расположения дополнительных клавиш на боковой грани.

Они есть только с левой стороны. По умолчанию выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД. Расположены ближе к границе перехода в спинку.

Еще три клавиши расположены позади колесика. Это характерные для A4TECH кнопки, дающие преимущества в шутерах. Различные типы стрельбы и возможность расширить действия.

Боковые части колесика прокрутки из полуматового пластика. Эта часть подсвечивается.

Помимо этого, есть несколько зон с подсветкой. Периметр по всей площади и логотип на спинке.

На основании у A4Tech Bloody A70 пять металлических ножек. Они дают контролируемое скольжение и при этом устойчивы к стиранию. В центре окошко сенсора.

Основные клавиши переходят в спинку без границ. Отдельную информацию по ресурсу службы производитель не приводит.

Софт

С официального сайта для мышки можно загрузить утилиту управления, в главной вкладке которой модно активировать «читы» под различные жанры игр. Например, в шутерах можно улучшить показатели стрельбы. Но в сетевых играх это может караться блокировками.

К части уровней доступ дается только тестовый в количестве 1000 кликов. За это время можно будет принять решение и по необходимости купить код активации. Остальные настройки и вкладки предоставлены без ограничений.

Также клавиши можно переназначит вручную. Есть готовый пресет действий и макросы.

Выбор цветов подсветки.

Управление параметрами сенсора. Частота опроса.

Редактором макросов умеет записывать действия не только мышки, но и клавиатуры.

Тесты

В мышке установлен оптический сенсор PixArt PMW3327 с частотой опроса до 6200 DPI. Частота опроса регулируется в диапазоне от 125 до 1000 Гц. Он продемонстрировал хорошую точность. Не срывает и с ним не было замечено дрожание курсора.

По эргономике все отлично. Поддерживает разные типы хватов. Вес хорошо сбалансирован. Внешние покрытие у корпуса приятно тактильно.

Итоги

A4Tech Bloody A70 – игровая мышка с точным сенсором, дополнительными клавишами, подсветкой, эргономичной конструкцией, позволяющая получить игровые преимущества в играх разных жанров.