Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах

В ближайшие три недели мы рассмотрим новые игровые мышки семейства Bloody, представленные не так давно и уже появившиеся в российских магазинах. Сегодня в центре внимания A4Tech Bloody W60 Max с оптическим сенсором BC3332-A 10K, дополнительными клавишами, частотой опроса до 2000 Гц, многоцветная подсветка и встроенная память для хранения настроек.

A4Tech Bloody W60 Max обзор

Средняя ее стоимость составляет 3290 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакована в коробку из плотного картона с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает рекомендацию по загрузке программного обеспечения, наклейки с логотипом и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе ассиметричной формы, рассчитанном на правшей. Внешние поверхности с немарким матовым покрытием.

В сравнении с протестированными ранее мышками линейки Bloody проделана серьезная работа в вопросе внешнего исполнения. Визуально она не уступает флагманским решениям конкурентов.

Основные клавиши и спинку разделяет канавка в виде молнии из полупрозрачного пластика. Эта часть подсвечивается многоцветной подсветкой.

Также подсвечивается участок под спинкой и логотип Bloody. Управляемая подсветка. Есть возможность переключать выбранные эффекты с помощью кнопки на корпусе.

Справа и слева у A4Tech Bloody W60 Max отсутствуют резиновые накладки. Сама форма эргономичная, рассчитанная на удобный хват.

В районе размещения большого пальца правой кнопки находятся две дополнительные клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД.

Плюс три кнопки находятся позади колесика. Действия всех кнопок можно будет перенастроит в последующем.

Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. В центре его разделяет подсвечиваемая бороздка. Для него заявлен ресурс в 500 тысяч вращений.

Высокий ресурс также по основным клавишам, он составляет 50 миллионов кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

На основании четыре металлические ножки X' Glide. Они устойчивы к стиранию и при этом обеспечивают хорошее скольжение. Есть две скрытые кнопки с индикацией. Одна переключает частоту опроса сенсора, вторая высоту отрыва.

Софт

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. USB-коннектор окрашен в красный цвет.Для A4Tech Bloody W60 Max с официального сайта можно загрузить утилиту правления BLOODY 7. Мышка поддерживает ряд функций, заметно повышающих эффективность в шутерах.

Так на группу из трех кнопок позади колесика можно будет активировать одиночную стрельбу, переключение оружия и смену оружия. Серию из нескольких выстрелов и очередь. Есть и преимущества для игр жанра MMO и RPG.

Есть отдельная вкладка для ручной перенастройки клавиш. Распределять действия можно по нескольким профилям.

Уровни чувствительности. Частота опроса сенсора и проверка высоты отрыва.

Подробный редактор макросов, учитывающий как движения мышки, так и нажатия кнопок на клавиатуре.

Есть функция Headshot, которая в целом ряде игр, дает точное попадание в голову.

Выставляются эффекты подсветки с последующим переключением между ними.

Тесты

Мы использовали A4Tech Bloody W60 Max в паре с ковриком с мягким типом покрытия. Сенсор продемонстрировал хорошую точность и отсутствие акселерации. Срывов и дрожания замечено не было. Мышка подходит под сетевые шутеры, MOBA и MMORPG.

Стоит быть осторожным при использовании ряда функций в программном обеспечении связанным с изменением стрельбы и повышения точности. Существует риск получения бана в сетевых шутерах.

По качеству исполнения нареканий нет. Форма корпуса удобная. Поддерживаются основные типы хвата. Расположение дополнительных кнопок удобное. Скольжение контролируемо по всем осям.

Итоги по A4Tech Bloody W60 Max

A4Tech Bloody W60 Max – добротная игровая мышка для шутеров, MOBA и RPG. Эргономичная форма корпуса, дополнительные клавиши, сенсор с высокой чувствительностью, металлические ножки скольжения, частота опроса до 2 ГГц, высокий ресурс службы, многоцветная подсветка и программное обеспечение, кабель в нейлоновой оплетке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".