Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах

В ближайшие три недели мы рассмотрим новые игровые мышки семейства Bloody, представленные не так давно и уже появившиеся в российских магазинах. Сегодня в центре внимания A4Tech Bloody W60 Max с оптическим сенсором BC3332-A 10K, дополнительными клавишами, частотой опроса до 2000 Гц, многоцветная подсветка и встроенная память для хранения настроек.

A4Tech Bloody W60 Max

Средняя ее стоимость составляет 3290 рублей.

A4Tech Bloody W60 Max обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением манипулятора и данными по техническим характеристикам. Комплект включает рекомендацию по загрузке программного обеспечения, наклейки с логотипом и руководство пользователя.

A4Tech Bloody W60 Max

Внешний вид

Выполнена в корпусе ассиметричной формы, рассчитанном на правшей. Внешние поверхности с немарким матовым покрытием.

A4Tech Bloody W60 Max

В сравнении с протестированными ранее мышками линейки Bloody проделана серьезная работа в вопросе внешнего исполнения. Визуально она не уступает флагманским решениям конкурентов.

A4Tech Bloody W60 Max

Основные клавиши и спинку разделяет канавка в виде молнии из полупрозрачного пластика. Эта часть подсвечивается многоцветной подсветкой.

A4Tech Bloody W60 Max

Также подсвечивается участок под спинкой и логотип Bloody. Управляемая подсветка. Есть возможность переключать выбранные эффекты с помощью кнопки на корпусе.

A4Tech Bloody W60 Max

Справа и слева у A4Tech Bloody W60 Max отсутствуют резиновые накладки. Сама форма эргономичная, рассчитанная на удобный хват.

A4Tech Bloody W60 Max

В районе размещения большого пальца правой кнопки находятся две дополнительные клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД.

A4Tech Bloody W60 Max

Плюс три кнопки находятся позади колесика. Действия всех кнопок можно будет перенастроит в последующем.

A4Tech Bloody W60 Max

Колесико прокрутки с прорезиненной накладкой. В центре его разделяет подсвечиваемая бороздка. Для него заявлен ресурс в 500 тысяч вращений.

A4Tech Bloody W60 Max

Высокий ресурс также по основным клавишам, он составляет 50 миллионов кликов. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

A4Tech Bloody W60 Max

На основании четыре металлические ножки X' Glide. Они устойчивы к стиранию и при этом обеспечивают хорошее скольжение. Есть две скрытые кнопки с индикацией. Одна переключает частоту опроса сенсора, вторая высоту отрыва.

A4Tech Bloody W60 Max

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. USB-коннектор окрашен в красный цвет.

Софт

Для A4Tech Bloody W60 Max с официального сайта можно загрузить утилиту правления BLOODY 7. Мышка поддерживает ряд функций, заметно повышающих эффективность в шутерах.

A4Tech Bloody W60 Max

Так на группу из трех кнопок позади колесика можно будет активировать одиночную стрельбу, переключение оружия и смену оружия. Серию из нескольких выстрелов и очередь. Есть и преимущества для игр жанра MMO и RPG.

A4Tech Bloody W60 Max

Есть отдельная вкладка для ручной перенастройки клавиш. Распределять действия можно по нескольким профилям.

A4Tech Bloody W60 Max

Уровни чувствительности. Частота опроса сенсора и проверка высоты отрыва.

A4Tech Bloody W60 Max

Подробный редактор макросов, учитывающий как движения мышки, так и нажатия кнопок на клавиатуре.

A4Tech Bloody W60 Max

Есть функция Headshot, которая в целом ряде игр, дает точное попадание в голову.

A4Tech Bloody W60 Max

Выставляются эффекты подсветки с последующим переключением между ними.

A4Tech Bloody W60 Max

Тесты

Мы использовали A4Tech Bloody W60 Max в паре с ковриком с мягким типом покрытия. Сенсор продемонстрировал хорошую точность и отсутствие акселерации. Срывов и дрожания замечено не было. Мышка подходит под сетевые шутеры, MOBA и MMORPG.

A4Tech Bloody W60 Max

Стоит быть осторожным при использовании ряда функций в программном обеспечении связанным с изменением стрельбы и повышения точности. Существует риск получения бана в сетевых шутерах.

A4Tech Bloody W60 Max

По качеству исполнения нареканий нет. Форма корпуса удобная. Поддерживаются основные типы хвата. Расположение дополнительных кнопок удобное. Скольжение контролируемо по всем осям.

A4Tech Bloody W60 Max

Итоги по A4Tech Bloody W60 Max

Золото. Выбор редакции MegaObzorA4Tech Bloody W60 Max – добротная игровая мышка для шутеров, MOBA и RPG. Эргономичная форма корпуса, дополнительные клавиши, сенсор с высокой чувствительностью, металлические ножки скольжения, частота опроса до 2 ГГц, высокий ресурс службы, многоцветная подсветка и программное обеспечение, кабель в нейлоновой оплетке.
A4Tech Bloody W60 Max получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы A4Tech Bloody W60 Max
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