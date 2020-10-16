Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором

Производитель ADATA хорошо известен как производитель оперативной памяти, твердотельных дисков, внешних накопителей и карт памяти, но есть у них и серия игровой периферии XPG. Частично мы знакомились с ней на выставке IFA 2019 в рамках стенда с новинками. Не так давно они расширили модельный ряд и запускают продажи игровой мышки ADATA XPG Primer с сенсором Pixart PMW3360 и переключателями OMRON.

ADATA XPG Primer

К моменту публикации ее продажи еще не стартовали.

Комплектация

Поставляется мышка в коробке с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает набор документации. Сопровождается двухлетней гарантией.

ADATA XPG Primer

Внешний вид

Выполнен манипулятор в корпусе ассиметричной формы с низким профилем. Вес 98 граммов без кабеля.

ADATA XPG Primer

В основе используется пластик с матовой текстурой. Он не подвержен загрязнению следами пальцев, обеспечивается хорошее качество сцепления.

ADATA XPG Primer

На спинке логотип игровой серии XPG. У мышки есть несколько зон с подсветкой. Они тут несут не только декоративную функцию, но и информативную. Цвет соответствует текущему уровню:
  • 400 – индиго,
  • 800 – красный,
  • 1600 – зеленый,
  • 3200 – желтый,
  • 6400 – фиолетовый,
  • 12000 – синий.
Также цвета можно переключать: статичный цвет, мигание, RGB-волна и выключенный режим. Подсвечивается несколько зон.

ADATA XPG Primer

Кнопки, отвечающие за переключение уровня чувствительности и режима подсветки, у ADATA XPG Primer расположены позади колесика прокрутки.

ADATA XPG Primer

Колесико с резиновой накладкой. Вращается с внятными тактильными отсечками. Основные клавиши от OMRON. Для них заявлен высокий ресурс службы. Они отделены от спинки.

ADATA XPG Primer

Две дополнительные клавиши также присутствуют на левой грани. Они с выступом по центру. Хорошо определяются слепым методом.

ADATA XPG Primer

Справа и слева на боковые зоны нанесен текстурный рисунок. Это пластик.

ADATA XPG Primer

Основание у мышки красного цвета. В центре окошко сенсора. Наклейка с техническими данными. Четыре ножки, расположенные по периметру.

ADATA XPG Primer

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Длина 1.8 метра. Место выхода усилено.

ADATA XPG Primer

Тесты

ADATA XPG Primer

Невысокий профиль и малый вес. Форма ADATA XPG Primer повторяет форму ладони. Поддерживаются все основные типы хвата. Кнопки расположены удобно.

ADATA XPG Primer

Мышка не требует установки драйвера для работы. Но и поддержки программного обеспечения тоже нет. Отметки по уровням чувствительности изначально установлены в память и переключение между ними проходит с помощью кнопки на корпусе.

ADATA XPG Primer

Тестирование мышки проводили на коврике XPG BATTLEGROUND XL PRIME, его детальный обзор выйдет на следующей неделе. Скольжение мышки по нему контролируемо. Сенсор Pixart PMW3360 продемонстрировал высокую четкость на широком диапазоне. Акселерации и срывов не наблюдается.

ADATA XPG Primer

Итоги по ADATA XPG Primer

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG Primer – игровая мышка с точным сенсором. Эргономичная форма, матовое покрытие, управляемая подсветка с эффектами, дополнительные клавиши управления, кабель с нейлоновой оплеткой. Из ограничений отметим отсутствие программного обеспечения.
ADATA XPG Primer получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA XPG Primer
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