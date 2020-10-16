Обзор ADATA XPG Primer. Игровая мышка с точным сенсором

Производитель ADATA хорошо известен как производитель оперативной памяти, твердотельных дисков, внешних накопителей и карт памяти, но есть у них и серия игровой периферии XPG. Частично мы знакомились с ней на выставке IFA 2019 в рамках стенда с новинками. Не так давно они расширили модельный ряд и запускают продажи игровой мышки ADATA XPG Primer с сенсором Pixart PMW3360 и переключателями OMRON.

Комплектация

К моменту публикации ее продажи еще не стартовали.Поставляется мышка в коробке с откидной крышкой. Внутри зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает набор документации. Сопровождается двухлетней гарантией.

Внешний вид

Выполнен манипулятор в корпусе ассиметричной формы с низким профилем. Вес 98 граммов без кабеля.

В основе используется пластик с матовой текстурой. Он не подвержен загрязнению следами пальцев, обеспечивается хорошее качество сцепления.

400 – индиго,

800 – красный,

1600 – зеленый,

3200 – желтый,

6400 – фиолетовый,

12000 – синий.

На спинке логотип игровой серии XPG. У мышки есть несколько зон с подсветкой. Они тут несут не только декоративную функцию, но и информативную. Цвет соответствует текущему уровню:Также цвета можно переключать: статичный цвет, мигание, RGB-волна и выключенный режим. Подсвечивается несколько зон.

Кнопки, отвечающие за переключение уровня чувствительности и режима подсветки, у ADATA XPG Primer расположены позади колесика прокрутки.

Колесико с резиновой накладкой. Вращается с внятными тактильными отсечками. Основные клавиши от OMRON. Для них заявлен высокий ресурс службы. Они отделены от спинки.

Две дополнительные клавиши также присутствуют на левой грани. Они с выступом по центру. Хорошо определяются слепым методом.

Справа и слева на боковые зоны нанесен текстурный рисунок. Это пластик.

Основание у мышки красного цвета. В центре окошко сенсора. Наклейка с техническими данными. Четыре ножки, расположенные по периметру.

Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Длина 1.8 метра. Место выхода усилено.

Тесты

Невысокий профиль и малый вес. Форма ADATA XPG Primer повторяет форму ладони. Поддерживаются все основные типы хвата. Кнопки расположены удобно.

Мышка не требует установки драйвера для работы. Но и поддержки программного обеспечения тоже нет. Отметки по уровням чувствительности изначально установлены в память и переключение между ними проходит с помощью кнопки на корпусе.

Тестирование мышки проводили на коврике XPG BATTLEGROUND XL PRIME, его детальный обзор выйдет на следующей неделе. Скольжение мышки по нему контролируемо. Сенсор Pixart PMW3360 продемонстрировал высокую четкость на широком диапазоне. Акселерации и срывов не наблюдается.

Итоги по ADATA XPG Primer

ADATA XPG Primer – игровая мышка с точным сенсором. Эргономичная форма, матовое покрытие, управляемая подсветка с эффектами, дополнительные клавиши управления, кабель с нейлоновой оплеткой. Из ограничений отметим отсутствие программного обеспечения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".