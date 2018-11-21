Обзор и тесты ADATA XPG SX6000 PRO 512GB (ASX6000PNP-512GT-C). Сравнение с Samsung 970 Evo MZ-V7E500BW

В конце августа компания ADATA Technology представила новую серию SSD-накопителей ADATA XPG SX6000 PRO, выполненных в форм-факторе M.2. В новинке используется контроллер Realtek RTS5763DL с 3D TLC NAND. Доступны они с объемом 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. В скором времени они появятся в российских магазинах, у нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации.

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Изучать будем на примере версии объемом 512 Гбайт.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в агрессивной расцветке. На фронтальной стороне приведены основные особенности накопителя и его преимущества.

Предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание. Комплект включает техническую документацию и радиатор.

Внешний вид

Выполнен в форм-факторе M.2, размеры печатной платы составляют 22 на 80 мм. Печатная плата черного цвета.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB соответствует стандарту NVMe 1.3, используется интерфейс PCIe Gen3 x4.

Заявлена скорость чтения до 2100 МБ/с и скорости записи до 1500 МБ/с.

Такие скоростные характеристики позволяют этому решению конкурировать с Samsung 970 Evo.Чипы памяти и контроллер расположены на одной стороне платы, так упрощается организация отвода тепла. В комплекте с накопителем идет съемный радиатор. Сверху нанесен логотип серии и бренда.

На обратной стороне нанесена наклейка с техническими данными, серийным штрихкодом и названием серии.

Используемый в ADATA XPG SX6000 PRO 512GB контроллер Realtek RTS5763DL, был анонсирован летом текущего года. На его базе пока представлено ограниченное количество решений.

Он изначально создавался под производительные SSD. Функционировать может и с 3D TLC и 3D QLC NAND. Работает без DRAM-памяти. Поддерживает AES256 шифрование.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

С учетом стоимости и технического оснащения ADATA XPG SX6000 PRO 512GB станет хорошим выбором в качестве системного накопителя в настольный ПК или решения для апгрейда современного ноутбука. При сопоставимых скоростях работы с данными, он стоит дешевле, чем решения от Samsung и WD. К плюсам отнесем наличие в комплекте радиатора и пятилетнее гарантийное обслуживание.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".