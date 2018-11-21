Обзор и тесты ADATA XPG SX6000 PRO 512GB (ASX6000PNP-512GT-C). Сравнение с Samsung 970 Evo MZ-V7E500BW

2018-11-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG SX6000 PRO 512GB; [109]
В конце августа компания ADATA Technology представила новую серию SSD-накопителей ADATA XPG SX6000 PRO, выполненных в форм-факторе M.2. В новинке используется контроллер Realtek RTS5763DL с 3D TLC NAND. Доступны они с объемом 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт. В скором времени они появятся в российских магазинах, у нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Изучать будем на примере версии объемом 512 Гбайт.

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Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в агрессивной расцветке. На фронтальной стороне приведены основные особенности накопителя и его преимущества.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание. Комплект включает техническую документацию и радиатор.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Внешний вид

Выполнен в форм-факторе M.2, размеры печатной платы составляют 22 на 80 мм. Печатная плата черного цвета.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB соответствует стандарту NVMe 1.3, используется интерфейс PCIe Gen3 x4.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Заявлена скорость чтения до 2100 МБ/с и скорости записи до 1500 МБ/с.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Такие скоростные характеристики позволяют этому решению конкурировать с Samsung 970 Evo.
Чипы памяти и контроллер расположены на одной стороне платы, так упрощается организация отвода тепла. В комплекте с накопителем идет съемный радиатор. Сверху нанесен логотип серии и бренда.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

На обратной стороне нанесена наклейка с техническими данными, серийным штрихкодом и названием серии.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Используемый в ADATA XPG SX6000 PRO 512GB контроллер Realtek RTS5763DL, был анонсирован летом текущего года. На его базе пока представлено ограниченное количество решений.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Он изначально создавался под производительные SSD. Функционировать может и с 3D TLC и 3D QLC NAND. Работает без DRAM-памяти. Поддерживает AES256 шифрование.

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB



CrystalDiskMark:

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB



AS SSD Benchmark:

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB



Тест скорости работы с данными:

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

AJA

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Anvil

ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Итоги по ADATA XPG SX6000 PRO 512GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorС учетом стоимости и технического оснащения ADATA XPG SX6000 PRO 512GB станет хорошим выбором в качестве системного накопителя в настольный ПК или решения для апгрейда современного ноутбука. При сопоставимых скоростях работы с данными, он стоит дешевле, чем решения от Samsung и WD. К плюсам отнесем наличие в комплекте радиатора и пятилетнее гарантийное обслуживание.
ADATA XPG SX6000 PRO 512GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор и тесты ADATA XPG SX6000 PRO 512GB (ASX6000PNP-512GT-C). Сравнение с Samsung 970 Evo MZ-V7E500BWОбзор и тесты ADATA XPG SX6000 PRO 512GB (ASX6000PNP-512GT-C). Сравнение с Samsung 970 Evo MZ-V7E500BW
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