Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами

В конце прошлого года компания AOC сообщила о расширении модельной линейки выпуском механической клавиатуры GK500 и мышки GM500. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации геймерской мышки, получившей сенсор Pixart 3325 с чувствительностью 5000 DPI. Помимо этого, отмечаются дополнительные клавиши, многоцветная подсветка с синхронизацией и фирменное программное обеспечение.

AOC GM500

Для игровой периферии она стоит недорого. Актуальные предложения собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет - https://bit.ly/2STRpRB

Комплектация

Упакована в компактную коробку с ее изображением и данными по характеристикам. Комплект включает только документацию.

AOC GM500

Внешний вид

Выполнена в симметричном корпусе. Отличает ее низкий профиль. Основным материалом выступает матовый пластик.

AOC GM500

Отметим, что тут, в отличие от большинства мышек, не стали упрощать конструкцию размещением дополнительных кнопок только на левой грани. Есть они и справа.

AOC GM500

Из упрощений отметим отсутствие прорезиненных вставок в боковых гранях. Небольшое углубление под удобный хват.

AOC GM500

Длина корпуса 124 см. Высота не превышает 38 мм в самой высокой точке. Вес легкий.

AOC GM500

Основные клавиши у AOC GM500 переходят в спинку без границ. В тыльной части расположен подсвеченный логотип производителя.

AOC GM500

Также подсвечивается граница вдоль нижней части и колесико прокрутки. Управлять можно двумя группами в отдельности. Подсветка синхронизируема.

AOC GM500

Установлены переключатели OMRON с высоким ресурсом службы. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

AOC GM500

Боковые части колесика прокрутки подсвечиваемы. Есть резиновая накладка с зацепами. Вращается с внятными тактильными отсечками.

AOC GM500

Позади колесика вытянутая клавиша, отвечающая за переключения уровня чувствительности. Расположение кнопок удобное.

AOC GM500

На основании у манипулятора окошко сенсора и наклейка с техническими данными. Сверху и снизу тефлоновые ножки.

AOC GM500

Подключается при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке. Фигурный коннектор и ферритовая защита.

Софт

AOC GM500

С официального сайта для AOC GM500 можно загрузить утилиту управления. Поддерживаются профили настроек.

AOC GM500

В главном окне проводится выбор действий для восьми кнопок. Выпадающий список с набором настроек и часто используемых команд.

AOC GM500

Менеджер макросов. Редактирование и корректировка интервалов.

AOC GM500

До 5 уровней чувствительности, каждому присваивается свой цвет.

AOC GM500

Частота опроса сенсора и скорость перемещения курсора.

AOC GM500

Режимы работы подсветки. Эффекты, яркость.

AOC GM500

Синхронизация с остальными компонентами.

Тесты

На борту оптический сенсор Pixart PMW3325. Он продемонстрировал высокую точность на широком диапазоне. Мы проводили тестирование AOC GM500 на твердых и мягких ковриках. Отлично себя показала в сетевых шутерах. Срывов и акселерации замечено не было.

AOC GM500

В ММО и МОВА можно будет распределить по дополнительным клавишам. Тут не лишними будут и те, что расположены на правой грани. Расположение кнопок не требует изменения хвата. Движения мышки контролируемы по всем осям.

AOC GM500

В руке лежит удобно. Легкий вес. Хорошая балансировка. Кабель при работе не перетирается и не запутывается.

Итоги по AOC GM500

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC GM500 при своей невысокой стоимости предлагает точный сенсор с регулируемой чувствительностью, синхронизируемую многоцветную подсветку, симметричный и легкий корпус, дополнительные клавиши и поддержку программного обеспечения.
AOC GM500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC GM500
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