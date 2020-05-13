Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами

Для игровой периферии она стоит недорого.
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AOC GM500 обзор
Содержание
КомплектацияУпакована в компактную коробку с ее изображением и данными по характеристикам. Комплект включает только документацию.
Внешний видВыполнена в симметричном корпусе. Отличает ее низкий профиль. Основным материалом выступает матовый пластик.
Отметим, что тут, в отличие от большинства мышек, не стали упрощать конструкцию размещением дополнительных кнопок только на левой грани. Есть они и справа.
Из упрощений отметим отсутствие прорезиненных вставок в боковых гранях. Небольшое углубление под удобный хват.
Длина корпуса 124 см. Высота не превышает 38 мм в самой высокой точке. Вес легкий.
Основные клавиши у AOC GM500 переходят в спинку без границ. В тыльной части расположен подсвеченный логотип производителя.
Также подсвечивается граница вдоль нижней части и колесико прокрутки. Управлять можно двумя группами в отдельности. Подсветка синхронизируема.
Установлены переключатели OMRON с высоким ресурсом службы. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.
Боковые части колесика прокрутки подсвечиваемы. Есть резиновая накладка с зацепами. Вращается с внятными тактильными отсечками.
Позади колесика вытянутая клавиша, отвечающая за переключения уровня чувствительности. Расположение кнопок удобное.
На основании у манипулятора окошко сенсора и наклейка с техническими данными. Сверху и снизу тефлоновые ножки.
Подключается при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке. Фигурный коннектор и ферритовая защита.
Софт
С официального сайта для AOC GM500 можно загрузить утилиту управления. Поддерживаются профили настроек.
В главном окне проводится выбор действий для восьми кнопок. Выпадающий список с набором настроек и часто используемых команд.
Менеджер макросов. Редактирование и корректировка интервалов.
До 5 уровней чувствительности, каждому присваивается свой цвет.
Частота опроса сенсора и скорость перемещения курсора.
Режимы работы подсветки. Эффекты, яркость.
Синхронизация с остальными компонентами.
ТестыНа борту оптический сенсор Pixart PMW3325. Он продемонстрировал высокую точность на широком диапазоне. Мы проводили тестирование AOC GM500 на твердых и мягких ковриках. Отлично себя показала в сетевых шутерах. Срывов и акселерации замечено не было.
В ММО и МОВА можно будет распределить по дополнительным клавишам. Тут не лишними будут и те, что расположены на правой грани. Расположение кнопок не требует изменения хвата. Движения мышки контролируемы по всем осям.
В руке лежит удобно. Легкий вес. Хорошая балансировка. Кабель при работе не перетирается и не запутывается.
Итоги по AOC GM500AOC GM500 при своей невысокой стоимости предлагает точный сенсор с регулируемой чувствительностью, синхронизируемую многоцветную подсветку, симметричный и легкий корпус, дополнительные клавиши и поддержку программного обеспечения.
AOC GM500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".