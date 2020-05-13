Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами

В конце прошлого года компания AOC сообщила о расширении модельной линейки выпуском механической клавиатуры GK500 и мышки GM500. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации геймерской мышки, получившей сенсор Pixart 3325 с чувствительностью 5000 DPI. Помимо этого, отмечаются дополнительные клавиши, многоцветная подсветка с синхронизацией и фирменное программное обеспечение.

Комплектация

Для игровой периферии она стоит недорого.Актуальные предложения собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет - https://bit.ly/2STRpRB Упакована в компактную коробку с ее изображением и данными по характеристикам. Комплект включает только документацию.

Внешний вид

Выполнена в симметричном корпусе. Отличает ее низкий профиль. Основным материалом выступает матовый пластик.

Отметим, что тут, в отличие от большинства мышек, не стали упрощать конструкцию размещением дополнительных кнопок только на левой грани. Есть они и справа.

Из упрощений отметим отсутствие прорезиненных вставок в боковых гранях. Небольшое углубление под удобный хват.

Длина корпуса 124 см. Высота не превышает 38 мм в самой высокой точке. Вес легкий.

Основные клавиши у AOC GM500 переходят в спинку без границ. В тыльной части расположен подсвеченный логотип производителя.

Также подсвечивается граница вдоль нижней части и колесико прокрутки. Управлять можно двумя группами в отдельности. Подсветка синхронизируема.

Установлены переключатели OMRON с высоким ресурсом службы. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

Боковые части колесика прокрутки подсвечиваемы. Есть резиновая накладка с зацепами. Вращается с внятными тактильными отсечками.

Позади колесика вытянутая клавиша, отвечающая за переключения уровня чувствительности. Расположение кнопок удобное.

На основании у манипулятора окошко сенсора и наклейка с техническими данными. Сверху и снизу тефлоновые ножки.

Софт

Подключается при помощи кабеля в защитной нейлоновой оплетке. Фигурный коннектор и ферритовая защита.

С официального сайта для AOC GM500 можно загрузить утилиту управления. Поддерживаются профили настроек.

В главном окне проводится выбор действий для восьми кнопок. Выпадающий список с набором настроек и часто используемых команд.

Менеджер макросов. Редактирование и корректировка интервалов.

До 5 уровней чувствительности, каждому присваивается свой цвет.

Частота опроса сенсора и скорость перемещения курсора.

Режимы работы подсветки. Эффекты, яркость.

Тесты

Синхронизация с остальными компонентами.На борту оптический сенсор Pixart PMW3325. Он продемонстрировал высокую точность на широком диапазоне. Мы проводили тестирование AOC GM500 на твердых и мягких ковриках. Отлично себя показала в сетевых шутерах. Срывов и акселерации замечено не было.

В ММО и МОВА можно будет распределить по дополнительным клавишам. Тут не лишними будут и те, что расположены на правой грани. Расположение кнопок не требует изменения хвата. Движения мышки контролируемы по всем осям.

Итоги по AOC GM500

В руке лежит удобно. Легкий вес. Хорошая балансировка. Кабель при работе не перетирается и не запутывается.AOC GM500 при своей невысокой стоимости предлагает точный сенсор с регулируемой чувствительностью, синхронизируемую многоцветную подсветку, симметричный и легкий корпус, дополнительные клавиши и поддержку программного обеспечения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".