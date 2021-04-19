Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц

В свое время мы проводили тестирование оперативной памяти AORUS RGB 16GB 3600MHz производства компании GIGABYTE с процессорами 11-поколения Intel в ходе которого смогли провести эффективный разгон до 3900 МГц с сохранением таймингов. Не так давно компания расширила линейку ОЗУ AORUS, представив версию с тактовой частотой 4800 МГц. Сегодня мы поделимся опытом тестов такого набора общим объемом 16 Гбайт.Напомним, контроллер памяти в составе процессоров Intel Core 11-поколения и платы на базе чипсета Intel Z590 Express, например, протестированная нами Z590 AORUS PRO AX, поддерживают расширенный диапазон частот.

AORUS RGB DDR4-4800 обзор

Материнские платы могут функционировать модулями памяти на частоте до 5400 МГц совместно с процессорами Intel Core 11-поколения.

Комплектация

Комплект включает два модуля по 8 Гбайт. На данную память производитель предоставляет пожизненную гарантию. Внутри коробки модули ОЗУ зафиксированы в пластиковый блистер.

Внешний вид

Хорошую эффективность отвода тепла даже в режиме разгона мы отмечали еще при тесте комплекта с частотами 3600 МГц. Здесь же внесли ряд улучшений.

Радиатор состоит он из двух металлических пластин толщиной 2 мм. На боковых сторонах нанесена фирменная символика AORUS. Из отличий тут нет хромированных элементов вместо них схематичный рисунок.

В таком исполнении они выглядят премиальнее. Контакт радиатора с чипами осуществляется через термоинтерфейс.

Отметим плотное соединение двух сторон радиатора AORUS RGB DDR4-4800. Это также положительно влияет на качество отвода тепла.

Общая высота модуля не превышает 4 сантиметра. Конструктивная совместимость с радиаторами воздушных систем охлаждения сохранена.

Блок из полупрозрачного светопроводимого пластика был поднят относительно верхней грани металлического радиатора. За счет этого стало возможным реализовать окружающее фоновое освещение.

Подсветка вдоль всей длины модуля памяти. Отдельные светодиоды не просматриваются. Уровень свечения насыщенный. Широкие возможности кастомизации, выбора эффектов и синхронизации с остальными компонентами AORUS.

Для управления используется утилита RGB Fusion 2.0. Цвет и эффект можно задать для отдельных групп светодиодов, одной планки или всей группы оперативной памяти.

Тесты

Повышение частоты у AORUS RGB DDR4-4800 ожидаемо прошло на фоне повышения напряжения до 1,5 В. В XMP профиль записаны тайминги 19-26-26-46.

Мы провели тестирование с процессором Intel Core i7-11700KF. Проблем с запуском на заявленных таймингах не возникло.

Разгон

Несмотря на то что изначально память работает на высоких частотах, мы также провели изучение потенциала для дальнейшего повышения частот. Для начала получили стабильную работу на частоте 5066 МГц с таймингами 20-30-30-50. Потребовалось повысить напряжение до 1,6 В. Установленное тут охлаждение справилось с этим без заметного нагрева. Система работа стабильно в рабочих приложениях и играх.

Но, и эта частота не предельная! Набор AORUS RGB DDR4-4800 удалось успешно разогнать до частоты 5333 МГц. Стабильная работа зафиксирована с таймингами 22-32-32-52.

Сравнение

Для общего сравнения данных мы приведем данные синтетических тестов и приложений на частотах 3000, 4800 (заводской XMP-профиль), 5066, 5333 МГц.

AORUS RGB DDR4: 3000MHz, 4800 MHz, 5400MHz

В качестве примера, наглядный мониторинг в бенчмарке World of Tanks enCore RT со средними настройками графики для видеокарты GeForce RTX 1030.

Итоги по AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800 – оперативная память для энтузиастов, профессионалов и продвинутых геймеров, ставящих целью получить максимальный уровень быстродействия в собираемой системе. Этот набор позволяет средствами заводского XMP-профиля организовать работу ОЗУ на частоте 4800 МГц. Те же, кто не хочет ограничиваться заводским разгоном, могут воспользоваться нашим опытом и повысить частоту до 5066 МГц или даже до 5333 МГц, фактически получив производительность, которую демонстрируют заметно более дорогие комплекты, предлагаемые конкурентами. При этом, фирменные радиаторы AORUS способны поддерживать комфортный температурный режим для микросхем памяти даже при повышении рабочего напряжения до 1,6 В.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".