Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц

Напомним, контроллер памяти в составе процессоров Intel Core 11-поколения и платы на базе чипсета Intel Z590 Express, например, протестированная нами Z590 AORUS PRO AX, поддерживают расширенный диапазон частот.
Материнские платы могут функционировать модулями памяти на частоте до 5400 МГц совместно с процессорами Intel Core 11-поколения.
AORUS RGB DDR4-4800 обзор
КомплектацияКомплект включает два модуля по 8 Гбайт. На данную память производитель предоставляет пожизненную гарантию. Внутри коробки модули ОЗУ зафиксированы в пластиковый блистер.
Внешний видХорошую эффективность отвода тепла даже в режиме разгона мы отмечали еще при тесте комплекта с частотами 3600 МГц. Здесь же внесли ряд улучшений.
Радиатор состоит он из двух металлических пластин толщиной 2 мм. На боковых сторонах нанесена фирменная символика AORUS. Из отличий тут нет хромированных элементов вместо них схематичный рисунок.
В таком исполнении они выглядят премиальнее. Контакт радиатора с чипами осуществляется через термоинтерфейс.
Отметим плотное соединение двух сторон радиатора AORUS RGB DDR4-4800. Это также положительно влияет на качество отвода тепла.
Общая высота модуля не превышает 4 сантиметра. Конструктивная совместимость с радиаторами воздушных систем охлаждения сохранена.
Блок из полупрозрачного светопроводимого пластика был поднят относительно верхней грани металлического радиатора. За счет этого стало возможным реализовать окружающее фоновое освещение.
Подсветка вдоль всей длины модуля памяти. Отдельные светодиоды не просматриваются. Уровень свечения насыщенный. Широкие возможности кастомизации, выбора эффектов и синхронизации с остальными компонентами AORUS.
Для управления используется утилита RGB Fusion 2.0. Цвет и эффект можно задать для отдельных групп светодиодов, одной планки или всей группы оперативной памяти.
ТестыПовышение частоты у AORUS RGB DDR4-4800 ожидаемо прошло на фоне повышения напряжения до 1,5 В. В XMP профиль записаны тайминги 19-26-26-46.
Мы провели тестирование с процессором Intel Core i7-11700KF. Проблем с запуском на заявленных таймингах не возникло.
РазгонНесмотря на то что изначально память работает на высоких частотах, мы также провели изучение потенциала для дальнейшего повышения частот. Для начала получили стабильную работу на частоте 5066 МГц с таймингами 20-30-30-50. Потребовалось повысить напряжение до 1,6 В. Установленное тут охлаждение справилось с этим без заметного нагрева. Система работа стабильно в рабочих приложениях и играх.
Но, и эта частота не предельная! Набор AORUS RGB DDR4-4800 удалось успешно разогнать до частоты 5333 МГц. Стабильная работа зафиксирована с таймингами 22-32-32-52.
СравнениеДля общего сравнения данных мы приведем данные синтетических тестов и приложений на частотах 3000, 4800 (заводской XMP-профиль), 5066, 5333 МГц.
В качестве примера, наглядный мониторинг в бенчмарке World of Tanks enCore RT со средними настройками графики для видеокарты GeForce RTX 1030.
AORUS RGB DDR4: 3000MHz, 4800 MHz, 5400MHz
Итоги по AORUS RGB DDR4-4800AORUS RGB DDR4-4800 – оперативная память для энтузиастов, профессионалов и продвинутых геймеров, ставящих целью получить максимальный уровень быстродействия в собираемой системе. Этот набор позволяет средствами заводского XMP-профиля организовать работу ОЗУ на частоте 4800 МГц. Те же, кто не хочет ограничиваться заводским разгоном, могут воспользоваться нашим опытом и повысить частоту до 5066 МГц или даже до 5333 МГц, фактически получив производительность, которую демонстрируют заметно более дорогие комплекты, предлагаемые конкурентами. При этом, фирменные радиаторы AORUS способны поддерживать комфортный температурный режим для микросхем памяти даже при повышении рабочего напряжения до 1,6 В.
AORUS RGB DDR4-4800 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".