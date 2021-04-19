Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц

В свое время мы проводили тестирование оперативной памяти AORUS RGB 16GB 3600MHz производства компании GIGABYTE с процессорами 11-поколения Intel в ходе которого смогли провести эффективный разгон до 3900 МГц с сохранением таймингов. Не так давно компания расширила линейку ОЗУ AORUS, представив версию с тактовой частотой 4800 МГц. Сегодня мы поделимся опытом тестов такого набора общим объемом 16 Гбайт.
Напомним, контроллер памяти в составе процессоров Intel Core 11-поколения и платы на базе чипсета Intel Z590 Express, например, протестированная нами Z590 AORUS PRO AX, поддерживают расширенный диапазон частот.

AORUS RGB DDR4-4800

Материнские платы могут функционировать модулями памяти на частоте до 5400 МГц совместно с процессорами Intel Core 11-поколения.

AORUS RGB DDR4-4800 обзор

Комплектация

Комплект включает два модуля по 8 Гбайт. На данную память производитель предоставляет пожизненную гарантию. Внутри коробки модули ОЗУ зафиксированы в пластиковый блистер.

AORUS RGB DDR4-4800

Внешний вид

Хорошую эффективность отвода тепла даже в режиме разгона мы отмечали еще при тесте комплекта с частотами 3600 МГц. Здесь же внесли ряд улучшений.

AORUS RGB DDR4-4800

Радиатор состоит он из двух металлических пластин толщиной 2 мм. На боковых сторонах нанесена фирменная символика AORUS. Из отличий тут нет хромированных элементов вместо них схематичный рисунок.

AORUS RGB DDR4-4800

В таком исполнении они выглядят премиальнее. Контакт радиатора с чипами осуществляется через термоинтерфейс.

AORUS RGB DDR4-4800

Отметим плотное соединение двух сторон радиатора AORUS RGB DDR4-4800. Это также положительно влияет на качество отвода тепла.

AORUS RGB DDR4-4800

Общая высота модуля не превышает 4 сантиметра. Конструктивная совместимость с радиаторами воздушных систем охлаждения сохранена.

AORUS RGB DDR4-4800

Блок из полупрозрачного светопроводимого пластика был поднят относительно верхней грани металлического радиатора. За счет этого стало возможным реализовать окружающее фоновое освещение.

AORUS RGB DDR4-4800

Подсветка вдоль всей длины модуля памяти. Отдельные светодиоды не просматриваются. Уровень свечения насыщенный. Широкие возможности кастомизации, выбора эффектов и синхронизации с остальными компонентами AORUS.

AORUS RGB DDR4-4800

Для управления используется утилита RGB Fusion 2.0. Цвет и эффект можно задать для отдельных групп светодиодов, одной планки или всей группы оперативной памяти.

AORUS RGB DDR4-4800

Тесты

Повышение частоты у AORUS RGB DDR4-4800 ожидаемо прошло на фоне повышения напряжения до 1,5 В. В XMP профиль записаны тайминги 19-26-26-46.

AORUS RGB DDR4-4800

Мы провели тестирование с процессором Intel Core i7-11700KF. Проблем с запуском на заявленных таймингах не возникло.

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

Разгон

Несмотря на то что изначально память работает на высоких частотах, мы также провели изучение потенциала для дальнейшего повышения частот. Для начала получили стабильную работу на частоте 5066 МГц с таймингами 20-30-30-50. Потребовалось повысить напряжение до 1,6 В. Установленное тут охлаждение справилось с этим без заметного нагрева. Система работа стабильно в рабочих приложениях и играх.

AORUS RGB DDR4-4800

Но, и эта частота не предельная! Набор AORUS RGB DDR4-4800 удалось успешно разогнать до частоты 5333 МГц. Стабильная работа зафиксирована с таймингами 22-32-32-52.

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

Сравнение

Для общего сравнения данных мы приведем данные синтетических тестов и приложений на частотах 3000, 4800 (заводской XMP-профиль), 5066, 5333 МГц.

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

AORUS RGB DDR4-4800

В качестве примера, наглядный мониторинг в бенчмарке World of Tanks enCore RT со средними настройками графики для видеокарты GeForce RTX 1030.

AORUS RGB DDR4: 3000MHz, 4800 MHz, 5400MHz

Итоги по AORUS RGB DDR4-4800

Золото. Выбор редакции MegaObzorAORUS RGB DDR4-4800 – оперативная память для энтузиастов, профессионалов и продвинутых геймеров, ставящих целью получить максимальный уровень быстродействия в собираемой системе. Этот набор позволяет средствами заводского XMP-профиля организовать работу ОЗУ на частоте 4800 МГц. Те же, кто не хочет ограничиваться заводским разгоном, могут воспользоваться нашим опытом и повысить частоту до 5066 МГц или даже до 5333 МГц, фактически получив производительность, которую демонстрируют заметно более дорогие комплекты, предлагаемые конкурентами. При этом, фирменные радиаторы AORUS способны поддерживать комфортный температурный режим для микросхем памяти даже при повышении рабочего напряжения до 1,6 В.
AORUS RGB DDR4-4800 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AORUS RGB DDR4-4800
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