Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона

Мы уже знакомились с материнскими платами на новом флагманском чипсете Intel, рассчитанными на работу с 10 семейством процессоров и оснащенные новым сокетом LGA1200. Но в линейке чипов есть и младшие решения, а также варианты с заблокированными возможностями разгона. Да и не будем скрывать очень часто при сборке системы есть заметные ограничения бюджета и в таких сценариях оптимальнее будет выбор в пользу младшего чипсета, например, H470, изучим мы его с ASUS Prime H470M-Plus в паре с процессором Intel Core i5-10400.

Из видимых отличий у него меньшее количество портов USB 3.2 gen.2, меньшее количество линий PCI (20 против 24), а также отсутствие инструментов для разгона.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением платы и данными по ее характеристикам. Стартовый набор включает SATA-кабель, заглушку интерфейсной панели, руководство пользователя и документацию.

Внешний вид

Выполнена она в mATX типоразмере. Печатная плата черного цвета со схематичным рисунком.

По оформлению достаточна аскетична. Тут отсутствует декоративный обвес и элементы с подсветкой.

Компоновка элементов выполнена без нареканий. Под память выделено четыре DIMM слота. Поддерживаемая частота до 4400 МГц. Для этой платы не ставили ограничения по ручному разгону планок памяти. Объем до 128 Гбайт.

Доступно сразу два слота M.2 с шиной PCI Express 3.0. Из упрощений в сравнении с более дорогими платами отсутствуют радиаторы охлаждения.

В нижней части расположена группа из пяти разъемов SATA. Часть из них делит линии с M.2. Подробная схема приводится в инструкции. Расположены двумя группами, упрощая процесс подключения.

Для подключения USB на фронтальной панели у ASUS Prime H470M-Plus доступны два USB 2.0 и два USB 3.0.

В нижней части помимо традиционного набора портов, также предлагается одно гнездо для подключения 12V светодиодной ленты.

Питание подается через связку из 24-пинового ATX и 8-пиновым. Применена 8-фазная подсистема питания.

На одной из групп силовых элементов установлен алюминиевый радиатор, вторая свободная. Проблем с перегревом за время длительных тестов обнаружено не было. Регулятор напряжения DIGI+.

Основной разъем PCIe x16 с металлическим усилением, предотвращающим излом при установке массивных видеокарт. Помимо него есть еще один PCIe 3.0 x16 и два PCIe 3.0 x1. С учетом ограниченного количества линий собирать на ней систему с более, чем одной видеокартой не целесообразно.

Для организации охлаждения на плате доступны разъемы подключения вентилятор. Три корпусных, один CPU и один под помпу жидкостного охлаждения.

За отвод тепла от чипсета Intel H470 отвечает отдельный компактный радиатор. За время тестирования его температура не превышала 40 градусов.

На интерфейсной панели выведены два USB 2.0, PS/2, HDMI, DisplayPort, DVI, USB Type-C, USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, RJ-45 и три аудиоразъема. За доступ в сеть отвечает гигабитный Intel I219-V.

Звуковая подсистема с экранированием. Установлен 8-канальный контроллер Realtek ALC887. Применены качественные кондесаторы.

BIOS

Стартовый экран BIOS содержит общую техническую информацию по ASUS Prime H470M-Plus. Обороты по подключенным вентиляторам, быстрый доступ к регулировке скорости вращения, активация XMP-профиля, приоритет загрузки, режимы работы.

Запустить можно отдельно приложение по тонкой настройке системы охлаждения.

Весь список доступных утилит приведен в отдельной вкладке.

Сборная информация по языку интерфейса и версии программного обеспечения.

Избранные вкладки для быстрой настройки в дальнейшем.

В разделе Ai Tweaker можно изменить напряжение процессора и параметры оперативной памяти.

Вкладка с выводом информации по основным элементам системы.

Софт

Для операционной системы Windows доступна фирменная утилита Armoury Crate. С ее помощью можно менять эффект подсветки для подключенного к RGB Header элемента.

Профили настроек с последующем переключением вручную или при запуске приложения или игры.

Окно обновления программного обеспечения и драйверов.

Тесты

Тестирование ASUS Prime H470M-Plus мы вели с процессором Intel Core i5-10400. 16 Гбайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080.

Сборку мы проводили в корпусе Deepcool MACUBE 110 WH. Для охлаждения применялась кастомная система охлаждения, выбрана с большим запасом по эффективности отвода тепла с целью максимально снизить уровень шума в системе.

Итоги по ASUS Prime H470M-Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorМатеринская плата ASUS Prime H470M-Plus позволяет собрать систему под игры и работу в компактном корпусе типоразмера Mini-Tower без каких-либо серьезных ограничений при подборе компонентов. Качественная элементная база, невысокая стоимость, два М.2 и два USB 3.0 для лицевой панели корпуса, гигабитный RJ-45. Правильный выбор под процессоры с заблокированным разгоном для тех, кто умеет рационально рассчитывать бюджет на сборку системы.
ASUS Prime H470M-Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS Prime H470M-Plus
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