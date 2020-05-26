Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой

Героем сегодняшнего обзора будет игровая мышка ASUS ROG Chakram с беспроводным подключением. Представлена она была в конце лета прошлого года. Предлагает возможности подключения на частоте 2.4 ГГц и Bluetooth. Из интересного поддерживается технология быстрой зарядки Qi. Помимо этого, на боковой грани расположен программируемый джойстик.

ASUS ROG Chakram

Относится она к флагманскому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 13 490 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с эффектным оформлением и откидной крышкой. Внутри зафиксирована в пластиковую подложку.

ASUS ROG Chakram

Комплект включает тканевый чехол, кейс с запасными переключателями и заглушками, пинцет для извлечения переключателей, переходник на USB Type-C, кабель USB, наклейку с объемным логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в корпусе, рассчитанном под правшей. Форма эргономичная с углублением слева и выступом справа.

ASUS ROG Chakram

Спинка у ASUS ROG Chakram из полупрозрачного пластика. Она съемная, под ней скрывается пенал под адаптер подключения.

ASUS ROG Chakram

Блок с логотипом ASUS съемный. Владельцы 3D-принтеров смогут заменить его на собственный вариант. Также нарисовать его можно на пластинке.

ASUS ROG Chakram

Помимо съемной спинки, у мышки также съемные основные кнопки. Под ними обслуживаемые переключатели. Напомним, в комплекте идет запасная пара.

ASUS ROG Chakram

Но предустановленные и дополнительные отличаются. Это Omron D2FC-F-K и Omron D2F-01 соответственно. Они отличаются еще и по тактильным ощущениям, как вариант, можно не только держать резерв, но и комбинировать. Все съемные элементы с магнитным креплением. В обычной эксплуатации не смещаются.

ASUS ROG Chakram

Несколько зон с подсветкой. Тут она с поддержкой ASUS Aura и возможностью синхронизации с остальными компонентами. Расположены в районе боковой зоны колесика, вдоль боковой грани и на спинке.

ASUS ROG Chakram

На левой грани две дополнительные клавиши с полигональной формой. Ближе к фронтальной части восьмипозиционный джойстик. Его при необходимости можно снять или заменить на менее выступающий.

ASUS ROG Chakram

Для удобного и надежного хвата нанесена текстура в виде продольных линий. Они не загрязняются в ходе эксплуатации.

ASUS ROG Chakram

Основание у ASUS ROG Chakram выполнено из окрашенного в серебристый цвет металла. По периметру тефлоновые ножки.

ASUS ROG Chakram

В верхней части переключатель режимов беспроводного подключения. В центральном положении мышка принудительно переводится в выключенный режим. Здесь же окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

ASUS ROG Chakram

На фронтальной панели разъем USB Type-C. Он используется для проводного подключения и зарядки. В комплекте идут кабель с тканевой оплеткой и переходник, используемый с целью сокращения расстояния до адаптера подключения.

ASUS ROG Chakram

Заряжать мышку также можно и с помощью Qi-зарядки. Сейчас этот стандарт получает распространение в смартфонах. Но и сам производитель предлагает в качестве аксессуара индукционный коврик.

ASUS ROG Chakram

Софт

ASUS ROG Chakram

Для управления используется центр Armoury Crate. В нем же можно управлять совместимыми материнскими платами этого производителя.

ASUS ROG Chakram

В окне управления мышкой выбираются действия для кнопок. Отображаются в двух проекциях.

ASUS ROG Chakram

В разделе «производительность» задаются несколько уровней чувствительности, угол привязки, частота опроса и частота отклика кнопок.

ASUS ROG Chakram

Отдельная вкладка под управление подсветкой. Ее можно синхронизировать с остальными совместимыми устройствами.

ASUS ROG Chakram

Проводится калибровка сенсора под покрытие и высота отрыва от поверхности.

ASUS ROG Chakram

Контролируется уровень аккумулятора. Время перехода в спящий режим.

ASUS ROG Chakram

Редактор макросов с детальными настройками.

Тесты

На борту оптический сенсор PixArt PAW3335. Уровень чувствительности регулируется в диапазоне от 100 до 16 000 DPI. За время тестов продемонстрировал отсутствие сглаживания и акселерации на широком диапазоне. Тесты проводили на ковриках с твердым и мягким покрытием. Высота отрыва у него регулируется.

ASUS ROG Chakram

Работа переключателей в ASUS ROG Chakram понравилась. Четкий тактильный отклик и умеренный шум. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Форма удобная. Вес нерегулируемый.

ASUS ROG Chakram

Предлагаются три варианта подключения: проводное, по Bluetooth и 2.4 ГГц с помощью адаптера. В беспроводном режиме с расположенным рядом адаптером 2.4 ГГц подключения заметной разницы в скорости в проводном подключении не замечено.

ASUS ROG Chakram

Встроенной батарейки хватает примерно на неделю постоянной эксплуатации с активной подсветкой. Подзарядить можно будет на Qi-зарядке или подключив кабелем к ПК и продолжив работу во время зарядки.

ASUS ROG Chakram

Итоги по ASUS ROG Chakram

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Chakram – беспроводная мышка флагманского уровня, ориентированная на игры. Эргономичная форма, обслуживаемые переключатели, возможность замены логотипа на спинке, несколько вариантов джойстика на боковой грани, хорошие показатели автономной работы, подсветка Aura, точный сенсор, программное обеспечение с макросами, два варианта беспроводного подключения, расширенная комплектация, Qi-зарядка. Задуматься о целесообразности покупки может заставить только стоимость.
ASUS ROG Chakram получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Chakram
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