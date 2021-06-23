Обзор ASUS ROG Gladius III Wireless. Беспроводная игровая мышка со сменными переключателями

В начале года ASUS пополнила линейку игровой периферии сразу двумя мышками ASUS ROG Gladius III, отличиями которых стал проводной и беспроводной способы подключения. Оснащена новинка сенсором с чувствительностью 19 000 DPI, оснащена шестью механическими клавишами с переключателями OMRON и поддерживает детальные настройки. Мы сегодня поделимся опытом эксплуатации старшего варианта с беспроводным подключением.

ASUS ROG Gladius III Wireless

К моменту публикации она доступна для покупки в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 8 990 рублей.

ASUS ROG Gladius III Wireless обзор

Комплектация

Упакована в коробку с изображением манипулятора, информацией по подсветке AURA SYNC и общими данными по характеристикам. Внутри зафиксирована на подложке из черного пластика.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Комплект включает USB-C кабель, адаптер подключения, переходник для подключения адаптера, сменные ножки скольжения, дополнительный набор переключателей, наклейки с фирменной символикой, различную документацию.

Внешний вид

Выполнена в корпусе эргономичной формы, рассчитанным под правшей. В основе черный пластик с внешним матовым покрытием.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Справа и слева нанесен стилизованный текстурный рисунок, улучшающий также удобство и надежность хвата.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Правая часть выпуклая, а левая заужена, повторяя форму ладони. Слева на границе перехода в верхнюю грань расположены две дополнительные клавиши.

ASUS ROG Gladius III Wireless

В основных клавишах у ASUS ROG Gladius III Wireless используются два вида переключателей. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Для них заявлен высокий ресурс службы.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Клавиши отделены от спинки. Есть небольшой горизонтальный люфт кнопок.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Между ними колесико прокрутки. Прорезиненная накладка с засечками. В активном состоянии подсвечивается его боковая часть. Частично свет проникает и через накладку.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Еще одна зона — это логотип на спинке. Синхронизируемая и управляемая подсветка AURA SYNC.

ASUS ROG Gladius III Wireless

По центру лицевой стороны разъем USB-C. Он используется для зарядки встроенного аккумулятора.

ASUS ROG Gladius III Wireless

В комплекте идет кабель с нейлоновой оплеткой. Его же можно будет использовать для сокращения раccтояния до адаптера.

ASUS ROG Gladius III Wireless

При перевозке хранить адаптер можно будет в пенале на основании. Тут же по центру окошко сенсора, периметр которого с дополнительной ножкой, предотвращающей попадание пыли на сенсор.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Еще четыре ножки по краям. В дальнейшем владелец ASUS ROG Gladius III Wireless сможет заменить стершиеся ножки. Есть переключатель режимов работы, выполняющий также функцию выключения питания. Кнопка принудительной синхронизации и переключения профилей.

Софт

ASUS ROG Gladius III Wireless

Мышка управляется через общий центр Armoure Crate. Выводится отдельным пунктом в списке устройств. В основном окне выставляются действия для клавиш. Есть небольшой набор предустановленных действий.

ASUS ROG Gladius III Wireless

ASUS ROG Gladius III Wireless

В разделе «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» можно выставить четыре уровня чувствительности, изменить частоту опроса сенсора и отклика кнопок.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Управление подсветкой, синхронизация с совместимыми устройствами и компонентами.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Калибровка под используемое игровое покрытие. Тут только коврики самой ASUS.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Настройки питания и энергосбережения.

ASUS ROG Gladius III Wireless

В последней вкладке ведется контроль актуальности программного обеспечения.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Тесты

ASUS ROG Gladius III Wireless

Мышка средних размеров с относительно невысоким профилем. Форма удобная, в руке лежит идеально. Традиционное расположение клавиш. Поддерживаются все типы хвата. Вес 89 граммов, с учетом того, что это вес с учетом аккумулятора, удалось сделать ее легкой. Из упрощений нет прорезиненных поверхностей на боковых гранях.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Отсутствие провода не ограничивает движения мышкой. Плюс аккуратная организация рабочего места. По скорости передачи сигнала и точности работы сенсора проблем нет, в режиме 2.4 ГГц с комплектным адаптером не уступает проводным мышкам. Отдельно отметим поддержку Bluetooth, который можно будет использовать при выполнении рабочих задач с ноутбуком или планшетом. В играх лучше ведет себя с адаптером.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Точные данные по используемому сенсору ASUS не публикует. Известен только максимальный уровень до 19 000 DPI. В сравнении с прошлым поколением он был улучшен. Корректно работает на мягких и твердых ковриках.

ASUS ROG Gladius III Wireless

В завершение отметим наличие переключателей для замены. Это пара OMRON с ключом-пинцетом. Доступ потребует снятие двух винтов на основании. Есть пинцет для проведения процедуры.

ASUS ROG Gladius III Wireless

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак итог, получаем беспроводную игровую мышку с хорошим техническим оснащением. В сравнении со вторым поколением есть ряд улучшений, не повлиявших в итоге заметно на стоимость манипулятора. ASUS ROG Gladius III Wireless это сменная пара переключателей в комплекте, два режима беспроводного подключения, точный сенсор с высоким разрешением, сменные ножки скольжения, подсветка, легкий вес. Не устроить может отсутствие прорезиненного покрытия на боковинах.
ASUS ROG Gladius III Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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