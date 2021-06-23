Обзор ASUS ROG Gladius III Wireless. Беспроводная игровая мышка со сменными переключателями

К моменту публикации она доступна для покупки в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 8 990 рублей.
Комплект включает USB-C кабель, адаптер подключения, переходник для подключения адаптера, сменные ножки скольжения, дополнительный набор переключателей, наклейки с фирменной символикой, различную документацию.
Справа и слева нанесен стилизованный текстурный рисунок, улучшающий также удобство и надежность хвата.
Правая часть выпуклая, а левая заужена, повторяя форму ладони. Слева на границе перехода в верхнюю грань расположены две дополнительные клавиши.
В основных клавишах у ASUS ROG Gladius III Wireless используются два вида переключателей. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Для них заявлен высокий ресурс службы.
Клавиши отделены от спинки. Есть небольшой горизонтальный люфт кнопок.
Между ними колесико прокрутки. Прорезиненная накладка с засечками. В активном состоянии подсвечивается его боковая часть. Частично свет проникает и через накладку.
Еще одна зона — это логотип на спинке. Синхронизируемая и управляемая подсветка AURA SYNC.
По центру лицевой стороны разъем USB-C. Он используется для зарядки встроенного аккумулятора.
В комплекте идет кабель с нейлоновой оплеткой. Его же можно будет использовать для сокращения раccтояния до адаптера.
При перевозке хранить адаптер можно будет в пенале на основании. Тут же по центру окошко сенсора, периметр которого с дополнительной ножкой, предотвращающей попадание пыли на сенсор.
Еще четыре ножки по краям. В дальнейшем владелец ASUS ROG Gladius III Wireless сможет заменить стершиеся ножки. Есть переключатель режимов работы, выполняющий также функцию выключения питания. Кнопка принудительной синхронизации и переключения профилей.
Мышка управляется через общий центр Armoure Crate. Выводится отдельным пунктом в списке устройств. В основном окне выставляются действия для клавиш. Есть небольшой набор предустановленных действий.
В разделе «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» можно выставить четыре уровня чувствительности, изменить частоту опроса сенсора и отклика кнопок.
Управление подсветкой, синхронизация с совместимыми устройствами и компонентами.
Калибровка под используемое игровое покрытие. Тут только коврики самой ASUS.
Настройки питания и энергосбережения.
В последней вкладке ведется контроль актуальности программного обеспечения.
Мышка средних размеров с относительно невысоким профилем. Форма удобная, в руке лежит идеально. Традиционное расположение клавиш. Поддерживаются все типы хвата. Вес 89 граммов, с учетом того, что это вес с учетом аккумулятора, удалось сделать ее легкой. Из упрощений нет прорезиненных поверхностей на боковых гранях.
Отсутствие провода не ограничивает движения мышкой. Плюс аккуратная организация рабочего места. По скорости передачи сигнала и точности работы сенсора проблем нет, в режиме 2.4 ГГц с комплектным адаптером не уступает проводным мышкам. Отдельно отметим поддержку Bluetooth, который можно будет использовать при выполнении рабочих задач с ноутбуком или планшетом. В играх лучше ведет себя с адаптером.
Точные данные по используемому сенсору ASUS не публикует. Известен только максимальный уровень до 19 000 DPI. В сравнении с прошлым поколением он был улучшен. Корректно работает на мягких и твердых ковриках.
В завершение отметим наличие переключателей для замены. Это пара OMRON с ключом-пинцетом. Доступ потребует снятие двух винтов на основании. Есть пинцет для проведения процедуры.