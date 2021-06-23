Обзор ASUS ROG Gladius III Wireless. Беспроводная игровая мышка со сменными переключателями

В начале года ASUS пополнила линейку игровой периферии сразу двумя мышками ASUS ROG Gladius III, отличиями которых стал проводной и беспроводной способы подключения. Оснащена новинка сенсором с чувствительностью 19 000 DPI, оснащена шестью механическими клавишами с переключателями OMRON и поддерживает детальные настройки. Мы сегодня поделимся опытом эксплуатации старшего варианта с беспроводным подключением.

ASUS ROG Gladius III Wireless обзор

Комплектация

К моменту публикации она доступна для покупки в ключевых российских магазинах со средней стоимостью 8 990 рублей.Упакована в коробку с изображением манипулятора, информацией по подсветке AURA SYNC и общими данными по характеристикам. Внутри зафиксирована на подложке из черного пластика.

Внешний вид

Комплект включает USB-C кабель, адаптер подключения, переходник для подключения адаптера, сменные ножки скольжения, дополнительный набор переключателей, наклейки с фирменной символикой, различную документацию.Выполнена в корпусе эргономичной формы, рассчитанным под правшей. В основе черный пластик с внешним матовым покрытием.

Справа и слева нанесен стилизованный текстурный рисунок, улучшающий также удобство и надежность хвата.

Правая часть выпуклая, а левая заужена, повторяя форму ладони. Слева на границе перехода в верхнюю грань расположены две дополнительные клавиши.

В основных клавишах у ASUS ROG Gladius III Wireless используются два вида переключателей. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Для них заявлен высокий ресурс службы.

Клавиши отделены от спинки. Есть небольшой горизонтальный люфт кнопок.

Между ними колесико прокрутки. Прорезиненная накладка с засечками. В активном состоянии подсвечивается его боковая часть. Частично свет проникает и через накладку.

Еще одна зона — это логотип на спинке. Синхронизируемая и управляемая подсветка AURA SYNC.

По центру лицевой стороны разъем USB-C. Он используется для зарядки встроенного аккумулятора.

В комплекте идет кабель с нейлоновой оплеткой. Его же можно будет использовать для сокращения раccтояния до адаптера.

При перевозке хранить адаптер можно будет в пенале на основании. Тут же по центру окошко сенсора, периметр которого с дополнительной ножкой, предотвращающей попадание пыли на сенсор.

Софт

Еще четыре ножки по краям. В дальнейшем владелец ASUS ROG Gladius III Wireless сможет заменить стершиеся ножки. Есть переключатель режимов работы, выполняющий также функцию выключения питания. Кнопка принудительной синхронизации и переключения профилей.

Мышка управляется через общий центр Armoure Crate. Выводится отдельным пунктом в списке устройств. В основном окне выставляются действия для клавиш. Есть небольшой набор предустановленных действий.

В разделе «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» можно выставить четыре уровня чувствительности, изменить частоту опроса сенсора и отклика кнопок.

Управление подсветкой, синхронизация с совместимыми устройствами и компонентами.

Калибровка под используемое игровое покрытие. Тут только коврики самой ASUS.

Настройки питания и энергосбережения.

В последней вкладке ведется контроль актуальности программного обеспечения.

Тесты

Мышка средних размеров с относительно невысоким профилем. Форма удобная, в руке лежит идеально. Традиционное расположение клавиш. Поддерживаются все типы хвата. Вес 89 граммов, с учетом того, что это вес с учетом аккумулятора, удалось сделать ее легкой. Из упрощений нет прорезиненных поверхностей на боковых гранях.

Отсутствие провода не ограничивает движения мышкой. Плюс аккуратная организация рабочего места. По скорости передачи сигнала и точности работы сенсора проблем нет, в режиме 2.4 ГГц с комплектным адаптером не уступает проводным мышкам. Отдельно отметим поддержку Bluetooth, который можно будет использовать при выполнении рабочих задач с ноутбуком или планшетом. В играх лучше ведет себя с адаптером.

Точные данные по используемому сенсору ASUS не публикует. Известен только максимальный уровень до 19 000 DPI. В сравнении с прошлым поколением он был улучшен. Корректно работает на мягких и твердых ковриках.

В завершение отметим наличие переключателей для замены. Это пара OMRON с ключом-пинцетом. Доступ потребует снятие двух винтов на основании. Есть пинцет для проведения процедуры.

Итоги

Как итог, получаем беспроводную игровую мышку с хорошим техническим оснащением. В сравнении со вторым поколением есть ряд улучшений, не повлиявших в итоге заметно на стоимость манипулятора. ASUS ROG Gladius III Wireless это сменная пара переключателей в комплекте, два режима беспроводного подключения, точный сенсор с высоким разрешением, сменные ножки скольжения, подсветка, легкий вес. Не устроить может отсутствие прорезиненного покрытия на боковинах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".