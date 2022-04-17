Обзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платы

Изучаемая сегодня материнская плата ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi, как можно догадаться по названию построена на базе чипсета Intel B660 и оснащена модулями беспроводной связи. Из особенностей производитель отмечает эффективный отвод тепла, игровую стилистику, средства мониторинга и интеллектуальные функции.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Комплектация

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Комплект включает набор SATA-кабели, стяжки, внешнюю антенну, винты М.2, брелок, диск с ПО, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя и другую документацию.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi обзор

Внешний вид

Выполнена в формате ATX с традиционными габаритами (305 на 244 мм). На стенке корпуса крепится через 9 монтажных отверстий.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Данная плата рассчитана на установку четырех модулей оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой до 4800 МГц. Хотя с помощью встроенных инструментов и XMP-профиля она может быть повышена и выше 6000 МГц. Общий объем до 128 Гбайт.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Установлен сокет LGA-1700. Доступный набор отверстий на печатной плате позволяет ставить также системы охлаждения, рассчитанные на LGA-1200. Но стоит учитывать, что между процессорами текущего и предыдущих поколений есть отличия в высоте крышки.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Питание подается через 24-пиновый ATX, а также связку из 8-пинового и 4-пиновых разъемов. Схема питания насчитывает 19 фаз. 16 при этом выделено на процессор и 1 на интегрированную графику. Используются суперферритовые дроссели и качественные мосфеты. Сборки рассчитаны на 50А. ШИМ-контроллер Digi+ ASP2100.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Для отвода тепла с силовой цепи задействованы два радиатора с дополнительными ребрами и нанесенным термоинтфейсом.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Также радиаторы есть на чипсете. На его внешней стороне вставка с логотипом бренда и декоративным рисунком.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

На борту ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi три слота М.2. Первый получает линии напрямую от процессора и поддерживает PCIe 4.0. Второй и третий связаны с чипсетом.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Все три слота сопровождаются съемными металлическими радиаторами с термоинтерфейсом. Первый слот имеет дополнительный радиатор в основании.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Для подключения лицевой панели корпуса доступны USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1, пара USB 2.0.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Аудиотракт построен на базе чипа Realtek ALC1220. Он экранирован. В схеме используются ЦАП Savitech и японские конденсаторы Nichicon Fine Gold. Сетевые возможности реализованы с кодеком Intel i225-V со скоростью обмена данными до 2,5 Гбит/с. Отдельная плата Intel AX-201NGW с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. В комплекте есть внешняя антенна.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Под платы расширения доступны один PCIe 4.0 x16 с металлическим армированием, два PCIe x1, а также PCIe x16 c x4.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

На панель портов ввода/вывода выведен следующий набор портов: HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, три USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, два USB-C, RJ-45, пять аудиоразъемов, кнопки обновления BIOS и сброса настроек.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

У ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi есть зона с многоцветной подсветкой. Находится она на декоративном кожухе в районе портов ввода/вывода. Выходы с 5V ARGB и 12V RGB.

Софт

Без отключения настройки в BIOS идет предустановка утилиты управления Armoury Crate. С помощью нее можно просматривать подробные данные по рабочим параметрам установленных компонентов.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Выбор эффекта подсветки и синхронизация между компонентами.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Обновление дайверов в один клик.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Управление работой вентиляторов. Тут доступно шесть 4PWM разъемов, один из которых оптимизирован под помпу жидкостного охлаждения.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

BIOS

По умолчанию открывается упрощенный режим EZ MODE. Тут можно выставить все базовые параметры работы.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Вкладка с инструментами разгона. Можно выставлять опции для процессора и памяти.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

А также другие параметры работы.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Тесты

Тестирование материнской платы велось с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью Kingston FURY DDR5-5000 МГц.

3DMark 11

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Night Raid

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Time Spy

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Fire Strike Extreme

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

PCMARK

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

AIDA64

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Geekbench

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Cinebench

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

CPU Profile

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Тест нагрева

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Разгон памяти

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi – материнская плата для игровой сборки с компонентами актуального поколения. Чипсет B660 не ставит заметных ограничений, но при этом стоит дешевле. При этом тут есть PCIe 4.0 для видеокарты и накопителей, скоростные USB, модули беспроводной связи с быстрыми скоростями обмена данными.
ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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