Обзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платы

Комплект включает набор SATA-кабели, стяжки, внешнюю антенну, винты М.2, брелок, диск с ПО, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя и другую документацию.
Данная плата рассчитана на установку четырех модулей оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой до 4800 МГц. Хотя с помощью встроенных инструментов и XMP-профиля она может быть повышена и выше 6000 МГц. Общий объем до 128 Гбайт.
Установлен сокет LGA-1700. Доступный набор отверстий на печатной плате позволяет ставить также системы охлаждения, рассчитанные на LGA-1200. Но стоит учитывать, что между процессорами текущего и предыдущих поколений есть отличия в высоте крышки.
Питание подается через 24-пиновый ATX, а также связку из 8-пинового и 4-пиновых разъемов. Схема питания насчитывает 19 фаз. 16 при этом выделено на процессор и 1 на интегрированную графику. Используются суперферритовые дроссели и качественные мосфеты. Сборки рассчитаны на 50А. ШИМ-контроллер Digi+ ASP2100.
Для отвода тепла с силовой цепи задействованы два радиатора с дополнительными ребрами и нанесенным термоинтфейсом.
Также радиаторы есть на чипсете. На его внешней стороне вставка с логотипом бренда и декоративным рисунком.
На борту ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi три слота М.2. Первый получает линии напрямую от процессора и поддерживает PCIe 4.0. Второй и третий связаны с чипсетом.
Все три слота сопровождаются съемными металлическими радиаторами с термоинтерфейсом. Первый слот имеет дополнительный радиатор в основании.
Для подключения лицевой панели корпуса доступны USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1, пара USB 2.0.
Аудиотракт построен на базе чипа Realtek ALC1220. Он экранирован. В схеме используются ЦАП Savitech и японские конденсаторы Nichicon Fine Gold. Сетевые возможности реализованы с кодеком Intel i225-V со скоростью обмена данными до 2,5 Гбит/с. Отдельная плата Intel AX-201NGW с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. В комплекте есть внешняя антенна.
Под платы расширения доступны один PCIe 4.0 x16 с металлическим армированием, два PCIe x1, а также PCIe x16 c x4.
На панель портов ввода/вывода выведен следующий набор портов: HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, три USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, два USB-C, RJ-45, пять аудиоразъемов, кнопки обновления BIOS и сброса настроек.
У ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi есть зона с многоцветной подсветкой. Находится она на декоративном кожухе в районе портов ввода/вывода. Выходы с 5V ARGB и 12V RGB.
Выбор эффекта подсветки и синхронизация между компонентами.
Обновление дайверов в один клик.
Управление работой вентиляторов. Тут доступно шесть 4PWM разъемов, один из которых оптимизирован под помпу жидкостного охлаждения.
Вкладка с инструментами разгона. Можно выставлять опции для процессора и памяти.
А также другие параметры работы.