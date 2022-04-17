Обзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платы

Изучаемая сегодня материнская плата ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi, как можно догадаться по названию построена на базе чипсета Intel B660 и оснащена модулями беспроводной связи. Из особенностей производитель отмечает эффективный отвод тепла, игровую стилистику, средства мониторинга и интеллектуальные функции.

Комплектация

Комплект включает набор SATA-кабели, стяжки, внешнюю антенну, винты М.2, брелок, диск с ПО, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя и другую документацию.

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi обзор

Внешний вид

Выполнена в формате ATX с традиционными габаритами (305 на 244 мм). На стенке корпуса крепится через 9 монтажных отверстий.

Данная плата рассчитана на установку четырех модулей оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой до 4800 МГц. Хотя с помощью встроенных инструментов и XMP-профиля она может быть повышена и выше 6000 МГц. Общий объем до 128 Гбайт.

Установлен сокет LGA-1700. Доступный набор отверстий на печатной плате позволяет ставить также системы охлаждения, рассчитанные на LGA-1200. Но стоит учитывать, что между процессорами текущего и предыдущих поколений есть отличия в высоте крышки.

Питание подается через 24-пиновый ATX, а также связку из 8-пинового и 4-пиновых разъемов. Схема питания насчитывает 19 фаз. 16 при этом выделено на процессор и 1 на интегрированную графику. Используются суперферритовые дроссели и качественные мосфеты. Сборки рассчитаны на 50А. ШИМ-контроллер Digi+ ASP2100.

Для отвода тепла с силовой цепи задействованы два радиатора с дополнительными ребрами и нанесенным термоинтфейсом.

Также радиаторы есть на чипсете. На его внешней стороне вставка с логотипом бренда и декоративным рисунком.

На борту ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi три слота М.2. Первый получает линии напрямую от процессора и поддерживает PCIe 4.0. Второй и третий связаны с чипсетом.

Все три слота сопровождаются съемными металлическими радиаторами с термоинтерфейсом. Первый слот имеет дополнительный радиатор в основании.

Для подключения лицевой панели корпуса доступны USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1, пара USB 2.0.

Аудиотракт построен на базе чипа Realtek ALC1220. Он экранирован. В схеме используются ЦАП Savitech и японские конденсаторы Nichicon Fine Gold. Сетевые возможности реализованы с кодеком Intel i225-V со скоростью обмена данными до 2,5 Гбит/с. Отдельная плата Intel AX-201NGW с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. В комплекте есть внешняя антенна.

Под платы расширения доступны один PCIe 4.0 x16 с металлическим армированием, два PCIe x1, а также PCIe x16 c x4.

На панель портов ввода/вывода выведен следующий набор портов: HDMI, DisplayPort, два USB 2.0, три USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, два USB-C, RJ-45, пять аудиоразъемов, кнопки обновления BIOS и сброса настроек.

Софт

У ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi есть зона с многоцветной подсветкой. Находится она на декоративном кожухе в районе портов ввода/вывода. Выходы с 5V ARGB и 12V RGB.Без отключения настройки в BIOS идет предустановка утилиты управления Armoury Crate. С помощью нее можно просматривать подробные данные по рабочим параметрам установленных компонентов.

Выбор эффекта подсветки и синхронизация между компонентами.

Обновление дайверов в один клик.

Управление работой вентиляторов. Тут доступно шесть 4PWM разъемов, один из которых оптимизирован под помпу жидкостного охлаждения.

BIOS

По умолчанию открывается упрощенный режим EZ MODE. Тут можно выставить все базовые параметры работы.

Вкладка с инструментами разгона. Можно выставлять опции для процессора и памяти.

А также другие параметры работы.

Тесты

3DMark 11

Тестирование материнской платы велось с процессором Intel Core i5-12600K и оперативной памятью Kingston FURY DDR5-5000 МГц.

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

PCMARK

AIDA64

Geekbench

Cinebench

CPU Profile

Тест нагрева

Разгон памяти

Итоги

ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi – материнская плата для игровой сборки с компонентами актуального поколения. Чипсет B660 не ставит заметных ограничений, но при этом стоит дешевле. При этом тут есть PCIe 4.0 для видеокарты и накопителей, скоростные USB, модули беспроводной связи с быстрыми скоростями обмена данными.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".