Обзор и тесты материнской платы ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Силовая подсистема выполнена по схеме 8+1 со сборками рассчитанными на 80А. Установлены два отдельных металлических радиатора с ребрами. Их исполнение не должно создавать проблем во время монтажа системы охлаждения процессора, даже с учетом общей плотной компоновки.
Питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый дополнительный. Рассчитана материнская плата как на установку процессоров 13-поколения, так и 12-го.
У ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI два слота под оперативную память DDR5 с возможностью разгона и работающую в двухканальном режиме.
Есть два слота под М.2 накопители с интерфейсом PCIe 4.0, один из них с металлическим радиатором и термоинтерфейсом, второй на обратной стороне печатной платы идет без радиатора. Дополнительно к ним четыре SATA.
Поддерживает вывод и подключение USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1, а также USB 2.0 с разветвителем на две линии.
Слот PCIe x16 с интерфейсом Gen.5 металлизирован, усиливая и экранируя от наводок. На борту кодек ROG SupremeFX 7.1 и 2.5 Гигабитный сетевой интерфейс. Есть модуль Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6e с подключением внешней антенны.
На задней панели изначально зафиксирована заглушка. Общий набор следующий: HDMI, DisplayPort, три USB 2.0, три USB 3.0, два USB-C, RJ-45, пять аудиоразъемов и гнезда для антенны.
Есть подробный инструмент для настройки трех 4-пиновых PWM-разъемов.
Для разгона предлагается выставить параметры работы оперативной памяти. Разгон процессора заблокирован.
Общие настройки параметров работы и элементов платы. Мониторинг температуры, доступ к управлению вентиляторами, вольтаж и включение светодиодного индикатора температуры процессора. Обновление прошивки. Софт Для управления из среды Windows доступна утилита Armoury Crate. Она с визуализацией отображает ключевые параметры работы системы. Работа подключенных элементов с подсветкой. Включение режима энергосбережения.
Управление вентиляторами. Готовые режимы и ручные пресеты.
Синхронизация подсветки разных компонентов подключенных к ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI.
Оптимизации для игр.
Проверка актуализации версии программного обеспечения и драйверов.
Тесты велись с процессором Intel Core i5-13400. Установлена оперативная память DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц и таймингами 38-38-38.