Обзор и тесты материнской платы ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Формат miniITX нельзя назвать популярным, но за последнее года компактные корпуса все больше привлекают к себе интерес. В случае материнских плат набор из одного PCIe разъема и двух слотов под оперативную память закрывает большинство потребностей в собираемых системах, рассчитанных для игр и рабочих задач. А в случае с ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI есть еще и набор актуальных сетевых интерфейсов, инструменты для разгона процессора и система питания, обеспечивающая стабильную работу компонентов разного уровня.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Комплектация

Комплект ее включает внешнюю антенну, пластиковые стяжки, разветвитель для USB вывода на материнской плате, коннектор для лицевой панели корпуса, М.2 винты, SATA-кабели, брелок для ключей, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI обзор

Внешний вид

Габариты у материнской платы типовые. По исполнению она близка к исполнению версии со старшим чипсетом Z790. Одним из ключевых отличием от топовой платформы будут ограничения по разгону процессора.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Силовая подсистема выполнена по схеме 8+1 со сборками рассчитанными на 80А. Установлены два отдельных металлических радиатора с ребрами. Их исполнение не должно создавать проблем во время монтажа системы охлаждения процессора, даже с учетом общей плотной компоновки.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый дополнительный. Рассчитана материнская плата как на установку процессоров 13-поколения, так и 12-го.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

У ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI два слота под оперативную память DDR5 с возможностью разгона и работающую в двухканальном режиме.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Есть два слота под М.2 накопители с интерфейсом PCIe 4.0, один из них с металлическим радиатором и термоинтерфейсом, второй на обратной стороне печатной платы идет без радиатора. Дополнительно к ним четыре SATA.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Поддерживает вывод и подключение USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1, а также USB 2.0 с разветвителем на две линии.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Слот PCIe x16 с интерфейсом Gen.5 металлизирован, усиливая и экранируя от наводок. На борту кодек ROG SupremeFX 7.1 и 2.5 Гигабитный сетевой интерфейс. Есть модуль Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6e с подключением внешней антенны.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

На задней панели изначально зафиксирована заглушка. Общий набор следующий: HDMI, DisplayPort, три USB 2.0, три USB 3.0, два USB-C, RJ-45, пять аудиоразъемов и гнезда для антенны.

BIOS

Графическая оболочка BIOS в характерной стилистике. В EZ Mode ставятся базовые параметры, ведется мониторинг, меняются приоритет загрузки и режимы работы вентиляторов.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Есть подробный инструмент для настройки трех 4-пиновых PWM-разъемов.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Для разгона предлагается выставить параметры работы оперативной памяти. Разгон процессора заблокирован.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Общие настройки параметров работы и элементов платы. Мониторинг температуры, доступ к управлению вентиляторами, вольтаж и включение светодиодного индикатора температуры процессора. Обновление прошивки. Софт Для управления из среды Windows доступна утилита Armoury Crate. Она с визуализацией отображает ключевые параметры работы системы. Работа подключенных элементов с подсветкой. Включение режима энергосбережения.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Управление вентиляторами. Готовые режимы и ручные пресеты.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Синхронизация подсветки разных компонентов подключенных к ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Оптимизации для игр.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Проверка актуализации версии программного обеспечения и драйверов.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Тесты

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Тесты велись с процессором Intel Core i5-13400. Установлена оперативная память DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц и таймингами 38-38-38.

AIDA64

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

3DMark11

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

GeekBench

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

FireStrike Extreme

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

TimeSpy

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

PCMark 10

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Разгон

Провели разгон оперативной памяти до 7000 МГц с таймингами 34-48-48.

AIDA64

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

3DMark11

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

GeekBench

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

FireStrike Extreme

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

TimeSpy

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

PCMark 10

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Итоги

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI даст возможность собрать систему для игр и работы в компактном корпусе обеспечив актуальным набором портов и разъемов. Вариант для тех кто не увлекается ручным разгоном и не готов переплачивать за флагманский чипсет, при этом тут нет заметных компромиссов в сравнение с ATX платами для типовых пользовательских сборок.
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