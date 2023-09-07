Обзор и тесты материнской платы ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Формат miniITX нельзя назвать популярным, но за последнее года компактные корпуса все больше привлекают к себе интерес. В случае материнских плат набор из одного PCIe разъема и двух слотов под оперативную память закрывает большинство потребностей в собираемых системах, рассчитанных для игр и рабочих задач. А в случае с ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI есть еще и набор актуальных сетевых интерфейсов, инструменты для разгона процессора и система питания, обеспечивающая стабильную работу компонентов разного уровня.

Комплектация

Комплект ее включает внешнюю антенну, пластиковые стяжки, разветвитель для USB вывода на материнской плате, коннектор для лицевой панели корпуса, М.2 винты, SATA-кабели, брелок для ключей, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI обзор

Внешний вид

Габариты у материнской платы типовые. По исполнению она близка к исполнению версии со старшим чипсетом Z790. Одним из ключевых отличием от топовой платформы будут ограничения по разгону процессора.

Силовая подсистема выполнена по схеме 8+1 со сборками рассчитанными на 80А. Установлены два отдельных металлических радиатора с ребрами. Их исполнение не должно создавать проблем во время монтажа системы охлаждения процессора, даже с учетом общей плотной компоновки.

Питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый дополнительный. Рассчитана материнская плата как на установку процессоров 13-поколения, так и 12-го.

У ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI два слота под оперативную память DDR5 с возможностью разгона и работающую в двухканальном режиме.

Есть два слота под М.2 накопители с интерфейсом PCIe 4.0, один из них с металлическим радиатором и термоинтерфейсом, второй на обратной стороне печатной платы идет без радиатора. Дополнительно к ним четыре SATA.

Поддерживает вывод и подключение USB 3.2 gen.2 и USB 3.2 gen.1, а также USB 2.0 с разветвителем на две линии.

Слот PCIe x16 с интерфейсом Gen.5 металлизирован, усиливая и экранируя от наводок. На борту кодек ROG SupremeFX 7.1 и 2.5 Гигабитный сетевой интерфейс. Есть модуль Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6e с подключением внешней антенны.

BIOS

На задней панели изначально зафиксирована заглушка. Общий набор следующий: HDMI, DisplayPort, три USB 2.0, три USB 3.0, два USB-C, RJ-45, пять аудиоразъемов и гнезда для антенны.Графическая оболочка BIOS в характерной стилистике. В EZ Mode ставятся базовые параметры, ведется мониторинг, меняются приоритет загрузки и режимы работы вентиляторов.

Есть подробный инструмент для настройки трех 4-пиновых PWM-разъемов.

Для разгона предлагается выставить параметры работы оперативной памяти. Разгон процессора заблокирован.

Общие настройки параметров работы и элементов платы. Мониторинг температуры, доступ к управлению вентиляторами, вольтаж и включение светодиодного индикатора температуры процессора. Обновление прошивки. Софт Для управления из среды Windows доступна утилита Armoury Crate. Она с визуализацией отображает ключевые параметры работы системы. Работа подключенных элементов с подсветкой. Включение режима энергосбережения.

Управление вентиляторами. Готовые режимы и ручные пресеты.

Синхронизация подсветки разных компонентов подключенных к ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI.

Оптимизации для игр.

Проверка актуализации версии программного обеспечения и драйверов.

Тесты

AIDA64

Тесты велись с процессором Intel Core i5-13400. Установлена оперативная память DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц и таймингами 38-38-38.

3DMark11

GeekBench

FireStrike Extreme

TimeSpy

PCMark 10

Разгон

AIDA64

Провели разгон оперативной памяти до 7000 МГц с таймингами 34-48-48.

3DMark11

GeekBench

FireStrike Extreme

TimeSpy

PCMark 10

Итоги

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI даст возможность собрать систему для игр и работы в компактном корпусе обеспечив актуальным набором портов и разъемов. Вариант для тех кто не увлекается ручным разгоном и не готов переплачивать за флагманский чипсет, при этом тут нет заметных компромиссов в сравнение с ATX платами для типовых пользовательских сборок.