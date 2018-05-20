Обзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-S

2018-05-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING; [167]
Не так давно компания ASUS представила новую серию материнских плат под второе поколение процессоров AMD Ryzen. Мы изучим в ближайшем будущем особенности работы этих процессоров, пока же рассмотрим ранее вышедшую ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING, ориентированную на процессоры Intel Coffee Lake-S. Относится эта плата к хорошо известному игровому семейству ROG STRIX.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

К моменту публикации эта плата уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Изображение платы - на коробке с описанием ее технических особенностей.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Комплект включает руководство пользователя, рамку-фиксатор для процессора, наклейки для маркировки SATA-кабелей, диск с программным обеспечением, табличку на дверь, четыре SATA-кабеля, пластиковые стяжки, заглушку для корпуса, внешнюю Wi-Fi антенну, удлинитель для светодиодной ленты, стойку для вентилятора, жесткий мостик SLI.

Внешний вид

Выполнена ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING в форм-факторе ATX. Под крепление выделено девять отверстий.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

В районе чипсета установлен массивный алюминиевый радиатор с полигональным дизайном. Этот радиатор двухсоставной.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Сняв верхний блок, можно будет получить доступ к M.2-разъему. С внутренней стороны есть термоинтерфейс. Этот блок в последующем будет отвечать за пассивное охлаждение накопителя.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Дополнительно к нему еще один M.2 расположен под процессорным сокетом. Охлаждение установленного тут накопителя нужно будет продумать самостоятельно. Максимально поддерживается формат 2280.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Под организацию дискового пространства также выделено шесть SATA-разъемов, расположенных на боковой грани. Рядом с ними порт для подключения USB 3.0 разъемов на корпусе.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Плюс три USB 2.0 разъема снизу и симметричный на боковой грани. Эта плата лишена POST-индикатора, дополнительных кнопок. Для контроля предлагается только группа компактных светодиодных индикаторов.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Два верхних PCI-E у ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING с дополнительной металлической защитой. Оба делят между собой линии от процессора. Дополнительно к ним доступно еще пять, связанных с чипсетом.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

В районе элементов питания установлено два массивных алюминиевых радиатора, не связанных между собой в контур. Они дополнены пластиковой декоративной накладкой.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Как показала практика длительных тестов, здесь могут возникать проблемы с установкой системы крепежа воздушных систем охлаждения процессора.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Несмотря на то что Intel и производители плат говорили про улучшение подсистемы питания, большинство доступных плат позаимствовали ее от ранее вышедших моделей. Эта плата не стала исключением.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Установлен ШИМ-контроллер ASP1400BT. Шестифазная система питания - с четырьмя каналами под процессор и двумя под встроенную графику.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Доступно четыре разъема под планки оперативной памяти DDR4 с поддержкой двухканального режима работы. Рядом с ними - крепление под напечатанные на 3D-принтере элементы. Они же присутствуют и в других зонах платы.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

За звук в ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING отвечает аудиокодек Realtek ALC1220. Аудиотракт отделен от основной части платы.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Есть зона с RGB-подсветкой, расположена она на декоративной пластиковой накладке. По форме элемент повторяет общий дизайн с острыми углами и ровными линиями. Дополнительно можно подключить пару светодиодных лент 12V.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

На тыльную панель выведены разъемы под Wi-Fi антенну, два USB 3.1, DVI, DisplayPort, HDMI, два USB 2.0, два USB 3.0, сетевое гнездо, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

BIOS

Дизайн и опции BIOS не поменялись. Предлагается упрощенный интерфейс с инструментами мониторинга, с этого же окна можно в один клик активировать X.M.P. и разогнать процессор.

ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

В полных настройках доступны инструменты по ручному разгону компонентов. Присутствуют готовые профили. Настраивается работа остальных устройств. Задается сценарий работы подключенных вентиляторов. Есть инструменты по настройке подсветки. Отсюда же можно будет провести обновление BIOS с флешки или по сетевому подключению.

Тесты

Cinebench 15

Intel Core i3-8350K - 679,
Intel Core i5 8600K - 1040.

Intel Core i3-8350K - 173,
Intel Core i5 8600K - 186.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 3720,
Intel Core i5 8600K - 3824.

Intel Core i3-8350K - 3940,
Intel Core i5 8600K - 4287.

Adobe Premier Pro 4K

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 284 сек,
Intel Core i5 8600K - 185 сек.

Adobe Lightroom

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 38 сек,
Intel Core i5 8600K - 28 сек.

Blender 2.78

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 157 сек,
Intel Core i5 8600K - 103 сек.

BattleField 1

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,
Intel Core i5 8600K - 157 кадров.

Итоги по ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG STRIX Z370-E GAMING демонстрирует хорошее сочетание функционала, оснащенности и стоимости. Плата станет хорошим выбором для сборки системы на базе флагманских процессоров Intel с разблокированным множителем, позволяя провести ручной и автоматический разгон. К ее особенностям отнесем встроенный двухдиапазонный Wi-Fi, зону с подсветкой, радиатор для М.2 накопителя, хорошую комплектацию. Не устроить может количество USB-разъемов на тыльной панели, отсутствие POST-индикаторов и кнопок для запуска на открытом стенде.
ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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