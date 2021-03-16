Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией

Тестируемый сегодня блок питания ASUS ROG Strix 750G имеет сертификацию 80Plus Gold и предлагает полностью модульный способ подключения кабелей. Из особенностей отмечаются система с нулевым уровнем шума, защиты от превышения напряжения, мощности, напряжения, нагрузки, температуры, а также от короткого замыкания. Мощность его составляет 750 Вт, как можно догадаться по названию.

Комплектация

К моменту публикации он уже находится в широком доступе. Средняя стоимость составляет 18 590 рублей.

Упакован в коробку, оформленную в фирменной стилистике ROG. Внутри сам источник питания зафиксирован в тряпичный чехол. Комплект помимо набора кабелей включает два вида стяжек, магнитные декоративные панели, 3D-логотип производителя, наклейки, силовой кабель и различную документацию.

Внешний вид

Сопровождается 10-летней гарантией.Казалось бы чем можно удивить в формате блока питания, но здесь производитель предложил интересное исполнение боковых стенок и съемные магнитные декоративные накладки.

Боковые стенки у него с зоной перфорации. В отличие от задней стенки, где они участвуют в вентиляции, по краям они несут только декоративную функцию.

На эти части можно будет установить комплектные накладки. Ставятся они опционально на две стороны. Может быть интересно для корпусов с вырезом в стенке, разграничивающей зоны материнской платы и блока питания.

В качестве дополнительной кастомизации есть еще набор наклеек и одной 3D-накладки. Отметим интересную форму вырезов на крышке.

Под ней расположен 135мм вентилятор с черными лопастями. Он поддерживает режим полной остановки вращения.

Эту технологию можно включать и выключать с помощью кнопки на панели ввода. Здесь же у ASUS ROG Strix 750G гнездо силового кабеля и механический тумблер.

На панели вывода группами расположены коннекторы под разные типы питающих кабелей. Общий набор с запасом, позволяя запитать и старшие материнские платы с двумя 8-контактными коннекторами дополнительного питания процессора. Их длина 100 сантиметров, хватит даже для Full Tower типоразмера.

Суммарно четыре 8-пиновых PCIe. Восемь SATA под накопители и периферию, а также три MOLEX. Основные кабели идут с нейлоновой оплеткой, остальные плоские.

На нижней крышке наклейка с техническими данными. Здесь можно обратить внимание, что по 12V линии выдает 744W и 100W на 3.3 и 5V.

Начинка

Тут используется платформа Focus Plus с независимой стабилизацией выходного напряжения, синхронный выпрямитель и резонансный преобразователь. Применены качественные элементы с высоким ресурсом службы.

Радиаторы с элементами корректора коэффициента мощности стилизованы под ROG-тематику. На входе фильтр, отвечающих за разные типы защит.

Основной контроллер CM6901T6X. DC-DC преобразователь на отдельной плате с контроллером APW7159.

Тесты ASUS ROG Strix 750G

Уровень шума:

Данные Простой 29 Нагрузка 35

КПД

Данные 150W 90 250W 91 350W 91 500W 92 650W 91 750W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 500W 12 12,1 12,09 12,11 5 5.06 5.03 5.03 3,33 3.32 3.33 3.33

Итоги по ASUS ROG Strix 750G

ASUS ROG Strix 750G – имиджевый блок питания, рассчитанный впервую очередь на поклонников серии ROG, ставящих приоритетом высокий ресурс службы, подтвержденный 10 летней гарантией. Его мощности достаточно для сборки системы на базе старших видеокарт AMD и NVIDIA. Из преимуществ возможности кастомизации, съемные кабели, режим остановки вентилятора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".