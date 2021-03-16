Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией

К моменту публикации он уже находится в широком доступе. Средняя стоимость составляет 18 590 рублей.
Комплектация
Упакован в коробку, оформленную в фирменной стилистике ROG. Внутри сам источник питания зафиксирован в тряпичный чехол. Комплект помимо набора кабелей включает два вида стяжек, магнитные декоративные панели, 3D-логотип производителя, наклейки, силовой кабель и различную документацию.
Сопровождается 10-летней гарантией.
Внешний видКазалось бы чем можно удивить в формате блока питания, но здесь производитель предложил интересное исполнение боковых стенок и съемные магнитные декоративные накладки.
Боковые стенки у него с зоной перфорации. В отличие от задней стенки, где они участвуют в вентиляции, по краям они несут только декоративную функцию.
На эти части можно будет установить комплектные накладки. Ставятся они опционально на две стороны. Может быть интересно для корпусов с вырезом в стенке, разграничивающей зоны материнской платы и блока питания.
В качестве дополнительной кастомизации есть еще набор наклеек и одной 3D-накладки. Отметим интересную форму вырезов на крышке.
Под ней расположен 135мм вентилятор с черными лопастями. Он поддерживает режим полной остановки вращения.
Эту технологию можно включать и выключать с помощью кнопки на панели ввода. Здесь же у ASUS ROG Strix 750G гнездо силового кабеля и механический тумблер.
На панели вывода группами расположены коннекторы под разные типы питающих кабелей. Общий набор с запасом, позволяя запитать и старшие материнские платы с двумя 8-контактными коннекторами дополнительного питания процессора. Их длина 100 сантиметров, хватит даже для Full Tower типоразмера.
Суммарно четыре 8-пиновых PCIe. Восемь SATA под накопители и периферию, а также три MOLEX. Основные кабели идут с нейлоновой оплеткой, остальные плоские.
На нижней крышке наклейка с техническими данными. Здесь можно обратить внимание, что по 12V линии выдает 744W и 100W на 3.3 и 5V.
Начинка
Тут используется платформа Focus Plus с независимой стабилизацией выходного напряжения, синхронный выпрямитель и резонансный преобразователь. Применены качественные элементы с высоким ресурсом службы.
Радиаторы с элементами корректора коэффициента мощности стилизованы под ROG-тематику. На входе фильтр, отвечающих за разные типы защит.
Основной контроллер CM6901T6X. DC-DC преобразователь на отдельной плате с контроллером APW7159.
Тесты ASUS ROG Strix 750G
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|29
|Нагрузка
|35
КПД
|Данные
|150W
|90
|250W
|91
|350W
|91
|500W
|92
|650W
|91
|750W
|90
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|500W
|12
|12,1
|12,09
|12,11
|5
|5.06
|5.03
|5.03
|3,33
|3.32
|3.33
|3.33
Итоги по ASUS ROG Strix 750GASUS ROG Strix 750G – имиджевый блок питания, рассчитанный впервую очередь на поклонников серии ROG, ставящих приоритетом высокий ресурс службы, подтвержденный 10 летней гарантией. Его мощности достаточно для сборки системы на базе старших видеокарт AMD и NVIDIA. Из преимуществ возможности кастомизации, съемные кабели, режим остановки вентилятора.
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