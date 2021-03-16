Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией

Тестируемый сегодня блок питания ASUS ROG Strix 750G имеет сертификацию 80Plus Gold и предлагает полностью модульный способ подключения кабелей. Из особенностей отмечаются система с нулевым уровнем шума, защиты от превышения напряжения, мощности, напряжения, нагрузки, температуры, а также от короткого замыкания. Мощность его составляет 750 Вт, как можно догадаться по названию.

ASUS ROG Strix 750G

К моменту публикации он уже находится в широком доступе. Средняя стоимость составляет 18 590 рублей.

Комплектация

ASUS ROG Strix 750G

Упакован в коробку, оформленную в фирменной стилистике ROG. Внутри сам источник питания зафиксирован в тряпичный чехол. Комплект помимо набора кабелей включает два вида стяжек, магнитные декоративные панели, 3D-логотип производителя, наклейки, силовой кабель и различную документацию.

ASUS ROG Strix 750G

Сопровождается 10-летней гарантией.

Внешний вид

Казалось бы чем можно удивить в формате блока питания, но здесь производитель предложил интересное исполнение боковых стенок и съемные магнитные декоративные накладки.

ASUS ROG Strix 750G

Боковые стенки у него с зоной перфорации. В отличие от задней стенки, где они участвуют в вентиляции, по краям они несут только декоративную функцию.

ASUS ROG Strix 750G

На эти части можно будет установить комплектные накладки. Ставятся они опционально на две стороны. Может быть интересно для корпусов с вырезом в стенке, разграничивающей зоны материнской платы и блока питания.

ASUS ROG Strix 750G

В качестве дополнительной кастомизации есть еще набор наклеек и одной 3D-накладки. Отметим интересную форму вырезов на крышке.

ASUS ROG Strix 750G

Под ней расположен 135мм вентилятор с черными лопастями. Он поддерживает режим полной остановки вращения.

ASUS ROG Strix 750G

Эту технологию можно включать и выключать с помощью кнопки на панели ввода. Здесь же у ASUS ROG Strix 750G гнездо силового кабеля и механический тумблер.

ASUS ROG Strix 750G

На панели вывода группами расположены коннекторы под разные типы питающих кабелей. Общий набор с запасом, позволяя запитать и старшие материнские платы с двумя 8-контактными коннекторами дополнительного питания процессора. Их длина 100 сантиметров, хватит даже для Full Tower типоразмера.

ASUS ROG Strix 750G

Суммарно четыре 8-пиновых PCIe. Восемь SATA под накопители и периферию, а также три MOLEX. Основные кабели идут с нейлоновой оплеткой, остальные плоские.

ASUS ROG Strix 750G

На нижней крышке наклейка с техническими данными. Здесь можно обратить внимание, что по 12V линии выдает 744W и 100W на 3.3 и 5V.

ASUS ROG Strix 750G

Начинка

ASUS ROG Strix 750G

Тут используется платформа Focus Plus с независимой стабилизацией выходного напряжения, синхронный выпрямитель и резонансный преобразователь. Применены качественные элементы с высоким ресурсом службы.

ASUS ROG Strix 750G

Радиаторы с элементами корректора коэффициента мощности стилизованы под ROG-тематику. На входе фильтр, отвечающих за разные типы защит.

ASUS ROG Strix 750G

Основной контроллер CM6901T6X. DC-DC преобразователь на отдельной плате с контроллером APW7159.

ASUS ROG Strix 750G

Тесты ASUS ROG Strix 750G

Уровень шума:

ASUS ROG Strix 750G

Данные
Простой29
Нагрузка35

КПД

ASUS ROG Strix 750G

Данные
150W90
250W91
350W91
500W92
650W91
750W90

Уровень напряжения на линиях

ASUS ROG Strix 750G

150W350W500W
1212,112,0912,11
55.065.035.03
3,333.323.333.33

Итоги по ASUS ROG Strix 750G

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix 750G – имиджевый блок питания, рассчитанный впервую очередь на поклонников серии ROG, ставящих приоритетом высокий ресурс службы, подтвержденный 10 летней гарантией. Его мощности достаточно для сборки системы на базе старших видеокарт AMD и NVIDIA. Из преимуществ возможности кастомизации, съемные кабели, режим остановки вентилятора.
ASUS ROG Strix 750G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix 750G
Обзоры:
Лучший блок питания. be quiet! System Power 9 600WЛучший блок питания. be quiet! System Power 9 600W
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
Новости:
ZMI 33W GaN Charger Mini новое зарядное устройство

Китайская компания Xiaomi представила Mi GaN Charger Type-C 33W в Китае в одном варианте белого цвета. Те...
Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L формате

Mini-ITX сборки ПК начали набирать все большую популярность за счет своего аккуратного внешнего вида и ос...
Xiaomi выпустила в Китае зарядное устройство Mi GaN Charger Type-C 33W

Зарядное устройство Xiaomi Mi GaN Charger Type-C 33W поступило в продажу в Китае. Он выполнен на основе н...
Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPSЛучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPS
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
ASUS USB-C2500 - внешний адаптер обеспеч...
ASUS USB-C2500 - внешний адаптер обеспечASUS представила внешний сетевой адаптер USB-C2500. Новинка обеспечивает стабильное соединение сети, прос...
Просочились цены Nokia 1.4 перед запуско...
Просочились цены Nokia 1.4 перед запускоКомпания HDM Global планирует в 2021 году выпустить несколько бюджетных смартфонов, и некоторые из них, в...
HTC Desire 21 Pro 5G официально представ...
HTC Desire 21 Pro 5G официально представНекоторое время назад на просторах интернета мы обнаружили утечку информации о HTC Desire 21 Pro 5G с про...
Samsung поставляет смартфоны без зарядки...
Samsung поставляет смартфоны без зарядкиСерия Samsung Galaxy S21 следует по стопам линейки Apple iPhone 12, поскольку последняя флагманская линей...
Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Ac...
Защищенный планшет Samsung Galaxy Tab AcSamsung представила Galaxy Tab Active3 в США. Ранее защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active3 впервые...
Nikon Z6 II теперь может писать видео в ...
Nikon Z6 II теперь может писать видео в Компания Nikon выпустила обновление программного обеспечения версии 1.10 для полнокадровых беззеркалок Ni...
Смартфон OnePlus 9E получит аккумулятор ...
Смартфон OnePlus 9E получит аккумулятор Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 9E, который еще не был представлен официал...
Xiaomi представила Mi Electric Scooter P...
Xiaomi представила Mi Electric Scooter PПомимо смартфона Mi 11 и 75-дюймового Mi TV Q1, Xiaomi также официально представила Mi Electric Scooter P...
Складной смартфон Huawei Mate X2 оценен ...
Складной смартфон Huawei Mate X2 оценен Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate X2, которая среди прочего получила...
Samsung Galaxy S21 Больше не получает не...
Samsung Galaxy S21 Больше не получает неЕще в 2020 году было впервые обнаружено, что «плавные» обновления являются частью прошивки смартфонов, ко...
Gaijin Entertainment анонсировала онлайн...
Gaijin Entertainment анонсировала онлайнРоссийский издатель и разработчик игр Gaijin Entertainment анонсировала постапокалиптическую онлайн-игру ...
В Steam стартовала зимняя распродажа ...
В Steam стартовала зимняя распродажа Стартовала ежегодная зимняя распродажа в Steam. Это уже пятнадцатая по счету. Продлиться распродажа до 5 ...
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесосОбзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor