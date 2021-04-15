Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере miniITX

Тестируемые ранее платы на чипсете объединял типоразмер ATX, но как показала практика, все возможности процессоров с разблокированным множителем можно получить и в компактных корпуса, сопоставимых с игровыми консолями. И так в центре внимания ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI со спаренными силовыми модулями, актуальным Wi-Fi 6e, двумя М.2 радиаторами, скоростные USB 3.2 gen.2.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Ее уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 33 000 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным для ROG STRIX оформлением в игровой стилистике. С обратной стороны подробная информация по характеристикам.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Комплект включает антенну Wi-Fi, SATA-кабели, разветвитель для USB, выносной кабель для подключения лицевой панели, наклейки с символикой и маркерами, руководство пользователя и брелок.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Внешний вид

Выполнена в типоразмере miniITX. В этих компактных габаритах инженеры смогли предложить сразу ряд интересных решений, фактически не ставя перед заметными ограничениями при сборке.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Первое что обращает внимание это увеличенный М.2 радиатор. Он состоит из двух отдельных блоков и дополнительной печатной платы.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Установить в него можно два накопителя. Один из них получает линии от процессора. Режим PCI 4.0.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

На печатной плате помимо этого разведена звуковая подсистема. Японские конденсаторы. Топовый аудиокодек RealTek ALC4080 с усилителем Savitech SV3H712.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Продумали вопрос питания процессора. Используется схема 8+2. Ферритовые дроссели и твердотельные конденсаторы.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Эта часть в ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI сопровождается двумя металлическими радиаторами, соединенными медной тепловой трубкой.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Питание подается через 24pin ATX и 8pin дополнительного питания процессора. Разъемы питания ProCool II.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Четыре SATA разъема расположены группой. Есть вывод с USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1. В комплекте предусмотрели разветвитель для USB 2.0 и отдельный переходник, упрощающий подключение кнопок на панели.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Один PCI-e 4.0. Он с металлическим армированием, предотвращая излом платы и наводки.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Такой типоразмер предполагает только два DDR4. Максимально можно набрать 64 Гбайт памяти. С учетом того что процессоры 10 и 11 поколений оснащены двухканальным контроллером, это закрывает все потребности.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Из особенностей отметим близкое расположение к процессорному сокету. Оптимальнее будет сделать выбор в пользу жидкостного охлаждения.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Для вентиляторов тут три PWM. Один из них с оптимизацией под питание помпы. Выходы для внешних светодиодных лент.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Используется контроллер Intel I225-V 2.5Gb Ethernet. Разъем с защитой от статического электричества. Дополнены эти возможности актуальным Wi-Fi 6E и Bluetooth v5.2. Внешняя антенна идет в комплекте.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Доступны четыре USB 2.0, два USB-C, USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, RJ-45, кнопка обновления BIOS, HDMI, выходы на антенну, три аудиоразъема.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

BIOS

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI поддерживает Resize Bar. Графический интерфейс и наполнение BIOS не уступает ATX-платам. Окно стартовых настроек.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Опции по разгону процессора и памяти.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Дополнительные настройки.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Инструменты и приложения.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i7-11700KF. Оперативная память с частотой 3600 МГц.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Проблем с перегревом процессора и силовой подсистемы за время нагрузочных тестов замечено не было.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Отдельно приведем замеры скорости М.2 накопителя с поддержкой PCI 4.0.

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI позволяет собрать игровую или рабочую систему с процессорами 10- и 11-поколений, включая и те что позволяют проводить разгон. С учетом организации охлаждения и возможных ограничений по установке радиаторов 280 и 360 мм, оптимальным выбором станет Intel Core i5 или Core i7. Скоростной Wi-Fi 6e, охлаждение на обоих М.2, топовый аудиокодек, подсистема питания 8+2 с качественными элементами, хорошее наполнение панели портов ввода/вывода.
ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
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