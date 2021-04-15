Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере miniITX

Тестируемые ранее платы на чипсете объединял типоразмер ATX, но как показала практика, все возможности процессоров с разблокированным множителем можно получить и в компактных корпуса, сопоставимых с игровыми консолями. И так в центре внимания ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI со спаренными силовыми модулями, актуальным Wi-Fi 6e, двумя М.2 радиаторами, скоростные USB 3.2 gen.2.

Комплектация

Ее уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 33 000 рублей.Упакована в коробку с традиционным для ROG STRIX оформлением в игровой стилистике. С обратной стороны подробная информация по характеристикам.

Комплект включает антенну Wi-Fi, SATA-кабели, разветвитель для USB, выносной кабель для подключения лицевой панели, наклейки с символикой и маркерами, руководство пользователя и брелок.

Внешний вид

Выполнена в типоразмере miniITX. В этих компактных габаритах инженеры смогли предложить сразу ряд интересных решений, фактически не ставя перед заметными ограничениями при сборке.

Первое что обращает внимание это увеличенный М.2 радиатор. Он состоит из двух отдельных блоков и дополнительной печатной платы.

Установить в него можно два накопителя. Один из них получает линии от процессора. Режим PCI 4.0.

На печатной плате помимо этого разведена звуковая подсистема. Японские конденсаторы. Топовый аудиокодек RealTek ALC4080 с усилителем Savitech SV3H712.

Продумали вопрос питания процессора. Используется схема 8+2. Ферритовые дроссели и твердотельные конденсаторы.

Эта часть в ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI сопровождается двумя металлическими радиаторами, соединенными медной тепловой трубкой.

Питание подается через 24pin ATX и 8pin дополнительного питания процессора. Разъемы питания ProCool II.

Четыре SATA разъема расположены группой. Есть вывод с USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1. В комплекте предусмотрели разветвитель для USB 2.0 и отдельный переходник, упрощающий подключение кнопок на панели.

Один PCI-e 4.0. Он с металлическим армированием, предотвращая излом платы и наводки.

Такой типоразмер предполагает только два DDR4. Максимально можно набрать 64 Гбайт памяти. С учетом того что процессоры 10 и 11 поколений оснащены двухканальным контроллером, это закрывает все потребности.

Из особенностей отметим близкое расположение к процессорному сокету. Оптимальнее будет сделать выбор в пользу жидкостного охлаждения.

Для вентиляторов тут три PWM. Один из них с оптимизацией под питание помпы. Выходы для внешних светодиодных лент.

Используется контроллер Intel I225-V 2.5Gb Ethernet. Разъем с защитой от статического электричества. Дополнены эти возможности актуальным Wi-Fi 6E и Bluetooth v5.2. Внешняя антенна идет в комплекте.

Доступны четыре USB 2.0, два USB-C, USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2, RJ-45, кнопка обновления BIOS, HDMI, выходы на антенну, три аудиоразъема.

BIOS

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI поддерживает Resize Bar. Графический интерфейс и наполнение BIOS не уступает ATX-платам. Окно стартовых настроек.

Опции по разгону процессора и памяти.

Дополнительные настройки.

Инструменты и приложения.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i7-11700KF. Оперативная память с частотой 3600 МГц.

Проблем с перегревом процессора и силовой подсистемы за время нагрузочных тестов замечено не было.

Отдельно приведем замеры скорости М.2 накопителя с поддержкой PCI 4.0.

Итоги

ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI позволяет собрать игровую или рабочую систему с процессорами 10- и 11-поколений, включая и те что позволяют проводить разгон. С учетом организации охлаждения и возможных ограничений по установке радиаторов 280 и 360 мм, оптимальным выбором станет Intel Core i5 или Core i7. Скоростной Wi-Fi 6e, охлаждение на обоих М.2, топовый аудиокодек, подсистема питания 8+2 с качественными элементами, хорошее наполнение панели портов ввода/вывода.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".