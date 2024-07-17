Доступный блок питания 80 Plus Bronze. Обзор и тесты AZZA PSAZ-750W

Сегодня рассмотрим доступный блок питания AZZA PSAZ-750W с сертификатом 80 Plus Bronze с немодульным кабель-менеджментом. Данная модель идет с мощностью 750 Вт, оснащена тихим вентилятором и сопровождается 2-летней гарантией производителя.

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по спецификациям и особенностям исполнения. Комплект включает пластиковые стяжки, корпусные винты, силовой кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус в типоразмере ATX с габаритами 165х150х86 мм. Выполнен из окрашенной в черный цвет стали.

Крышка с вентиляционными вырезами в виде продольных полос, расположенных в ряд. В углу наклейка с логотипом бренда. Доступ к вентилятору без разбора корпуса с повреждением гарантийной пломбы не предусмотрен.

На задней стенке вентиляционная решетка с мелкой ячейкой. Гнездо и тумблер питания.

По бокам дополнительные вырезы. Нанесена наклейка с логотипом, названием серии, мощностью.

На основании AZZA PSAZ-750W подробная таблица с нагрузочными характеристиками. На линии 3.3 и 5В – 15А и 100 Вт, 12В – 744 Вт и 62А.

Кабели выходят из корпуса через общее окошко и дополнительно собраны в пучок. Все кроме питающего материнскую плату идут с плоским типом оплетки. Набор включает один 24-пиновый ATX, два CPU 4+4, четыре PCIe 6+2, пять SATA, два MOLEX и один FDD.

Внутренняя часть

На входе группа фильтров, конденсаторов, отвечающих за защиту. Схемотехника полумоста с синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователем. Диодные сборки размещены на алюминиевом радиаторе с оребрением.

Высоковольтный конденсатор 390 мКф 420В – высокотемпературный 105 градусов. В дежурной линии ChengX.

Вентилятор 120 мм с максимальной частотой вращения 2000 оборотов в минуту.

Тесты

КПД

Данные 150W 87 350W 89 450W 90 550W 88 650W 87 750W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 750W 12 12,08 12,04 11,96 5 5.04 5.02 4.98 3,3 3.31 3.3 3.27

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 34 450W 41 750W 47

Итоги

AZZA PSAZ-750W – блок питания с немодульными кабелями, сертификатом 80 Plus Bronze, стабильным напряжением по линиям, низким уровнем шума. Данный источник питания обеспечит долговечную работу игровой системы или рабочей станции среднего уровня.