Доступный блок питания 80 Plus Bronze. Обзор и тесты AZZA PSAZ-750W

Сегодня рассмотрим доступный блок питания AZZA PSAZ-750W с сертификатом 80 Plus Bronze с немодульным кабель-менеджментом. Данная модель идет с мощностью 750 Вт, оснащена тихим вентилятором и сопровождается 2-летней гарантией производителя.

AZZA PSAZ-750W

Комплектация

AZZA PSAZ-750W

Коробка из плотного картона с данными по спецификациям и особенностям исполнения. Комплект включает пластиковые стяжки, корпусные винты, силовой кабель, руководство пользователя.

AZZA PSAZ-750W

Внешний вид

Корпус в типоразмере ATX с габаритами 165х150х86 мм. Выполнен из окрашенной в черный цвет стали.

AZZA PSAZ-750W

Крышка с вентиляционными вырезами в виде продольных полос, расположенных в ряд. В углу наклейка с логотипом бренда. Доступ к вентилятору без разбора корпуса с повреждением гарантийной пломбы не предусмотрен.

AZZA PSAZ-750W

На задней стенке вентиляционная решетка с мелкой ячейкой. Гнездо и тумблер питания.

AZZA PSAZ-750W

По бокам дополнительные вырезы. Нанесена наклейка с логотипом, названием серии, мощностью.

AZZA PSAZ-750W

На основании AZZA PSAZ-750W подробная таблица с нагрузочными характеристиками. На линии 3.3 и 5В – 15А и 100 Вт, 12В – 744 Вт и 62А.

AZZA PSAZ-750W

Кабели выходят из корпуса через общее окошко и дополнительно собраны в пучок. Все кроме питающего материнскую плату идут с плоским типом оплетки. Набор включает один 24-пиновый ATX, два CPU 4+4, четыре PCIe 6+2, пять SATA, два MOLEX и один FDD.

AZZA PSAZ-750W

Внутренняя часть

На входе группа фильтров, конденсаторов, отвечающих за защиту. Схемотехника полумоста с синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователем. Диодные сборки размещены на алюминиевом радиаторе с оребрением.

AZZA PSAZ-750W

Высоковольтный конденсатор 390 мКф 420В – высокотемпературный 105 градусов. В дежурной линии ChengX.

AZZA PSAZ-750W

Вентилятор 120 мм с максимальной частотой вращения 2000 оборотов в минуту.

AZZA PSAZ-750W

Тесты

КПД

AZZA PSAZ-750W

Данные
150W87
350W89
450W90
550W88
650W87
750W86

Уровень напряжения на линиях

AZZA PSAZ-750W

150W450W750W
1212,0812,0411,96
55.045.024.98
3,33.313.33.27
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

AZZA PSAZ-750W

Данные
150W34
450W41
750W47

Итоги

AZZA PSAZ-750W – блок питания с немодульными кабелями, сертификатом 80 Plus Bronze, стабильным напряжением по линиям, низким уровнем шума. Данный источник питания обеспечит долговечную работу игровой системы или рабочей станции среднего уровня.
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