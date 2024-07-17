Доступный блок питания 80 Plus Bronze. Обзор и тесты AZZA PSAZ-750W

Коробка из плотного картона с данными по спецификациям и особенностям исполнения. Комплект включает пластиковые стяжки, корпусные винты, силовой кабель, руководство пользователя.
Крышка с вентиляционными вырезами в виде продольных полос, расположенных в ряд. В углу наклейка с логотипом бренда. Доступ к вентилятору без разбора корпуса с повреждением гарантийной пломбы не предусмотрен.
На задней стенке вентиляционная решетка с мелкой ячейкой. Гнездо и тумблер питания.
По бокам дополнительные вырезы. Нанесена наклейка с логотипом, названием серии, мощностью.
На основании AZZA PSAZ-750W подробная таблица с нагрузочными характеристиками. На линии 3.3 и 5В – 15А и 100 Вт, 12В – 744 Вт и 62А.
Кабели выходят из корпуса через общее окошко и дополнительно собраны в пучок. Все кроме питающего материнскую плату идут с плоским типом оплетки. Набор включает один 24-пиновый ATX, два CPU 4+4, четыре PCIe 6+2, пять SATA, два MOLEX и один FDD.
Высоковольтный конденсатор 390 мКф 420В – высокотемпературный 105 градусов. В дежурной линии ChengX.
Вентилятор 120 мм с максимальной частотой вращения 2000 оборотов в минуту.
|Данные
|150W
|87
|350W
|89
|450W
|90
|550W
|88
|650W
|87
|750W
|86
|150W
|450W
|750W
|12
|12,08
|12,04
|11,96
|5
|5.04
|5.02
|4.98
|3,3
|3.31
|3.3
|3.27
|Данные
|150W
|34
|450W
|41
|750W
|47