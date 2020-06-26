Обзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузиком

Не так давно компания Abkoncore расширила модельный ряд, выпустив сразу линейку игровых мышек. Мы начнем изучение с флагманской Abkoncore A900, оснащенной сенсором Pixart PMW-3389. Помимо этого, предлагается многоцветная подсветка, регулировка веса и программное обеспечение. При этом ее средняя стоимость на момент выхода теста составляет 3500 рублей.

Abkoncore A900 обзор

Мышка будет отправлена одному из читателей, выбранному в ходе конкурса. Для участия нужно написать свое мнение по мышке ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте ( https://vk.com/mbzor?w=wall6252013_8952%2Fall . Выбран победитель будет с помощью сервиса random 3 июля.

Комплектация

В качестве упаковки выступает жесткий кейс со съемной крышкой. Его и в последующем можно будет использовать для хранения аксессуаров или самой мышки. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в симметричном корпусе, но с одной оговоркой: на правой грани вместо пары кнопок, находится заглушка в том же сером цвете.

Дополнительные кнопки только под большой палец правой руки. Для удобства позиционирования клавиш верхняя их грань с выступом по центру.

Рабочая поверхность с матовой текстурой, оптимальной для надежного хвата и отсутствия проблем с загрязнением следами пальцев.

Кнопки переходят в спинку без видимых границ. По центру расположен логотип компании. Он подсвечивается.

Дополнительно к нему в Abkoncore A900 есть подсвечиваемые вставки по бокам корпуса. Она многоцветная. Выглядит аккуратно, при работе в ночное время не мешает.

Есть подсветка на фронтальной части. Напоминает визуально фары автомобиля.

Между кнопками зафиксировано колесико прокрутки с мелкими вырезами в виде пиксельного камуфляжа. Позади нее кнопка переключения чувствительности.

На основании манипулятора можно обратить внимание на металлический грузик. Весит 6 граммов. Съемный. Так можно будет облегчить корпус и изменить общую балансировку.

Скользит на четырех тефлоновых ножках, расположенных по периметру основания. В центре окошко сенсора.

Также на основании находятся две кнопки. Одна из них отвечает за смену цвета подсветки, вторая за частоту опроса сенсора.

Софт

Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов. Кабель без дополнительной нейлоновой оплетки. Ферритовая защита и позолоченный коннектор.Мышка поддерживает программное обеспечение, загрузить можно с официального сайта. Интерфейс легкий и не перегруженный. Есть распределение по профилям настроек.

В главном окне выводится 8 программируемых кнопок. На них можно выбрать действия для кнопок из доступного набора или выбрать свои макросы.

Задается до семи уровней чувствительности. Количество можно сократить до необходимого. Шаг 50. Диапазон от 50 до 16 000.

Выбор эффекта подсветки. Яркость и скорость эффекта.

Дополнительные параметры мышки.

Тесты

Редактор макросов.Сенсор Pixart PMW-3389 с широким диапазоном регулировки чувствительности. Он точный, подойдет для шутеров, требующих быстрой и точной реакции. Срывов и акселерации не замечено. Корректно работает на разных типах покрытия.

Итоги по Abkoncore A900

Поддерживаются разные типы хвата. Кнопки расположены корректно. Нажимаются со слышимым щелчком. Нам понравился вариант с установленным грузиком, так движения более контролируемы, спинка не отрывается от коврика при резких движениях.Abkoncore A900 предлагает сенсор, качество исполнения и дополнительные возможности, характерные для мышек более дорогого ценового сегмента. Отличный вариант для сетевых игр и шутеров. Программное обеспечение, подсветка, высокий ресурс службы, съемный грузик и точный сенсор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".