Обзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузиком

Не так давно компания Abkoncore расширила модельный ряд, выпустив сразу линейку игровых мышек. Мы начнем изучение с флагманской Abkoncore A900, оснащенной сенсором Pixart PMW-3389. Помимо этого, предлагается многоцветная подсветка, регулировка веса и программное обеспечение. При этом ее средняя стоимость на момент выхода теста составляет 3500 рублей.

Abkoncore A900

Мышка будет отправлена одному из читателей, выбранному в ходе конкурса. Для участия нужно написать свое мнение по мышке ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте (https://vk.com/mbzor?w=wall6252013_8952%2Fall. Выбран победитель будет с помощью сервиса random 3 июля.

Abkoncore A900 обзор

Комплектация

В качестве упаковки выступает жесткий кейс со съемной крышкой. Его и в последующем можно будет использовать для хранения аксессуаров или самой мышки. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Abkoncore A900

Внешний вид

Выполнена в симметричном корпусе, но с одной оговоркой: на правой грани вместо пары кнопок, находится заглушка в том же сером цвете.

Abkoncore A900

Дополнительные кнопки только под большой палец правой руки. Для удобства позиционирования клавиш верхняя их грань с выступом по центру.

Abkoncore A900

Рабочая поверхность с матовой текстурой, оптимальной для надежного хвата и отсутствия проблем с загрязнением следами пальцев.

Abkoncore A900

Кнопки переходят в спинку без видимых границ. По центру расположен логотип компании. Он подсвечивается.

Abkoncore A900

Дополнительно к нему в Abkoncore A900 есть подсвечиваемые вставки по бокам корпуса. Она многоцветная. Выглядит аккуратно, при работе в ночное время не мешает.

Abkoncore A900

Есть подсветка на фронтальной части. Напоминает визуально фары автомобиля.

Abkoncore A900

Между кнопками зафиксировано колесико прокрутки с мелкими вырезами в виде пиксельного камуфляжа. Позади нее кнопка переключения чувствительности.

Abkoncore A900

На основании манипулятора можно обратить внимание на металлический грузик. Весит 6 граммов. Съемный. Так можно будет облегчить корпус и изменить общую балансировку.

Abkoncore A900

Скользит на четырех тефлоновых ножках, расположенных по периметру основания. В центре окошко сенсора.

Abkoncore A900

Также на основании находятся две кнопки. Одна из них отвечает за смену цвета подсветки, вторая за частоту опроса сенсора.

Abkoncore A900

Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов. Кабель без дополнительной нейлоновой оплетки. Ферритовая защита и позолоченный коннектор.

Софт

Мышка поддерживает программное обеспечение, загрузить можно с официального сайта. Интерфейс легкий и не перегруженный. Есть распределение по профилям настроек.

Abkoncore A900

В главном окне выводится 8 программируемых кнопок. На них можно выбрать действия для кнопок из доступного набора или выбрать свои макросы.

Abkoncore A900

Задается до семи уровней чувствительности. Количество можно сократить до необходимого. Шаг 50. Диапазон от 50 до 16 000.

Abkoncore A900

Выбор эффекта подсветки. Яркость и скорость эффекта.

Abkoncore A900

Дополнительные параметры мышки.

Abkoncore A900

Редактор макросов.

Тесты

Сенсор Pixart PMW-3389 с широким диапазоном регулировки чувствительности. Он точный, подойдет для шутеров, требующих быстрой и точной реакции. Срывов и акселерации не замечено. Корректно работает на разных типах покрытия.

Abkoncore A900

Поддерживаются разные типы хвата. Кнопки расположены корректно. Нажимаются со слышимым щелчком. Нам понравился вариант с установленным грузиком, так движения более контролируемы, спинка не отрывается от коврика при резких движениях.

Итоги по Abkoncore A900

Золото. Выбор редакции MegaObzorAbkoncore A900 предлагает сенсор, качество исполнения и дополнительные возможности, характерные для мышек более дорогого ценового сегмента. Отличный вариант для сетевых игр и шутеров. Программное обеспечение, подсветка, высокий ресурс службы, съемный грузик и точный сенсор.
Abkoncore A900 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Abkoncore A900
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