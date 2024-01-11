Модульный блок питания 80 Plus Gold с 12VHPWR. Обзор AeroCool Integrator Gold 1000W

Несмотря на общий тренд с энергосбережением, каждое поколение процессоров и видеокарт увеличивает требования к используемым источникам питания. Особенно это касается верхнего ценового сегмента, а с появлением видеокарт GeForce RTX 4000 внедрило новый тип разъема 12VHPWR. Изучаемый сегодня AeroCool Integrator Gold 1000W обеспечит стабильное питание высокопроизводительной игровой или рабочей сборки.

Комплектация

Поставляется в коробке с полиграфией. На лицевой стороне отметки о поддержке ATX 3.0, PCIe 5.0 и режима полной остановки вентилятора. На обратной стороне таблица с доступным набором разъемов и подробными данными по характеристикам.

Комплект включает кабели, силовой кабель, винты, руководство пользователя.

AeroCool Integrator Gold 1000W обзор

Внешний вид

Корпус с традиционным внешним исполнением из стали толщиной 0.6 мм, окрашенный в черный цвет порошковой краской. Строгое внешнее исполнение без броских элементов.

Вентилятор расположен под решеткой гриль. Ее можно будет снять без повреждения гарантийных пломб, например, для очистки лопастей от пыли.

Здесь он поддерживает режим автоматической остановки, обеспечивая бесшумную работу. Включается на мощности от 45% и выше.

На боковую сторону нанесена наклейка с логотипом бренда, сертификатом 80 Plus Gold и названием линейки. Здесь же таблица с данными по мощности и показателями тока. Для линии 12В выделена мощность 996 Вт 83А, на 3.3В и 5В – 130 Вт и по 20А.

AeroCool Integrator Gold 1000W полностью модульный блок питания. Панель разъемов для удобства сгруппирована, сами разъемы исключают риск ошибочного подключения. Есть наклейка с пояснением по типу разъемов.

Важно отметить, что здесь используется двухсторонний кабель 12VHPWR, а не часто встречаемый переход с 2-3 PCIe.

Комплектные кабели с мягкой оплеткой черного цвета в плоском исполнении, упрощающем аккуратную укладку внутри корпуса. Общий комплект включает один 12VHPWR, восемь SATA, четыре PCIe 6+2, четыре CPU 4+4, один 20+4 ATX. Длина кабелей представлена на схеме от производителя.

На обратной стороне гнездо питания и механический тумблер. Здесь нет возможности управления режимом остановки вентилятора.

Платформа

Выполнен AeroCool Integrator Gold 1000W на аппаратной платформе Dongguan SANR с элементной базой на японских конденсаторах. На входе ограничитель пускового тока, плавкий предохранитель, варистор для подавления скачков и фильтр электромагнитных помех.

Линия 12В с полумостовой топологией и синхронным выпрямителем. Основные электролитические конденсаторы Nippon Chemi-Con в количестве двух 420 В 390 мКф.

Линии 5В и 3.3В с преобразователями постоянного тока.

Вентилятор типоразмера 120 мм от Dongguan с регулируемой скоростью вращения до 1800 оборотов в минуту.

Тесты

КПД

Блок питания сертифицирован 80 Plus Gold, согласно нашим измерениям, он подтвердил эффективность.

Данные 150W 88 350W 89 450W 91 500W 92 750W 91 850W 90/td> 1000W 90

Уровень напряжения на линиях

Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

600W 450W 1000W 12 11,99 12,01 12 5 5.05 5.02 4.98 3,3 3.29 3.31 3.29

Тесты

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 600W 31 1000W 38

Итоги

AeroCool Integrator Gold 1000W – модульный блок питания 80 Plus Gold с высокой мощностью, поддерживающий топовые видеокарты с 12VHPWR и PCIe. Актуальный набор портов и оптимальная длина кабелей, низкий уровень шума с режимом полной остановки вентилятора, качественная элементная база.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".