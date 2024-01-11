Модульный блок питания 80 Plus Gold с 12VHPWR. Обзор AeroCool Integrator Gold 1000W

Несмотря на общий тренд с энергосбережением, каждое поколение процессоров и видеокарт увеличивает требования к используемым источникам питания. Особенно это касается верхнего ценового сегмента, а с появлением видеокарт GeForce RTX 4000 внедрило новый тип разъема 12VHPWR. Изучаемый сегодня AeroCool Integrator Gold 1000W обеспечит стабильное питание высокопроизводительной игровой или рабочей сборки.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Комплектация

Поставляется в коробке с полиграфией. На лицевой стороне отметки о поддержке ATX 3.0, PCIe 5.0 и режима полной остановки вентилятора. На обратной стороне таблица с доступным набором разъемов и подробными данными по характеристикам.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Комплект включает кабели, силовой кабель, винты, руководство пользователя.

AeroCool Integrator Gold 1000W

AeroCool Integrator Gold 1000W обзор

Внешний вид

Корпус с традиционным внешним исполнением из стали толщиной 0.6 мм, окрашенный в черный цвет порошковой краской. Строгое внешнее исполнение без броских элементов.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Вентилятор расположен под решеткой гриль. Ее можно будет снять без повреждения гарантийных пломб, например, для очистки лопастей от пыли.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Здесь он поддерживает режим автоматической остановки, обеспечивая бесшумную работу. Включается на мощности от 45% и выше.

AeroCool Integrator Gold 1000W

На боковую сторону нанесена наклейка с логотипом бренда, сертификатом 80 Plus Gold и названием линейки. Здесь же таблица с данными по мощности и показателями тока. Для линии 12В выделена мощность 996 Вт 83А, на 3.3В и 5В – 130 Вт и по 20А.

AeroCool Integrator Gold 1000W

AeroCool Integrator Gold 1000W полностью модульный блок питания. Панель разъемов для удобства сгруппирована, сами разъемы исключают риск ошибочного подключения. Есть наклейка с пояснением по типу разъемов.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Важно отметить, что здесь используется двухсторонний кабель 12VHPWR, а не часто встречаемый переход с 2-3 PCIe.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Комплектные кабели с мягкой оплеткой черного цвета в плоском исполнении, упрощающем аккуратную укладку внутри корпуса. Общий комплект включает один 12VHPWR, восемь SATA, четыре PCIe 6+2, четыре CPU 4+4, один 20+4 ATX. Длина кабелей представлена на схеме от производителя.

AeroCool Integrator Gold 1000W

На обратной стороне гнездо питания и механический тумблер. Здесь нет возможности управления режимом остановки вентилятора.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Платформа

Выполнен AeroCool Integrator Gold 1000W на аппаратной платформе Dongguan SANR с элементной базой на японских конденсаторах. На входе ограничитель пускового тока, плавкий предохранитель, варистор для подавления скачков и фильтр электромагнитных помех.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Линия 12В с полумостовой топологией и синхронным выпрямителем. Основные электролитические конденсаторы Nippon Chemi-Con в количестве двух 420 В 390 мКф.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Линии 5В и 3.3В с преобразователями постоянного тока.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Вентилятор типоразмера 120 мм от Dongguan с регулируемой скоростью вращения до 1800 оборотов в минуту.

AeroCool Integrator Gold 1000W

Тесты

Блок питания сертифицирован 80 Plus Gold, согласно нашим измерениям, он подтвердил эффективность.

КПД

AeroCool Integrator Gold 1000W

Данные
150W88
350W89
450W91
500W92
750W91
850W90/td>
1000W90
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

Уровень напряжения на линиях

AeroCool Integrator Gold 1000W

600W450W1000W
1211,9912,0112
55.055.024.98
3,33.293.313.29
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Тесты

Уровень шума

AeroCool Integrator Gold 1000W

Данные
150W29
600W31
1000W38

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool Integrator Gold 1000W – модульный блок питания 80 Plus Gold с высокой мощностью, поддерживающий топовые видеокарты с 12VHPWR и PCIe. Актуальный набор портов и оптимальная длина кабелей, низкий уровень шума с режимом полной остановки вентилятора, качественная элементная база.
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